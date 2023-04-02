«Ференцварош» Черчесова не побеждает 6 матчей подряд. У команды 4 поражения и 2 ничьих

«Ференцварош» не выигрывает 6 матчей подряд.

В 25-м туре чемпионата Венгрии « » сыграл вничью с « » (2:2).

Таким образом, в последних 6 матчах у команды под руководством Черчесова 4 поражения и 2 ничьих. «Ференцварош» не побеждает с 26 февраля.

Клуб по-прежнему лидирует в турнирной таблице, набрав 50 очков в 24 матчах и имея отрыв в 8 очков.