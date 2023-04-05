Клопп после 0:0 с «Челси»: «Таких сезонов у меня еще не было, слава богу. Иначе уже не работал бы в «Ливерпуле»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп считает, что ничья с «Челси» (0:0) стала для «Ливерпуля» шагом вперед

«Команды встречались в прошлом году в двух финалах, и это были лучшие матчи со счетом 0:0, что я видел. Сегодня встречались команды, не уверенные в себе, но готовые биться.

Мы удовлетворены очком, было много хорошего. Мы проявили бойцовский характер и должны двигаться дальше.

У нас были проблемы с последней линией поначалу, но трижды мы вносили изменения. Были хитрые передачи за спину, но мы сумели отреагировать и постепенно прибавляли по ходу игры.

Полузащитники хорошо взаимодействовали. В атаке мы создавали моменты. Это был не самый зрелищный матч, но это был шаг вперед. Именно это мы и должны делать – идти вперед, иногда маленькими шажками.

Я и не думал, что команда, в составе которой было 6 изменений, проведет лучший матч в сезоне, но те, кто вышел на поле, воспользовались возможностью и показали, что готовы.

Сейчас нельзя говорить о своих целях, если мы не набираем очки. Мы не сдаемся, будем бороться. Можно много говорить, но надо доказывать на поле. И мы видели шаг в верном направлении.

Слава богу, таких сезонов у меня еще не было. Я бы уже не был тренером «Ливерпуля» после пары таких сезонов. Нам нужно прорваться, такова жизнь. Надо бороться за то, чтобы изменить ситуацию», – сказал Клопп.

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ненавидящий2.0
Ответ llolishe
Реально кажется последний сезон Клоппа в Англии Команда не прогрессирует-топ игроки не приходят
дата регистрации 28 июля 2020 года. Если и начало стажа боления за клуб откуда-то с этих же времён, то могу только посочувствовать, надо было Сити/Баварию или нечто подобное выбирать. У Ливерпуля будут иногда вот такие сезоны как этот

Я очень надеюсь, что тебе просто немного лет и ты пока ещё не умеешь прослеживать причинно-следственные связи, иначе твой бред иначе как дешёвым троллингом не назвать. Если ты умышленно взял себе ник Ллолище, что бы пародировать клоуна на ветке, тогда всё сходится, если же ты и правда всем сердцем за Ливерпуль у тебя что-то не так с восприятием.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
art57
клоп - топ. Челси - коллективный вернер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
Ответ Давид Agabekyan
С такими Брайтоном, Брентфордом и Виллой можно вообще без еврокубков остаться
Даже пофиг немного. После стольких лет ЛЧ смотреть матчи Ливерпуля против условного Лудогорца вообще нет желания. Лучше пусть сконцентрируются на АПЛ и внутренние кубки в следующем сезоне, с обновленным составом.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ненавидящий2.0
Полузащитники хорошо взаимодействовали. В атаке мы создавали моменты

Я один их не увидел эти созданные игроками Ливерпуля моменты?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Реально кажется последний сезон Клоппа в Англии

Команда не прогрессирует-топ игроки не приходят
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EmptyGuitar1753
Ливерпуль играет в гостях отвратительно. Как раз последние 4 игры были именно в гостях. Соберутся на Энфилде против Арсенала. Так что, легко не будет ни одной из команд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ Арман Мартиросян
Да ясно уже, что с огромной долей вероятности в этом сезоне мимо ЛЧ. Так что результаты уже не имеют значения, поскорее бы конец этого кошмара и летнее то.
С такими Брайтоном, Брентфордом и Виллой можно вообще без еврокубков остаться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Честно говоря я помню чтобы у Ливерпуля были какие-то моменты (особенно во втором тайме),Челси в основном их создавал.Показательным был момент когда Хендерсон начал что-то высказывать Алиссону,едва не поругались.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ML26
Арсеналу нельзя расслабляться ни в коем случае! Это Ливерпуль и это Энфилд, и неважно, что по игре они смахивают на команду из второго десятка - там всё возможно!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Руководство Ливерпуля довольно-тратили же деньги на Гакпо и Нуньеза чтобы те просто бегали по полю
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
В атаке мы создавали моменты

Клопп точно сегодняшний матч смотрел?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
Да ясно уже, что с огромной долей вероятности в этом сезоне мимо ЛЧ. Так что результаты уже не имеют значения, поскорее бы конец этого кошмара и летнее то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
Юрий Геннадьевич, завтра первым уроком физкультура у 7б. Не проспите!
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий