Наумов о будущем Дзюбы: «Локо» вряд ли будет рисковать, на год продлить можно. А вот зарплату наверняка предложат больше»

считает, что «Локомотив» должен продлить контракт с Дзюбой на один год.

— Я думаю, Дзюба пришелся ко двору «Локомотиву», видно, как у него горят глаза. Посмотрите, как он борется, Артем все время в игре. Он же не какие-то случайные голы забивают, все они по делу. Дзюба молодец, но я, в общем-то, от него этого и ожидал.

— На какой срок было бы оптимально продлить контракт? Год, два?

— Я не думаю, что на два, а вот на год вполне продлевать можно. Возраст все же берет свое, поэтому в «Локо» вряд ли будут рисковать и предлагать Дзюбе долгосрочный контракт. А вот зарплату наверняка предложат больше, – сказал экс-президент « ».