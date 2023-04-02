Александр Тихонов: «Нас пробовали на зуб все, всей Европой шли на нас, и что по итогу получили? В России все процветает, начинается подъем экономики»

Александр Тихонов высказался об отмене турниров с участием российских спортсменов.

Ранее Федерации фехтования Франции, Финляндии, Германии и Дании сообщили об отмене турниров в связи с допуском российских и белорусских спортсменов.

«Нас пробовали на зуб все, всей Европой шли на нас, и что по итогу получили? До сих пор не могут успокоиться.

В России все процветает, все развивается, только начинается подъем экономики.

Какая конкуренция в хоккее! Мы все время кивали на Запад, на НХЛ. Но мы же их всех выиграли. Посмотрите, что сейчас творится: российский хоккей процветает, билетов не купить, трибуны забиты.

Сейчас будут играть ЦСКА – СКА. Туда попасть – шансов нет. И такое же надо выстраивать в других видах спорта. За Родину!» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Попытка вернуть Россию в фехтование провалилась: 6 стран отменили турниры, соперники протестуют. Тупик?