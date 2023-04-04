Нагельсманн готов возглавить «Челси» по ходу сезона. Переговоры идут
«Челси» имеет шанс назначить Юлиана Нагельсманна уже весной
По данным Sky Sport Deutschland, немецкий тренер готов немедленно приступить к работе во главе лондонского клуба. Ранее сообщалось, что он предпочел бы сделать паузу до лета.
Руководство «синих» уже начало переговоры с представителями уволенного из «Баварии» специалиста. В то же время оно контактирует и с другими кандидатами. Пока никаких окончательных решений принято сторонами не было.
«Это бизнес: мало любви, мало сердца». «Баварию» мощно критикуют за увольнение Нагельсманна – от Маттеуса до игроков клуба
Мне кажется лучший вариант возвращение Анчи если уходит из Реала после сезона , этому сброду нужен прям авторитетный тренер
Даже если не получится по ходу сезона, все спишут на " нууу, это же Челси при Боули"