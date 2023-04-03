Литвинов выбран лучшим игроком «Спартака» в марте. Промес – 2-й, Мартинс Перейра – 3-й
Приз лучшему игроку «Спартака» в марте достался Руслану Литвинову
21-летний полузащитник занял первое место в голосовании болельщиков и получил звание Winline игрока месяца. Он набрал 44%.
Вторую строчку занял Квинси Промес (37%), третью – Кристофер Мартинс Перейра (11%).
«В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков за эту награду. Но при этом с уверенностью могу сказать: достижения команды всегда будут для меня на первом месте.
Впереди нас ждут тяжелые и очень важные матчи, в которых постараемся порадовать всех своей игрой и, конечно же, результатами», – отметил Литвинов, оформивший дубль в игре с «Уралом» (2:2) 4 марта.
Литвинов к тому же еще отличником был, так что котелок варит.