Нагельсманн хочет поработать в АПЛ, но предпочел бы начать с предсезонки. Его агенты уже общались с «Челси» и «Тоттенхэмом»

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Sky Sports агенты Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн заинтересован в работе в чемпионате Англии

Уволенный из «Баварии» тренер считает АПЛ естественным следующим шагом, утверждает Sky Sports.

При этом, несмотря на интерес со стороны «Челси» и «Тоттенхэма», немец не станет спешить с выбором следующего клуба. Он хочет взять небольшую паузу и предпочел бы провести полную предсезонную подготовку команды, прежде чем проводить официальные матчи.

В то же время агентство Sports360, представляющее его интересы, собирается выслушать предложения и уже пообщалось с представителями лондонских клубов. Возможен вариант, при котором в ближайшие недели стороны договорятся о сотрудничестве, но оно начнется с нового сезона.

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10 комментариев

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QWertY
Нагелю лучше идти в ТТХ, как по мне там состав более сбалансированный и тем более работоспособный. Если точечно усилятся в защите и полузащите, то смогут составить достойную конкуренцию
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Егор Мишин
Ответ DolJun
поржу если имея предложения от челси и шпор он выберет шпоры)
а смысл ему приходить в Челси? в этом году он их точно уже не спасет, а в следующем в Ле не вариант играть
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Inside 88 LW
Ждём очередное высокомерное интервью от Боули - Нагельсманн нам не подходит))
И так по всему списку))
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Зизуха
И Челси, и Ттх полная утопия
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#SharkTeam
Ответ DolJun
поржу если имея предложения от челси и шпор он выберет шпоры)
ну не все же мечтают мудриков тренировать
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Дамир Байназаров
Зачем ему середняк апл, который даже в Лигу Конференции не проходит?
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Мистер Уайт
В Челси надо идти. Там владелец чёткий: летом на пол-лярда футболистов купит, зимой какого-нибудь Мудрика вдогон. А в ТТХ Леви за шекель удавится.
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Shadow1882
Там уже Мэйсон вовсю орёт на Стеллини. Так просто Райан место не отдаст. Придётся биться)
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Акира_1
Обычное выбивание большей ЗП. Знает же, что имеет дело с Боэли.
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DolJun
поржу если имея предложения от челси и шпор он выберет шпоры)
+4
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