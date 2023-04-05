У «Челси» 29 голов после 29 туров чемпионата Англии – худший результат клуба за 99 лет

Результативность «Челси» в этом сезоне АПЛ – одна из худших в истории клуба

Лондонский клуб сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) в матче чемпионата Англии. Это был первый матч «Челси» после отставки Грэма Поттера с поста главного тренера.

« » забил 29 голов в 29 играх в нынешнем сезоне. Только в двух сезонах в истории команда забивала меньше на данном этапе чемпионата – 23 мяча в сезоне-1921/22 и 16 мячей в сезоне-1923/24.