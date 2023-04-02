«Здорово, что Сергеев выигрывает конкуренцию у Кассьерры». Писарев о форварде «Зенита»
Николай Писарев доволен, что Иван Сергеев выигрывает конкуренцию в «Зените» у Матео Кассьерры.
«Сергеев уже пятый раз забивает гол, выходя на замену. Российский футболист... Здорово, что он выигрывает конкуренцию у Кассьерры.
Мне кажется, его очень ценят там. Он командный игрок. Выходит, никогда не робщит, что он со скамейки выходит, с довольным лицом пашет. Находит моменты и реализует их, для команды много сделал. Поэтому его и легионеры в клубе ценят, — сказал тренер сборной России.
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