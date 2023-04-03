Берлускони хотел бы видеть Мбаппе или Холанда в «Милане»: «Они – настоящее и будущее футбола»

Теги ПСЖ Милан Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия Сильвио Берлускони Монца Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Президент «Монцы» и бывший владелец «Милана» назвал игроков, которых хотел бы видеть в составе «россонери». 

«Холанда или Мбаппе. Они – настоящее, но в то же время и будущее футбола», – сказал Берлускони в интервью La Gazzetta dello Sport.

Килиан Мбаппе: «Если я приеду в Италию, то только в «Милан»

18 комментариев

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&_Bishep_&
Берлускони 35 летней давности выкупил бы обоих.
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Марина Быстрова
Ответ Oleg Kostin
если только на закате карьеры они туда пойдут, ибо даже из пикового Милана игроки всегда уходили в Реал и Барсу
И кто из пикового Милана,который рвал всех в нулевые ушёл в Реал или Барсу? 🤡 Сразу скажу—Кака продали в 2010,чтобы финансы поправить,он сам не хотел уходить.
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Любезный Коссутий
дай миллионов 300, для начала
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Bata
А что не в Монцу?
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QWertY
Для того что бы их купить Милану придется продать весь свой клуб)
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TJ tigra
Аххха
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Redmurza
Ответ А. Мостовой
Мбаппе тащит в одиночку пока холланд ждет передач на пустые - вся суть
Холланд: 5 передач
Мбаппе: 3 передачи
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Пако
В лучшие свои годы Берлускони добился бы этого.
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melmi
Ответ Oleg Kostin
если только на закате карьеры они туда пойдут, ибо даже из пикового Милана игроки всегда уходили в Реал и Барсу
Это история 2000-х
Раньше такие переходы были редкость . И дело Босмана и просто уровень серии А и других лиг был выше
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otchim kaloeda
Ответ llolishe
Холланд пропиарен Свою сборную на ЧМ не вывел играя против мертвых Латвий и Турций в группе Сити закончит сезон без трофеев и стата Холланда останется только для статодрочеров типо Лухомского
гений...браво..Эксперт от бога..
Холанд пропиарен....
по этому у него 28+5 в 26 матчах в первом же сезоне АПЛ
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fellx
Ну если Мбаппе так активно будет и дальше зарабатывать, то скорее сам купит Милан, нежели перейдёт туда
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Неби Бабаханов
Тот ещё фантазер
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Sevuska
Хороший вкус у этого джентельмена 👍
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А. Мостовой
Мбаппе тащит в одиночку пока холланд ждет передач на пустые - вся суть
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лицемерный гнус
Вчера Милан отыграл на высшем уровне
против будущего чемпиона Италии, видна игра
и желание побеждать, топовый нападающий
конечно же не помешал бы, но переход таких футболистов как Холанд или Мбаппе, это из области фантастики.
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Oleg Kostin
если только на закате карьеры они туда пойдут, ибо даже из пикового Милана игроки всегда уходили в Реал и Барсу
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Мадридито
Вряд ли нынешний Милан это не потолок для этих ребят
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llolishe
Холланд пропиарен
Свою сборную на ЧМ не вывел играя против мертвых Латвий и Турций в группе
Сити закончит сезон без трофеев и стата Холланда останется только для статодрочеров типо Лухомского
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