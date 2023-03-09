Черчесов про 0:2 с «Байером»: «Не хочу философствовать. Доволен игрой «Ференцвароша»

Теги Байер Станислав Черчесов Лига Европы УЕФА высшая лига Венгрия Ференцварош Футбол

Станислав Черчесов заявил, что доволен игрой «Ференцвароша» против «Байера» (0:2).

«Как я уже говорил, я знал, что мы будем играть против хорошей команды. Нам пришлось немного прийти в себя после первых минут. К сожалению, мы получили два гола, которые не должны были пропускать. К сожалению, мяч больше находился у соперника. 0:2 – это 0:2. 

Я не хочу слишком много философствовать. Доволен тем, как играла команда, у нас были моменты во втором тайме. В перерыве я сказал игрокам, чтобы они не давали сопернику пространства, не давали им шанса забить», – сказал тренер «Ференцвароша». 

Ответная встреча пройдет 16 марта в Будапеште.

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5 комментариев

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Tihonovetskiy
У Стаса не было 4х игроков оснобы. Ничего дома дадут бой.
+1
0
+1
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Геннадий Тимченко
Ответ Этот Райола хочет денег
Стасу незачем оправдываться. Ференцварош это не МанСити, здесь даже лысина и шарлатанство не вывезет
«солдат своей страны» не сдюжил❓🤔
0
-6
-6
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Анри Карлайл
Ответ Михо
Ну это все же разный уровень, Байер и Ференцварош
Комментарий скрыт
0
-10
-10
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Этот Райола хочет денег
Стасу незачем оправдываться. Ференцварош это не МанСити, здесь даже лысина и шарлатанство не вывезет
+9
-1
+8
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Михо
Ну это все же разный уровень, Байер и Ференцварош
+9
-1
+8
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