Смородская о словах Фернандеша: «Шпионили за ним? Нам что, делать больше нечего?!»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Мануэл Фернандеш Ольга Смородская Спорт-Экспресс Футбол

Ольга Смородская ответила на обвинения Мануэла Фернандеша.

Ранее бывший полузащитник «Локомотива» заявил: «Смородская хотела, чтобы я отказался от части зарплаты из-за обменного курса, и заставляла сдавать рандомные анализы крови. За мной шпионили».

«Не хочу в этом копаться. Но никакие рандомные анализы крови он не делал! Шпионили за ним? Нам что, делать больше нечего?! Один раз, когда он не явился на тренировку, к нему поехали и на этом все», – сказала бывший президент «Локомотива».

Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 годы. Он сыграл 144 матча, в которых забил 34 гола и отметился 29 результативными передачами.

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14 комментариев

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Balt
Ну да. Весь период Смородской это про "нечего делать".
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Balt
Топ-игрок для РПЛ. Помог Локо за 5 лет игры в нём очень сильно.
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starless
Ответ Vovker
докажи не можешь доказать - молчи
Вы это Мосгорсуду пишете :)
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Khmc
Шикарнейший гол в Тушино в чемпионском сезоне никогда не забуду
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Pelerin
Действительно, у Ольги Юрьевны были куда более серьёзные заботы. Закупать европейских топов, клуб топить...
Трансфер Ибричича, например. Он по её словам одним из лучших в Европе был тогда.
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EziKKo
а про коррупцию почему молчит.. будет знать как на Зарему обзываться
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валя_стакан
видеоокамеры в душевой наставила 100%
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xomamb
Не, не шпионили...
И с Красножаном тоже ничего не было
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gelkin
Она же сама говорила на Коммент Шоу что смотрела по видеонаблюдению что он пьяный ночью возвращался домой, не совсем понятно откуда у неё видео
+6
-1
+5
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Zlatan Ibra
Ответ Vovker
докажи не можешь доказать - молчи
Ольга, перелогинься
+2
-2
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Vovker
Ответ Мосгорсуд
Действительно, приказала холопам, пусть следят)))
докажи
не можешь доказать - молчи
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Мосгорсуд
Действительно, приказала холопам, пусть следят)))
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alexsem69
Хороший игрок, много сделал для Локо.
+5
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Pelerin
Действительно, у Ольги Юрьевны были куда более серьёзные заботы. Закупать европейских топов, клуб топить...
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-1
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