Нагельсманн хочет поработать в АПЛ, но предпочел бы начать с предсезонки. Его агенты уже общались с «Челси» и «Тоттенхэмом»
Юлиан Нагельсманн заинтересован в работе в чемпионате Англии
Уволенный из «Баварии» тренер считает АПЛ естественным следующим шагом, утверждает Sky Sports.
При этом, несмотря на интерес со стороны «Челси» и «Тоттенхэма», немец не станет спешить с выбором следующего клуба. Он хочет взять небольшую паузу и предпочел бы провести полную предсезонную подготовку команды, прежде чем проводить официальные матчи.
В то же время агентство Sports360, представляющее его интересы, собирается выслушать предложения и уже пообщалось с представителями лондонских клубов. Возможен вариант, при котором в ближайшие недели стороны договорятся о сотрудничестве, но оно начнется с нового сезона.
И так по всему списку))