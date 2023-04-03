Игроки «Челси» были шокированы отставкой Поттера, узнав о ней из заявления клуба. Их не уведомили заранее

Теги Челси премьер-лига Англия отставки Грэм Поттер Футбол

Руководство «Челси» не уведомило игроков о планирующемся увольнении Грэма Поттера

Вчера лондонский клуб объявил об уходе 47-летнего специалиста с поста главного тренера. Он работал с командой 7 месяцев. 

Как сообщает The Telegraph, игроки «синих» не получили никакого предварительного уведомления об увольнении Поттера и были шокированы, увидев официальное заявление клуба. 

Поттера можно было уволить и раньше, но главная проблема – Боули. Кажется, в «Челси» принцип пирамиды

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35 комментариев

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akmyradov
Я был шокирован когда его назначили
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pro~dj
Когда приходит Американский владелец, ожидайте, что все трасферы проходят исключительно в кабинете менеджера, зачастую ни игроки, ни тем более тренеры не знают куда их могут обменять. Почитайте новости НБА, НХЛ - даже звездные игроки узнают из новостей что их обменяли в другую команду, бывает даже в перерыве игры (!), и они так десятилетиями играют.
Такой вот бизнес по американски 🤡
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гилберт
В таблицу заглядывали?
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Растиньяк
Шокированы от радости?
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Джанлука Нальюка
Ответ инок
Ну а для чего знать мнение игроков увольняя тренера? Удивляет не сама отставка, а то, как можно было дать зарплату 13,5 млн., человеку который ни разу не работал в топ-клубе, и не брал больших трофеев, кроме кубка Швеции.
Заплата, ладно. Срок контракта вызывает вопросы. Откуда такая уверенность
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kidur
Туда надо срочно брать Нагельсмана, пока не забрал другой клуб...
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Куприн
Он под угрозой увольнения уже месяца 3 находится. Игроки там похоже как с луны свалившиеся, их вообще все шокирует что ли? Надеюсь информация, что сегодня понедельник для них не обернется для них новым шоком.
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инок
Ну а для чего знать мнение игроков увольняя тренера? Удивляет не сама отставка, а то, как можно было дать зарплату 13,5 млн., человеку который ни разу не работал в топ-клубе, и не брал больших трофеев, кроме кубка Швеции.
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slow focus
недовольны, что тусу заранее не спланировали
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Yri Yrov
Поттер не Нагельсман
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Арсен Венгер (копия)
Игроки Челси: «ой , а кто это сделал?»
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Николай Кололейкин
Игроков я так понимаю нынешнее состояние и место в таблице вполне устраивало, если для них это стало шоком.
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Abnormal
Ответ benjamin92
как грэм среди ясного неба, настолько было неожиданно
Ох уж эта правдивая игра слов)
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Акира_1
Ну шокированы, что им заранее не написали в Ватсаппе, чем Боэли любит заниматься, а то, что уволили Поттера вообще никого не удивило явно. 🤭
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Bazilic
Ответ red hikkikomori
А чё Боули в чатике не курсанул то?)
Он занят, новую схему придумывает
Ходят слухи про 4-4-4
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Сергей Галынский
Зато Мудрику пофиг
На 7.5 лет обеспечен
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Zombieset
Собственно, они и на поле такие же: шокированные. И каждая игра для них как неожиданная новость.
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Bazilic
Челси возвращается на свое законное место
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Okaka
Ответ tm5pvbngvj
Игроки хорошо относились к Поттеру, хоть и игра совсем не шла у команды
так против Виллы синие намного лучше играли, но моменты не реализовали, да и гол первый сами себе привезли
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red hikkikomori
А чё Боули в чатике не курсанул то?)
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Bernard Marder
Точно так же был шокирован и Томас Тухель,когда ему позвонили в 8 утра и объявили,что он уволен.Кому продали клуб? Он уволил то- трене,взял посредственность в лице Поццера,назначил ему 4- ую в мире по величине зряплату, а ,тот благополучно за 7 месяцев угробил все то,что создавалось десятилетиями.Лютый пздц! Челси стало невозможно смотреть без валмдола.
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as009595@icloud.com
Даже в Баварии были меньше шокированы
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DrSlyozkin
Может, ещё немного рано об этом говорить, но ни один из игроков Челси не запостил прощального поста с Поттером

С Тухелем хотя бы моментально попрощался Фофана, а за ним и остальные
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Спортивный костюм
Ответ Eden Hazard
А зачем им заранее знать? Что поменяет лишний час или день? Да и вообще, как это? Товарищи, мы увольняем тренера, пресса узнает позже? Нет разницы же шоковой.
Может они хотели сказать "Пока" или "Больше не возрощайся"
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Aleksey Yashin
Боули: могли бы и сами догадаться
+1
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