Александр Тихонов: «Нас пробовали на зуб все, всей Европой шли на нас, и что по итогу получили? В России все процветает, начинается подъем экономики»

Теги ЦСКА СКА Александр Тихонов НХЛ Биатлон

Александр Тихонов высказался об отмене турниров с участием российских спортсменов.

Ранее Федерации фехтования Франции, Финляндии, Германии и Дании сообщили об отмене турниров в связи с допуском российских и белорусских спортсменов.

«Нас пробовали на зуб все, всей Европой шли на нас, и что по итогу получили? До сих пор не могут успокоиться.

В России все процветает, все развивается, только начинается подъем экономики.

Какая конкуренция в хоккее! Мы все время кивали на Запад, на НХЛ. Но мы же их всех выиграли. Посмотрите, что сейчас творится: российский хоккей процветает, билетов не купить, трибуны забиты.

Сейчас будут играть ЦСКА – СКА. Туда попасть – шансов нет. И такое же надо выстраивать в других видах спорта. За Родину!» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Попытка вернуть Россию в фехтование провалилась: 6 стран отменили турниры, соперники протестуют. Тупик?

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20 комментариев

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Эдуард Элверс
Расцвет экономики? Да вы с ума что ли сошли? Что за глупости Вы говорите?
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Ибн Хоттабыч
Они больные все что ли? Всё у них процветает, всё развивается...Правда что ли, что всех нас за идиотов держат?
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Viks
В России все процветает, начинается подъем экономики» --- Маразм у Тихонова начинается
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rashnew
Александр Иванович вы же определись вы за власть или против властей? Иначе как понимать вот это от вас: "Задача одна: построить стадион где угодно, украсть деньги на строительстве и отойти в сторону», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону."
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Atsuktuvas
Ответ Bashibuzuck
Про санитаров уже было?😁
Санитары просили не беспокоить - им тоже надо отдыхать!
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La Gushka
Тихонов должен помнить завет библейский: не судите, и не судимы будете.
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Фан Рубина
Европка - не более чем технологический придаток России и воспринимать её как нечто большее - не уважать себя.
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Глеб Саратов
где-то в мире есть ещё какая-то Россия?
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Eridan
Типичный российский пенсионер.
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Atsuktuvas
Александр Иванович, тот прибор, который показывает вам ежедневный подъем - он не экономику меряет, а давление...
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Bashibuzuck
Про санитаров уже было?😁
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imaxim
Ответ Hardy
отрицательный такой подъем, ну по модулю же подъем!
И это ещё мы не начинали!
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37old
А все остальные страны нам завидуют(с)
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Hardy
Ответ imaxim
Ну раз подъем экономики, то почему Запад объявлен недружественным? Они же на самом деле о России заботятся, ведь санкции только на пользу
отрицательный такой подъем, ну по модулю же подъем!
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imaxim
Ну раз подъем экономики, то почему Запад объявлен недружественным? Они же на самом деле о России заботятся, ведь санкции только на пользу
+3
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Hardy
Россия не начинает подъёмы, она их заканчивает 😂
+2
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Hardy
АХАХАХАХАХАХА
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Харламов Никита
так подъем же начался в 2003 и все ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ ?!
Из серии :
- А МЫ ЕЩЕ И НЕ НАЧИНАЛИ ;)
+2
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Ilya Kurepa
подьем экономики ? он что не просыхает совсем ???
+7
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selso99
Вся Европа шла на нас, мы обыграли НХЛ, всё процветает.... На утреннем обходе в понедельник лечащему врачу стоило бы увеличить дозу препаратов.
+7
-4
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