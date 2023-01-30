Сергеев о сборной России: «Не знаю, почему меня не вызывают, но тренерскому штабу виднее. Буду стараться, чтобы меня заметили»

высказался о непопадании в сборную России.

Нападающий « » вызывался в сборную в ноябре 2021 года на отборочные матчи чемпионата мира против Кипра и Хорватии, однако ни разу не вышел на поле.

«Не знаю, почему меня не вызывают на матчи сборной России. Тренерскому штабу виднее.

Конечно, я хочу попасть в сборную. Буду стараться проявлять себя на клубном уровне, чтобы меня заметили и вызвали», – сказал Сергеев.

В текущем сезоне Мир на счету форварда 6 голов и 4 голевые передачи в 15 матчах в составе «Зенита». Подробную статистику можно найти здесь.