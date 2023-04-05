Клопп после 0:0 с «Челси»: «Таких сезонов у меня еще не было, слава богу. Иначе уже не работал бы в «Ливерпуле»

Юрген Клопп считает, что ничья с «Челси» (0:0) стала для «Ливерпуля» шагом вперед

«Команды встречались в прошлом году в двух финалах, и это были лучшие матчи со счетом 0:0, что я видел. Сегодня встречались команды, не уверенные в себе, но готовые биться.

Мы удовлетворены очком, было много хорошего. Мы проявили бойцовский характер и должны двигаться дальше.

У нас были проблемы с последней линией поначалу, но трижды мы вносили изменения. Были хитрые передачи за спину, но мы сумели отреагировать и постепенно прибавляли по ходу игры.

Полузащитники хорошо взаимодействовали. В атаке мы создавали моменты. Это был не самый зрелищный матч, но это был шаг вперед. Именно это мы и должны делать – идти вперед, иногда маленькими шажками.

Я и не думал, что команда, в составе которой было 6 изменений, проведет лучший матч в сезоне, но те, кто вышел на поле, воспользовались возможностью и показали, что готовы.

Сейчас нельзя говорить о своих целях, если мы не набираем очки. Мы не сдаемся, будем бороться. Можно много говорить, но надо доказывать на поле. И мы видели шаг в верном направлении.

Слава богу, таких сезонов у меня еще не было. Я бы уже не был тренером « » после пары таких сезонов. Нам нужно прорваться, такова жизнь. Надо бороться за то, чтобы изменить ситуацию», – сказал .