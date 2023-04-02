«Ференцварош» Черчесова не побеждает 6 матчей подряд. У команды 4 поражения и 2 ничьих

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Фехервар высшая лига Венгрия Ференцварош Футбол

«Ференцварош» Станислава Черчесова не выигрывает 6 матчей подряд.

В 25-м туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» сыграл вничью с «Фехерваром» (2:2).

Таким образом, в последних 6 матчах у команды под руководством Черчесова 4 поражения и 2 ничьих. «Ференцварош» не побеждает с 26 февраля.

Клуб по-прежнему лидирует в турнирной таблице, набрав 50 очков в 24 матчах и имея отрыв в 8 очков.

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19 комментариев

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mancity111
У них там отрыв 9 очков. Скоро чемпионство оформят все равно
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Утренняя Аврора
Бери шинель, пошли домой
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Мукунку хороший
Пора домой… Химки заждались стратега)))
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гилберт
В Венгрии? Это вообще законно???
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mr.snooker
Тест Купера больше не работает у Стасика😂 неудивительно что все команды физрука крайне слабы в атаке ведь он вратаришка😂😂😂😂 вратарь тренирует команду ахахахаахаза
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Утренняя Аврора
Ждите полководца в России
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GerbertS
давайте выкинем "не побеждает" из лексикона. "почти выиграла" оставим.
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Sobachkin
Поплыл Стас
+4
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Darkhan Darkhan
Не проигрывают а уступают в упорной борьбе
+1
-1
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U
во-первых, здравствуйте.
+8
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Adeen
Ответ focusandre
Не проигрывают, а дают фору для интриги и интереса к чемпионату
Возможно, игроки "сливают" тренера. Слишком резкий и необоснованный спад.
Ещё это может быть связано с ЛЕ.
+5
-3
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denisnor
Все сливают усача
+1
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Сергей К
Чемпионство не упустит уже.
В ЕК хорошее, возможно, выдающееся выступление.
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avcgloronalduMU
🤡
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samarskij-kuzmich
Пора Черчесову позвать игроков туда, куда он звал Денисова))
0
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Михаил
Я тебя, во-первых, не побеждаю
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Юрий Кечко
Отрицательное наступление
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-1
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Kadiy
сезон закончился с еврокубками?
+11
-1
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Recreated
Комментарий удален пользователем
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focusandre
Не проигрывают, а дают фору для интриги и интереса к чемпионату
+77
-3
+74
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