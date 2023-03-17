Мануэл Фернандеш: «Смородская хотела, чтобы я отказался от части зарплаты из-за обменного курса, и заставляла сдавать рандомные анализы крови. За мной шпионили»

рассказал об и заявил, что в « » за ним шпионили.

Ранее в «Коммент.Шоу» экс-президент «Локомотива» рассказала, что у Фернандеша были проблемы с алкоголем, и заявила, что он пропускал тренировки.

«Был период в моем втором сезоне, когда я играл только в матчах Лиги Европы, всегда был доступен, но сидел на скамейке запасных. Не потому, что я не хотел – решение тренера. Если бы я не появился на тренировке, клуб мог бы расторгнуть мой контракт, потому что это нарушение контракта.

Ольга хотела, чтобы я отказался от денег из декабрьской зарплаты из-за обменного курса. И я сказал «нет». Она должна сказать, что заставляла меня делать рандомные анализы крови утром перед тренировкой, и люди шпионили за мной, даже просили моего швейцара связаться с клубом, если он увидит что-то подозрительное. В конце концов Ольга должна объяснить, почему она покинула клуб под обвинениями в краже денег от трансферов.

То, что я оставил в «Локомотиве», осталось там в виде титулов и достижений, и большая часть этого была после того, как она ушла. Это не совпадение. Тот факт, что она все еще говорит обо мне спустя столько лет, забавен и печален одновременно», – сказал бывший полузащитник «Локомотива».

Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 годы. Он сыграл 144 матча, в которых забил 34 гола и отметился 29 результативными передачами.

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