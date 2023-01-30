Сергеев о сборной России: «Не знаю, почему меня не вызывают, но тренерскому штабу виднее. Буду стараться, чтобы меня заметили»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Иван Сергеев Чемпионат.com Футбол

Иван Сергеев высказался о непопадании в сборную России.

Нападающий «Зенита» вызывался в сборную в ноябре 2021 года на отборочные матчи чемпионата мира против Кипра и Хорватии, однако ни разу не вышел на поле.

«Не знаю, почему меня не вызывают на матчи сборной России. Тренерскому штабу виднее.

Конечно, я хочу попасть в сборную. Буду стараться проявлять себя на клубном уровне, чтобы меня заметили и вызвали», – сказал Сергеев.

В текущем сезоне Мир РПЛ на счету форварда 6 голов и 4 голевые передачи в 15 матчах в составе «Зенита». Подробную статистику можно найти здесь.

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10 комментариев

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Pelerin
Ответ Spaten
Сычевой с Писарским быстрее в сборную попадут
Чем это лучше Агаларова?
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Nickolay Lyskov
Да все знают, почему никого не вызывают. Игр-то нет.
0
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Юрий Кечко
Ответ Holy Diver
Пудель и Агаларова не вызывал, когда тот был лучшим бомбардиром РПЛ. Зачем, ведь есть Федя Паненка, которого будут вызывать пока песок не посыпется.
Ну время показало где Агаларов
Смолов в стратосфере по мастерству по сравнению с ним
+4
0
+4
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Spaten
Сычевой с Писарским быстрее в сборную попадут
+1
-1
0
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Holy Diver
Пудель и Агаларова не вызывал, когда тот был лучшим бомбардиром РПЛ. Зачем, ведь есть Федя Паненка, которого будут вызывать пока песок не посыпется.
0
-4
-4
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WelcomeBackPURE
Нужен цепляющийся нап, а не это дно зависимое
+2
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Артур Багдасарян
Откуда в заголовке "но"? Где это "но" в его словах)?
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Владимир Молявин
Валера сам знает кого ему вызывать. А ты старайся, работай.
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Лена Лина
Валера, верим! В сборной будут играть достойные футболисты. Пусть стараются, прибавляют в футбольном росте......
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Wiley Fox
Трололо какой

Вместе с касьерой тянут зенит и забили кучу на голов за зенит, а Валера не видит его у себя

Ничем другим, как русофобией карпина, это не объяснить

Эстонец, одним словом
0
-8
-8
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