«Здорово, что Сергеев выигрывает конкуренцию у Кассьерры». Писарев о форварде «Зенита»

доволен, что выигрывает конкуренцию в « » у .

«Сергеев уже пятый раз забивает гол, выходя на замену. Российский футболист... Здорово, что он выигрывает конкуренцию у Кассьерры.

Мне кажется, его очень ценят там. Он командный игрок. Выходит, никогда не робщит, что он со скамейки выходит, с довольным лицом пашет. Находит моменты и реализует их, для команды много сделал. Поэтому его и легионеры в клубе ценят, — сказал тренер сборной России.