Черчесов про 0:2 с «Байером»: «Не хочу философствовать. Доволен игрой «Ференцвароша»

заявил, что доволен игрой «Ференцвароша» против « » (0:2).

«Как я уже говорил, я знал, что мы будем играть против хорошей команды. Нам пришлось немного прийти в себя после первых минут. К сожалению, мы получили два гола, которые не должны были пропускать. К сожалению, мяч больше находился у соперника. 0:2 – это 0:2.

Я не хочу слишком много философствовать. Доволен тем, как играла команда, у нас были моменты во втором тайме. В перерыве я сказал игрокам, чтобы они не давали сопернику пространства, не давали им шанса забить», – сказал тренер « ».

Ответная встреча пройдет 16 марта в Будапеште.