Литвинов выбран лучшим игроком «Спартака» в марте. Промес – 2-й, Мартинс Перейра – 3-й

Приз лучшему игроку «Спартака» в марте достался Руслану Литвинову

21-летний полузащитник занял первое место в голосовании болельщиков и получил звание Winline игрока месяца. Он набрал 44%.

Вторую строчку занял (37%), третью – (11%).

«В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков за эту награду. Но при этом с уверенностью могу сказать: достижения команды всегда будут для меня на первом месте.

Впереди нас ждут тяжелые и очень важные матчи, в которых постараемся порадовать всех своей игрой и, конечно же, результатами», – отметил Литвинов, оформивший дубль в игре с «Уралом» (2:2) 4 марта.

Гол Литвинова «Уралу» признан лучшим в Мир РПЛ в марте