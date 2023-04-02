«Спартак»: «У Промеса нет новой травмы, он почувствовал дискомфорт в мышце. Решение о его участии в матчах тренеры примут в начале недели»

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Квинси Промес Дмитрий Зеленов Футбол

В «Спартаке» отреагировали на информацию о травме Квинси Промеса.

31-летний хавбек из Нидерландов начал матч 21-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (0:0) в запасе из-за дискомфорта и вышел на поле с началом второго тайма, но уже через 4 минуты ему потребовалась замена.

Сегодня «Спорт-Экспресс» сообщил, что Промес пропустит не менее 2-3 недель из-за травмы икроножной мышцы.

«У Квинси Промеса нет новой травмы. Он почувствовал дискомфорт во время игры в мышце, поэтому был заменен. Решение о его участии в ближайших матчах тренерский штаб примет в начале недели», – сказал глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.

Квинси провел 20 матчей в нынешней РПЛ, забил 16 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистика – здесь.

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8 комментариев

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Катя СПб
Ответ Nick Crosier
Играл с ножом и порезался.
Как царевич Дмитрий. Вот после этого Тушинский Вор и появился
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Олег Сагайдачный
Минус 10 по таблице. Ростов тоже играет.
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Nick Crosier
Играл с ножом и порезался.
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Konstantin Zorin
Слава Богу, если всё обошлось. Без Антона уже трудно представить нынешний Спартак.
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Ильдар Фарукшин
Ну если правда хорошо. А эти козлы
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Pelerin
СЭ как всегда - не надёжней всяких помоек, типа Ивана Карпова
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Сергей Илюшенков
Ваши бы слова да богу в уши!А СЭ уже з""""л набрасывать!Обычная желтуха,а не газета!
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Bashibuzuck
Поправляйся✊✊✊
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