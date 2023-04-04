Нагельсманн готов возглавить «Челси» по ходу сезона. Переговоры идут

Теги Челси премьер-лига Англия Юлиан Нагельсманн Футбол

«Челси» имеет шанс назначить Юлиана Нагельсманна уже весной

По данным Sky Sport Deutschland, немецкий тренер готов немедленно приступить к работе во главе лондонского клуба. Ранее сообщалось, что он предпочел бы сделать паузу до лета.

Руководство «синих» уже начало переговоры с представителями уволенного из «Баварии» специалиста. В то же время оно контактирует и с другими кандидатами. Пока никаких окончательных решений принято сторонами не было.

«Это бизнес: мало любви, мало сердца». «Баварию» мощно критикуют за увольнение Нагельсманна – от Маттеуса до игроков клуба

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15 комментариев

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& Co1366
Вот надо было выгнать Тухеля из Челси в ... Баварию, чтобы он выгнал Нагельсмана из Баварии в ... Челси. Что только не сделаешь, ради успеха в... ЛЧ.
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benjamin92
Ответ Леван Мкртчян
Так, всё-таки, Челси при Боули -- это фк мем, получается?
Нет, Челси фк ахаха
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Виталий Ан
Ответ Okaka
лучше сейчас, вдруг ЛЧ выиграет, да и с игроками познакомиться, будет знать, кого летом продать/отпустить
И на лыжах накатается после проигрышей)).
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Юрий Кечко
Сожрут его там , зря

Мне кажется лучший вариант возвращение Анчи если уходит из Реала после сезона , этому сброду нужен прям авторитетный тренер
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Леван Мкртчян
Ответ DolJun
ну было бы странно увольнять поттера не назначая никого взамен, хотя вполне в духе боули
Так, всё-таки, Челси при Боули -- это фк мем, получается?
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Акира_1
Ну тут сложно. С одной стороны, лучше заранее познакомиться с игроками и с АПЛ, а с другой - без предсезонки вступать в это дело, когда после первых поражений начнётся гора критики. 🤔
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Леван Мкртчян
Ответ Футбол_это_жизнь
Я хочу отдохнуть, взять команду на предсезонку, но За деньги да!
Предсезонка и отдых не очень-то и нужны, когда есть такие неустойки . Самое смешное, что он даже репутационных рисков( как тренер) никаких не понесет , переходя в фк мем.
Даже если не получится по ходу сезона, все спишут на " нууу, это же Челси при Боули"
+1
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Okaka
лучше сейчас, вдруг ЛЧ выиграет, да и с игроками познакомиться, будет знать, кого летом продать/отпустить
+3
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+2
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ke-ke
Ответ kunaguero
Зато начал тут, я хочу паузу, хочу предсезонку. Но за денюжку готов хоть завтра.
Как будто это плохо)
+5
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atashchelsea
Есть вещи, которые нельзя купить. Для всего остального есть Боэлькард!
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Футбол_это_жизнь
Я хочу отдохнуть, взять команду на предсезонку, но За деньги да!
+2
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el ruso guapo
Но придётся объяснять установку на матч в коридоре вместе с переодевающимся мудриком.
+7
-2
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kunaguero
Зато начал тут, я хочу паузу, хочу предсезонку. Но за денюжку готов хоть завтра.
+3
-2
+1
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DolJun
ну было бы странно увольнять поттера не назначая никого взамен, хотя вполне в духе боули
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-4
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QWertY
Жаль, а хотелось посмотреть на Энрике в Челси)
0
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