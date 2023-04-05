У «Челси» 29 голов после 29 туров чемпионата Англии – худший результат клуба за 99 лет

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Футбол

Результативность «Челси» в этом сезоне АПЛ – одна из худших в истории клуба

Лондонский клуб сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) в матче чемпионата Англии. Это был первый матч «Челси» после отставки Грэма Поттера с поста главного тренера.

«Челси» забил 29 голов в 29 играх в нынешнем сезоне. Только в двух сезонах в истории команда забивала меньше на данном этапе чемпионата – 23 мяча в сезоне-1921/22 и 16 мячей в сезоне-1923/24.

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22 комментария

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E.P.L.
Где вытирает кримпай граф шкребен…
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Хызыр
Такой не реализации моментов я еще не видел. Это уже не совпадение, как минимум, Хавертц должен быть на помойке, с остальными можно работать
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Abid_88
худшее,что случалось с Челси - это Боэли
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bm
Ответ llolishe
19 место АПЛ Лестер -40 голов в АПЛ этого сезона
Какой еще -40? Самый большой отрицательный показатель у Борнмута (-30).
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Иван Шуткин
У Торпедо меньше 15 будет в РПЛ это наш Челси
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Дамир Байназаров
Синий автобус пропустил 30 голов, а зачем тогда такой автобус? Может вы хотя бы забивать будете? Что там уже оборонять? На 11 место нет претендентов, отрыв от 12 места 9 очей
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The Best
С реализацией у Челси давно проблемы,что при Тухеле с что при Поттере что сейчас.Владельцам нужно не вингеров покупать или нн на будущее а найти хорошего цн который будет забивать,но кто к нам пойдёт я не знаю.В следующем сезоне рискуем без еврокубков остаться....
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Konstantin Meerov
Абрамович сделал обрезание клубу после его продажи. Это же очевидно
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Дамир Байназаров
Даже у Фулхэма 39 голов в 28 матчах. Они идут на 10 месте, и вроде не тратили 600 млн
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CriminalJoint62
Ответ celebrity
Старался чтоб статистика по забитым голам у Челси не увеличивалась!
Да, лишил клуб на вашей аватарке единственного шанса на ЛЧ 😂🤣
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llolishe
19 место АПЛ Лестер -40 голов в АПЛ этого сезона
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Диер Ташкент
мда..в какого же середняка превратился Челси
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Ванька-Манька
чем не повод отправить их в шип?
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celebrity
Ответ CriminalJoint62
Бедный Хаверц. Единственный старался сегодня на поле. Надеюсь, Тухель заберет его в Баварию.
Старался чтоб статистика по забитым голам у Челси не увеличивалась!
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Дамир Байназаров
С какого места можно пробиться в Лигу Конференции? Друг фанат Челси спрашивает
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Покерный Футбол
Все что нажито непосильным трудом,все же погибло… американский петрушка такими темпами через год утопит клуб,учитывая расходы на трансферы и убытки от отсутствия ЛЧ в следующем сезоне.
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CriminalJoint62
Бедный Хаверц. Единственный старался сегодня на поле. Надеюсь, Тухель заберет его в Баварию.
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llolishe
Тот момент когда накупились и забыли купить центр напа
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Акира_1
Плюс любой гол, который забивает Челси потом по 3 раза смотрит ВАР, всегда находя нарушение или офсайд. Тут у любого игрока уверенность пропадает. 🤦
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Акира_1
Уже давным давно это проблема висит с отсутствием нападающего, ибо Хаверц, Феликс, Стерлинг - это чисто концентрация промахов из любых позиций.
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Velirpa
аутсайдер держит гол за игру, неплохо.
+6
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headmaster
Какое проклятие наложил на клуб один волшебник
+1
-2
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