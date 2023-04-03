Игроки «Челси» были шокированы отставкой Поттера, узнав о ней из заявления клуба. Их не уведомили заранее
Руководство «Челси» не уведомило игроков о планирующемся увольнении Грэма Поттера
Вчера лондонский клуб объявил об уходе 47-летнего специалиста с поста главного тренера. Он работал с командой 7 месяцев.
Как сообщает The Telegraph, игроки «синих» не получили никакого предварительного уведомления об увольнении Поттера и были шокированы, увидев официальное заявление клуба.
Поттера можно было уволить и раньше, но главная проблема – Боули. Кажется, в «Челси» принцип пирамиды
Такой вот бизнес по американски 🤡
Ходят слухи про 4-4-4
На 7.5 лет обеспечен
С Тухелем хотя бы моментально попрощался Фофана, а за ним и остальные