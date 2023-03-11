Глава РПЛ Алаев: «Судьям пора включаться в чемпионат. Хочется, чтобы ошибок было меньше»

Президент РПЛ Александр Алаев считает, что судьи допускают много ошибок в играх чемпионата.

Алаев заявил об этом после матча « » – «Факел» (3:2). Форвард Александр Соболев забил на 40‑й минуте, но после ВАР арбитр Владислав Безбородов отменил гол.

«Я не видел повтор с фолом , мне показалось, что гол был. Я не буду выделять матч «Спартака», но мне кажется, что судьям пора включаться в чемпионат.

Я не ЭСК, но ошибок достаточно. Понятно дело, что волнение и возобновление чемпионата, но хочется, чтобы ошибок было меньше», – сказал Алаев.

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