Наумов о будущем Дзюбы: «Локо» вряд ли будет рисковать, на год продлить можно. А вот зарплату наверняка предложат больше»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Николай Наумов деньги Футбол

Николай Наумов считает, что «Локомотив» должен продлить контракт с Артемом Дзюбой на один год.

— Я думаю, Дзюба пришелся ко двору «Локомотиву», видно, как у него горят глаза. Посмотрите, как он борется, Артем все время в игре. Он же не какие-то случайные голы забивают, все они по делу. Дзюба молодец, но я, в общем-то, от него этого и ожидал.

— На какой срок было бы оптимально продлить контракт? Год, два?

— Я не думаю, что на два, а вот на год вполне продлевать можно. Возраст все же берет свое, поэтому в «Локо» вряд ли будут рисковать и предлагать Дзюбе долгосрочный контракт. А вот зарплату наверняка предложат больше, – сказал экс-президент «Локомотива».

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3 комментария

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nugoboss
И мои ожидания были такие же, что он возьмёт Бека за рога и покажет свой результаты.
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GuruFutbola
Ответ Лёха/64
Sports, у меня уже несколько дней проблема. Нажимая на любую новость открывается совершенно другая новость. Написал в поддержку ,а в ответ тишина!
А что с приложением спортс в эп стор, его удалили как месяц и нигде никто не обьяснил причину?
+2
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Лёха/64
Sports, у меня уже несколько дней проблема. Нажимая на любую новость открывается совершенно другая новость. Написал в поддержку ,а в ответ тишина!
+2
0
+2
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