Мануэл Фернандеш: «Смородская хотела, чтобы я отказался от части зарплаты из-за обменного курса, и заставляла сдавать рандомные анализы крови. За мной шпионили»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Мануэл Фернандеш Ольга Смородская деньги Футбол

Мануэл Фернандеш рассказал об Ольге Смородской и заявил, что в «Локо» за ним шпионили.

Ранее в «Коммент.Шоу» экс-президент «Локомотива» рассказала, что у Фернандеша были проблемы с алкоголем, и заявила, что он пропускал тренировки.

«Был период в моем втором сезоне, когда я играл только в матчах Лиги Европы, всегда был доступен, но сидел на скамейке запасных. Не потому, что я не хотел – решение тренера. Если бы я не появился на тренировке, клуб мог бы расторгнуть мой контракт, потому что это нарушение контракта.

Ольга хотела, чтобы я отказался от денег из декабрьской зарплаты из-за обменного курса. И я сказал «нет». Она должна сказать, что заставляла меня делать рандомные анализы крови утром перед тренировкой, и люди шпионили за мной, даже просили моего швейцара связаться с клубом, если он увидит что-то подозрительное. В конце концов Ольга должна объяснить, почему она покинула клуб под обвинениями в краже денег от трансферов.

То, что я оставил в «Локомотиве», осталось там в виде титулов и достижений, и большая часть этого была после того, как она ушла. Это не совпадение. Тот факт, что она все еще говорит обо мне спустя столько лет, забавен и печален одновременно», – сказал бывший полузащитник «Локомотива».

Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 годы. Он сыграл 144 матча, в которых забил 34 гола и отметился 29 результативными передачами.

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24 комментария

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ArdaTuran
Ответ Алексей Антонов
Ману крутой игрок и точка. Не самый звёздный, но умный
В смысле не звездный? Очень даже звездный по меркам РПЛ. Не припомню такого техничного легионера-полузащитника.
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elena
У нее голова оказывается не только эскортом забита!
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Бутан Пропанович
Одни Кретины остались, после эпохи Диду Семина. Тренировал бы Дед до сих пор, были бы в шоколаде
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Спартак Уокер
Мануэль Фернандеш чёрный Джеймс Бонд
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фкт92
Ману, спасибо за титулы! Гол Спартаку, хет-трик в ворота Ниццы и кучу крутых действий на поле.
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Алексей Антонов
Ответ Олег Кузнецов
Кейс про хищения Смородской от трансферов достоин продолжения. Ждем Зарему.
Будет весело)
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GregWS
Моего швейцара - ёпт, красава.
+1
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Hunter Hunter
Ответ Мосгорсуд
Вот все делишки Смородской всплывают, мафиози оказывается))
Она чекистом работала
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Олег Кузнецов
Ответ Алексей Антонов
Ману крутой игрок и точка. Не самый звёздный, но умный
Кейс про хищения Смородской от трансферов достоин продолжения. Ждем Зарему.
+3
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Hunter Hunter
Ахахаха жесть , хотя ничего странного смородская же чекист!!!
+1
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Никому_никабельный
Ответ Sevuska
А могло бы быть гораздо хуже - Смородская могла его сделать своим личным рандомным спермодонором 😎
Или швейцаром
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Slavick Nemkovsky
Камердинера просили докладывать какое белье надел, а дворецкого - что просил подать к завтраку
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Ветер
Верните совунью в Локо, а то про клуб, через пару лет, читать будет нечего.
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BeastI666I
Ответ Felp
>За мной шпионили Да это Саенко был, хотел предложить в нефтебазу вложиться
или Кержаков
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Felp
>За мной шпионили

Да это Саенко был, хотел предложить в нефтебазу вложиться
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Demanishche
Ману, спасибо за игру 🚂
+7
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Михаил Никитов
Абсолютный Топ Локо 2018. А техника какая, на грани фантастики!
+3
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Sevuska
А могло бы быть гораздо хуже - Смородская могла его сделать своим личным рандомным спермодонором 😎
+2
-4
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MagicWithoutBorders
«Фернандеш наносит ответный удар» 🥊
П.с. кража денег на трансферах - серьезное обвинение!!!
+5
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nanogerakl
Ох, Зарема вышла на тропу войны...
0
0
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Promertez
Хоооорроооош Фернандеш. Вентилятор включен :)
0
-1
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Алексей Антонов
Ману крутой игрок и точка. Не самый звёздный, но умный
+42
-1
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Подкат Мальдини
Тогда Заремы не было вот она на тебе и тренировалась
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Мосгорсуд
Вот все делишки Смородской всплывают, мафиози оказывается))
+25
0
+25
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