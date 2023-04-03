Берлускони хотел бы видеть Мбаппе или Холанда в «Милане»: «Они – настоящее и будущее футбола»
Президент «Монцы» и бывший владелец «Милана» назвал игроков, которых хотел бы видеть в составе «россонери».
«Холанда или Мбаппе. Они – настоящее, но в то же время и будущее футбола», – сказал Берлускони в интервью La Gazzetta dello Sport.
Мбаппе: 3 передачи
Раньше такие переходы были редкость . И дело Босмана и просто уровень серии А и других лиг был выше
Холанд пропиарен....
по этому у него 28+5 в 26 матчах в первом же сезоне АПЛ
против будущего чемпиона Италии, видна игра
и желание побеждать, топовый нападающий
конечно же не помешал бы, но переход таких футболистов как Холанд или Мбаппе, это из области фантастики.
Свою сборную на ЧМ не вывел играя против мертвых Латвий и Турций в группе
Сити закончит сезон без трофеев и стата Холланда останется только для статодрочеров типо Лухомского