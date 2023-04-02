«Ференцварош» Черчесова не побеждает 6 матчей подряд. У команды 4 поражения и 2 ничьих
«Ференцварош» Станислава Черчесова не выигрывает 6 матчей подряд.
В 25-м туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» сыграл вничью с «Фехерваром» (2:2).
Таким образом, в последних 6 матчах у команды под руководством Черчесова 4 поражения и 2 ничьих. «Ференцварош» не побеждает с 26 февраля.
Клуб по-прежнему лидирует в турнирной таблице, набрав 50 очков в 24 матчах и имея отрыв в 8 очков.
Ещё это может быть связано с ЛЕ.
В ЕК хорошее, возможно, выдающееся выступление.