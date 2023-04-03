Игроки «Челси» были шокированы отставкой Поттера, узнав о ней из заявления клуба. Их не уведомили заранее

Руководство «Челси» не уведомило игроков о планирующемся увольнении Грэма Поттера

Вчера лондонский клуб объявил об уходе 47-летнего специалиста с поста главного тренера. Он работал с командой 7 месяцев.

Как сообщает The Telegraph, игроки «синих» не получили никакого предварительного уведомления об увольнении Поттера и были шокированы, увидев официальное заявление клуба.

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