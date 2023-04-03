Берлускони хотел бы видеть Мбаппе или Холанда в «Милане»: «Они – настоящее и будущее футбола»

Президент «Монцы» и бывший владелец « » назвал игроков, которых хотел бы видеть в составе «россонери».

« или Мбаппе. Они – настоящее, но в то же время и будущее футбола», – сказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

Килиан Мбаппе: «Если я приеду в Италию, то только в «Милан»