Нагельсманн готов возглавить «Челси» по ходу сезона. Переговоры идут

«Челси» имеет шанс назначить Юлиана Нагельсманна уже весной

По данным Sky Sport Deutschland, немецкий тренер готов немедленно приступить к работе во главе лондонского клуба. Ранее сообщалось, что он предпочел бы сделать паузу до лета.

Руководство «синих» уже начало переговоры с представителями уволенного из «Баварии» специалиста. В то же время оно контактирует и с другими кандидатами. Пока никаких окончательных решений принято сторонами не было.

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