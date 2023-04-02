«Спартак»: «У Промеса нет новой травмы, он почувствовал дискомфорт в мышце. Решение о его участии в матчах тренеры примут в начале недели»

В « » отреагировали на информацию о травме Квинси Промеса.

31-летний хавбек из Нидерландов начал матч 21-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (0:0) в запасе из-за дискомфорта и вышел на поле с началом второго тайма, но уже через 4 минуты ему потребовалась замена.

Сегодня «Спорт-Экспресс» сообщил, что Промес пропустит не менее 2-3 недель из-за травмы икроножной мышцы.

«У Квинси Промеса нет новой травмы. Он почувствовал дискомфорт во время игры в мышце, поэтому был заменен. Решение о его участии в ближайших матчах тренерский штаб примет в начале недели», – сказал глава пресс-службы московского клуба .

Квинси провел 20 матчей в нынешней , забил 16 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистика – здесь.