Глава РПЛ Алаев: «Судьям пора включаться в чемпионат. Хочется, чтобы ошибок было меньше»

Теги Спартак премьер-лига Россия Организация РПЛ судьи Факел Владислав Безбородов Александр Алаев Руслан Литвинов ЭСК РФС Футбол

Президент РПЛ Александр Алаев считает, что судьи допускают много ошибок в играх чемпионата.

Алаев заявил об этом после матча «Спартак» – «Факел» (3:2). Форвард Александр Соболев забил на 40‑й минуте, но после ВАР арбитр Владислав Безбородов отменил гол.

«Я не видел повтор с фолом Литвинова, мне показалось, что гол был. Я не буду выделять матч «Спартака», но мне кажется, что судьям пора включаться в чемпионат.

Я не ЭСК, но ошибок достаточно. Понятно дело, что волнение и возобновление чемпионата, но хочется, чтобы ошибок было меньше», – сказал Алаев.

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31 комментарий

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d.xoxlov
Да что ты делать будешь: судьи не включились, фанаты не включились. Может включатели заменить пора?
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avcgloronalduMU
судейство одинаковое из года в год - в пользу зенита, и против других команд. ошибки такие ошибки )
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Arty K.
Они-то включились, только немного не туда...
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ers49@yandex.ru
Наведи порядок! Видишь ведь, что карманные миллеровские судьи распоясались
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Римский волк
Алаев (през... рпл, я запутался, кто у них главный) волнением и началом сезона оправдывает такое судейство. Никто сейчас разбираться ни в чем будет. Волнение, глава первая.
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Direct free kick
Ответ Tydeus
А теперь, внимание, вопрос: какой из трофеев Зениту выиграли судьи? Ну вот так, чтобы не голословным быть. И даже матчей
Кубок России 2020
+1
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dimitrii36
Ответ Lanc
Сначала надо отключить их от банкомата.
отключить от свифт, чтобы и мышь к банкомату не подползла
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dpv
Ответ Amalfitano
Это не ошибки. Это непрофессионализм. Надо выгоняь это стадо и набирать новых.
А что это? Если не ошибки
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EnergyStyle
Своевременно...ещё бы к награждению очнулись
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dpv
Ответ Amalfitano
Все!
Я плюсанул. Понимаю эмоции. Но не все.
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Lanc
Сначала надо отключить их от банкомата.
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Тайосич
Ответ Tydeus
А теперь, внимание, вопрос: какой из трофеев Зениту выиграли судьи? Ну вот так, чтобы не голословным быть. И даже матчей
Легче назвать какие трофеи судьи не выиграли для Зенита - таковых просто нет.
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AlexM37
Ответ Дмитрий Сологубов
Судьи-то как раз включились.Как им велели, так они и судят.Просто наверху решили никакой интриги не держать, а спокойно оформить чемпионство пораньше.
Да вкрутили бы им уже эти медали в ..., чтобы навсегда. Резьба там у них, правда, давно сорвана, но справятся наверняка)
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Ivan Petrov
Ответ Колбаскер тут
Согласен, а еще и в кубок. И свистеть нарушения на защитниках, которых нападающий борцовским приемом укладывает перед тем, как забить гол и пройти дальше в кубке
Малыш этот защитник сам себя поставил в эту позу.
Это же у вас зенитовцев любимая
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dimitrii36
Ответ Ivan Petrov
Конечно звезда то зенита уже в сейфе у Миллера лежит с начала года. За всё уплачено,даже банкет заказан
прикрепит к звезде героя, щеголять будет
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bukvoed33
Да кому он нужен ваш чемпионат)
+3
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Ivan Petrov
Ответ Дмитрий Сологубов
Судьи-то как раз включились.Как им велели, так они и судят.Просто наверху решили никакой интриги не держать, а спокойно оформить чемпионство пораньше.
Конечно звезда то зенита уже в сейфе у Миллера лежит с начала года. За всё уплачено,даже банкет заказан
+10
0
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Amalfitano
Ответ Tydeus
А теперь, внимание, вопрос: какой из трофеев Зениту выиграли судьи? Ну вот так, чтобы не голословным быть. И даже матчей
Все!
+8
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Amalfitano
Ответ Alda
Казалось бы: основной судья, боковые, 2-3 на варе с доступностью повторов и перемоток, и все равно ошибки на ошибках.
Это не ошибки. Это непрофессионализм. Надо выгоняь это стадо и набирать новых.
+2
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Tydeus
Ответ Direct free kick
Судьи включились в игру по добыче зенитке бутафорских трофеев
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U
да они уже включились на полную.
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Amalfitano
Да потому что вы руководители стадо баранов и соплежуев. Таких вот Казарцевых надо не отстранять на 1-2 тура, а отправлять их на пол года в ФНЛ. Чтобы они обслуживали домашние матчи дальневосточных и сибирских команд. И чтобы получали соответствено как в фнл. А из фнл выдёргивать тех кто проявил себя. Смысл в этих предварительных ласках "Пора включаться в работу" если после таких ошибок он отдохнёт пару недель и опять на работу. Санкций никаких. Ах да! Плохая оценка от СЭ.
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Docentr9
Газпром включился зато
+17
-2
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Тайосич
Ответ Колбаскер тут
Согласен, а еще и в кубок. И свистеть нарушения на защитниках, которых нападающий борцовским приемом укладывает перед тем, как забить гол и пройти дальше в кубке
Да, именно из-за это момента прошли с общим счётом за 2 матча 5-2.
+7
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Алексей Ильин
Он бы еще перед последним туром говорил о включении судей… Клоун 🤡
+9
-1
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