Литвинов выбран лучшим игроком «Спартака» в марте. Промес – 2-й, Мартинс Перейра – 3-й

Теги Спартак премьер-лига Россия рейтинги Квинси Промес Кристофер Мартинс Перейра Руслан Литвинов Футбол

Приз лучшему игроку «Спартака» в марте достался Руслану Литвинову

21-летний полузащитник занял первое место в голосовании болельщиков и получил звание Winline игрока месяца. Он набрал 44%.

Вторую строчку занял Квинси Промес (37%), третью – Кристофер Мартинс Перейра (11%).

«В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков за эту награду. Но при этом с уверенностью могу сказать: достижения команды всегда будут для меня на первом месте.

Впереди нас ждут тяжелые и очень важные матчи, в которых постараемся порадовать всех своей игрой и, конечно же, результатами», – отметил Литвинов, оформивший дубль в игре с «Уралом» (2:2) 4 марта.

Гол Литвинова «Уралу» признан лучшим в Мир РПЛ в марте

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6 комментариев

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Tihonovetskiy
Ответ Arman FCSM
Честно признаюсь, когда его начали подпускать к старту, я называл его деревянным, и что в основе он не закрепится. Рад, что ошибся. Парень прогрессирует, и это здорово
Надо поблагодарить Руй Викторию. Он выпускал Руслана с задатком. И говорил нам что Руслан будет большим игроком....был прав.

Литвинов к тому же еще отличником был, так что котелок варит.
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LifeSpartak
Заслуженно!
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Arman FCSM
Честно признаюсь, когда его начали подпускать к старту, я называл его деревянным, и что в основе он не закрепится. Рад, что ошибся. Парень прогрессирует, и это здорово
0
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Ильдар Фарукшин
Руслан хорош не по годам
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6tspey7tb5
Литвинову думаю нужно уезжать в Европу при первой возможности. Парень работящий, с хорошей техникой и чутьем. Хорошо себя показал как второй центральный в сборной, играл опорного в ромбе, играл центрального.
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mezin
Литвинов боец. Растёт!
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