Сергеев о сборной России: «Не знаю, почему меня не вызывают, но тренерскому штабу виднее. Буду стараться, чтобы меня заметили»
Иван Сергеев высказался о непопадании в сборную России.
Нападающий «Зенита» вызывался в сборную в ноябре 2021 года на отборочные матчи чемпионата мира против Кипра и Хорватии, однако ни разу не вышел на поле.
«Не знаю, почему меня не вызывают на матчи сборной России. Тренерскому штабу виднее.
Конечно, я хочу попасть в сборную. Буду стараться проявлять себя на клубном уровне, чтобы меня заметили и вызвали», – сказал Сергеев.
В текущем сезоне Мир РПЛ на счету форварда 6 голов и 4 голевые передачи в 15 матчах в составе «Зенита». Подробную статистику можно найти здесь.
Смолов в стратосфере по мастерству по сравнению с ним
Вместе с касьерой тянут зенит и забили кучу на голов за зенит, а Валера не видит его у себя
Ничем другим, как русофобией карпина, это не объяснить
Эстонец, одним словом