Смородская о словах Фернандеша: «Шпионили за ним? Нам что, делать больше нечего?!»

ответила на обвинения .

Ранее бывший полузащитник «Локомотива» заявил: «Смородская хотела, чтобы я отказался от части зарплаты из-за обменного курса, и заставляла сдавать рандомные анализы крови. За мной шпионили».

«Не хочу в этом копаться. Но никакие рандомные анализы крови он не делал! Шпионили за ним? Нам что, делать больше нечего?! Один раз, когда он не явился на тренировку, к нему поехали и на этом все», – сказала бывший президент «Локомотива».

Фернандеш выступал за « » с 2014 по 2019 годы. Он сыграл 144 матча, в которых забил 34 гола и отметился 29 результативными передачами.

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