Клопп после 0:0 с «Челси»: «Таких сезонов у меня еще не было, слава богу. Иначе уже не работал бы в «Ливерпуле»
Юрген Клопп считает, что ничья с «Челси» (0:0) стала для «Ливерпуля» шагом вперед
«Команды встречались в прошлом году в двух финалах, и это были лучшие матчи со счетом 0:0, что я видел. Сегодня встречались команды, не уверенные в себе, но готовые биться.
Мы удовлетворены очком, было много хорошего. Мы проявили бойцовский характер и должны двигаться дальше.
У нас были проблемы с последней линией поначалу, но трижды мы вносили изменения. Были хитрые передачи за спину, но мы сумели отреагировать и постепенно прибавляли по ходу игры.
Полузащитники хорошо взаимодействовали. В атаке мы создавали моменты. Это был не самый зрелищный матч, но это был шаг вперед. Именно это мы и должны делать – идти вперед, иногда маленькими шажками.
Я и не думал, что команда, в составе которой было 6 изменений, проведет лучший матч в сезоне, но те, кто вышел на поле, воспользовались возможностью и показали, что готовы.
Сейчас нельзя говорить о своих целях, если мы не набираем очки. Мы не сдаемся, будем бороться. Можно много говорить, но надо доказывать на поле. И мы видели шаг в верном направлении.
Слава богу, таких сезонов у меня еще не было. Я бы уже не был тренером «Ливерпуля» после пары таких сезонов. Нам нужно прорваться, такова жизнь. Надо бороться за то, чтобы изменить ситуацию», – сказал Клопп.
Я очень надеюсь, что тебе просто немного лет и ты пока ещё не умеешь прослеживать причинно-следственные связи, иначе твой бред иначе как дешёвым троллингом не назвать. Если ты умышленно взял себе ник Ллолище, что бы пародировать клоуна на ветке, тогда всё сходится, если же ты и правда всем сердцем за Ливерпуль у тебя что-то не так с восприятием.
Я один их не увидел эти созданные игроками Ливерпуля моменты?
Команда не прогрессирует-топ игроки не приходят
Клопп точно сегодняшний матч смотрел?