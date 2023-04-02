Где смотреть Барселона – Реал Мадрид, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Испании 5 апреля
В среду, 5 апреля, сыграют Барселона и Реал Мадрид в ответном матче полуфинале Кубка Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Барселона – Реал Мадрид
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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