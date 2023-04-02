«Здорово, что Сергеев выигрывает конкуренцию у Кассьерры». Писарев о форварде «Зенита»

Теги Зенит Сборная России по футболу Николай Писарев Матео Кассьерра Иван Сергеев Футбол

Николай Писарев доволен, что Иван Сергеев выигрывает конкуренцию в «Зените» у Матео Кассьерры.

«Сергеев уже пятый раз забивает гол, выходя на замену. Российский футболист... Здорово, что он выигрывает конкуренцию у Кассьерры.

Мне кажется, его очень ценят там. Он командный игрок. Выходит, никогда не робщит, что он со скамейки выходит, с довольным лицом пашет. Находит моменты и реализует их, для команды много сделал. Поэтому его и легионеры в клубе ценят, — сказал тренер сборной России.

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9 комментариев

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-DF-
Хитрый Семак выматывает защиту противника бесполезной Касьеррой, а на концовочку выпускает джокеров - свежих Ваню Сергеева и Монтуана, которые решают )
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rarog
А он ее проигрывал что ли? У него травма была,вот Касьера и был в старте. Просто у нас же знаменитые три состава. Вот и выбор такой огромный
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Александр Беляков
Нет , нет . Этот экспрео сказал, что Сергеев выигрывает конкуренцию у некого Кайсеро ))) а за 5 минут до этого ещё один эксперт Быстров сказал , что как только с поля ушел Кайседо , сразу игра пошла ))
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Циник Петербургский
Ответ Сергей Гриднев
Выигрывать то выигрывает, но почему-то Семак его в старт не ставит.
Видимо, у Семака есть на то причины. Мне его упорство понять трудно. Но! На то я и простой болельщик, а Семак неоднократный чемпион страны и в качестве игрока и в качестве тренера.
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Evil_Alastar
Ответ nurlan-zenit
Сергеев был травмирован долго, поэтому играл Кассьера, когда Сергеев был здоров, всегда был в старте…
Ну не всегда, но последне время чаще в старте, да.
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Сергей Гриднев
Выигрывать то выигрывает, но почему-то Семак его в старт не ставит.
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Вова Гаврилов
На данный момент все-таки виден уровень. Сергеев очень хорош и полезен
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nurlan-zenit
Ответ Игорь Волков
Легионеры ценят, что Сергеев находится в униженном положении и не возмущается, что вместо него играет бездарь.
Сергеев был травмирован долго, поэтому играл Кассьера, когда Сергеев был здоров, всегда был в старте…
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Игорь Волков
Легионеры ценят, что Сергеев находится в униженном положении и не возмущается, что вместо него играет бездарь.
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