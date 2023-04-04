Нагельсманн хочет поработать в АПЛ, но предпочел бы начать с предсезонки. Его агенты уже общались с «Челси» и «Тоттенхэмом»

Юлиан Нагельсманн заинтересован в работе в чемпионате Англии

Уволенный из «Баварии» тренер считает естественным следующим шагом, утверждает .

При этом, несмотря на интерес со стороны « » и « », немец не станет спешить с выбором следующего клуба. Он хочет взять небольшую паузу и предпочел бы провести полную предсезонную подготовку команды, прежде чем проводить официальные матчи.

В то же время агентство Sports360, представляющее его интересы, собирается выслушать предложения и уже пообщалось с представителями лондонских клубов. Возможен вариант, при котором в ближайшие недели стороны договорятся о сотрудничестве, но оно начнется с нового сезона.