«Зенит» отрывается от «Спартака», «Ман Сити» разнес «Ливерпуль», а «Бавария» – «Боруссию», Дзюба снова забил, Беларусь могут отстранить от Евро и другие новости утра

Теги утренний дайджест Футбол

1. «Спартак» не смог обыграть «Ахмат» в 21-м туре Мир РПЛ – 0:0. Это первая нулевая ничья в чемпионате России за 64 матча. Теперь у красно-белых 1 победа за 5 последних матчей.

«Зенит» обыграл «Урал» благодаря дублю Сергеева (2:0) и оторвался от «Спартака» и «Ростова» (есть игра в запасе) на 10 очков за 9 туров до конца. Матч в Петербурге посетили 27 534 зрителя – лучший показатель в Мир РПЛ после зимней паузы. Вероятно, призовая «Лада» за оформление Fan ID помогла.

Дубль Дзюбы помог «Локомотиву» разгромить «Пари НН» – 4:0. «Локомотив» с Дзюбой и Галактионовым выиграл все 4 матча в РПЛ. «Динамо» проиграло «Сочи» дома (0:2), играя в большинстве с 25-й и не забив пенальти.

2. В главном матче тура в АПЛ «Манчестер Сити» разнес «Ливерпуль» – 4:1. У мерсисайдцев 3 поражения подряд с общим счетом 1:6, а впереди «Челси» и «Арсенал».

«Арсенал» выиграл 7-й матч АПЛ подряд, разгромив «Лидс» – 4:1. «Челси» проиграл «Астон Вилле» – 0:2. У Мудрика нет голов за 8 матчей в составе «синих». Остальные результаты тура – тут.

3. «Бавария» не оставила шансов «Боруссии» в главном матче Бундеслиги – 4:2. «Дортмунд» пропустил трижды за 23 минуты, первый – из-за ошибки вратаря после удара с центра поля. Благодаря этой победе мюнхенцы опередили соперника в таблице и вышли на первое место. Остальные результаты тура чемпионата Германии – здесь.

4. НХЛ. «Тампа» разгромила «Айлендерс» (5:0) и вышла в плей-офф, соперник по 1-му раунду уже известен – как и год назад, им будет «Торонто». Василевский 4-й раз в сезоне сыграл на ноль, Кучеров и Сергачев набрали по 1+1. «Торонто» обыграл «Оттаву», Самсонов сделал шатаут. «Колорадо» справился с «Далласом», Ничушкин забросил 17-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь

5. «Барселона» разгромила «Эльче» в 27-м туре Ла Лиги – 4:0. Каталонцы набрали 71 очко в 27 турах – второй результат в истории лиги, «Реал» отстает на 15 при игре в запасе. Другие результаты дня в чемпионате Испании – здесь.

6. «Ак Барс» обыграл «Авангард» (3:2 ОТ) в первом матче финала Востока в Кубке Гагарина. «Ястребы» перевели матч в овертайм за 3 секунды до конца 3-го периода.

7. УЕФА обсудит отстранение Беларуси от квалификации Евро-2024 4 апреля.

8. Петра Квитова обыграла Елену Рыбакину в финале турнира WTA в Майами и взяла крупнейший титул с 2018-го.

9. НБА. 42 очка Дончича не спасли «Даллас» от проигрыша «Майами», «Новый Орлеан» нанес поражение «Клипперс» и другие результаты

10. У России и крупных футбольных сборных из Африки есть предварительная договоренность о матчах в 2023-м, сообщил Генсек РФС Максим Митрофанов.

11. Эдуард Латыпов выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске, Смольский – 2-й, Поршнев – 3-й.

Команда Ирины Казакевич победила в эстафете с преимуществом более двух с половиной минут, команда Гореевой – 2-я, команда Носковой – 3-я.

12. «Барселона» будет платить Месси около 10 млн евро в год в случае возвращения – доход Лео не упадет за счет денег от спонсоров. Кроме того, каталонцы готовы передать Месси часть доходов от спонсоров, продажи билетов и футболок с его именем.

13. Ферстаппен выиграл поул в квалификации к этапу «Формулы-1» в Австралии, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й.

14. В Серии А «Ювентус» победил «Верону» (1:0), «Интер» проиграл «Фиорентине» (0:1), «Аталанта» на выезде была сильнее «Кремонезе» (3:1).

15. Энтони Джошуа победил Джермейна Франклина единогласным решением судей на боксерском турнире в Лондоне.

16. УЕФА готов помочь «Ювентусу» в деле о финансовых нарушениях в обмен на отказ от проекта Суперлиги, утверждает La Gazzetta dello Sport.

17. Жена хоккеиста «Северстали» Даниила Вовченко, сбившая ребенка на переходе, получила штраф: «Дело закрыто. Так как я не причинила вреда здоровью, то судить меня не будут – не за что».

18. Комментатор «Матч ТВ» Дурасов сделает тату, посвященное Дзюбе, из-за проигрыша в споре на голы Артема: «Не удивительно, что случилось это 1 апреля. Я попал».

Цитаты дня.

Абаскаль про «Ахмат»: «Вратарь гребаных 90 минут тянет время, а судья показывает ему желтую лишь после 90-й. После 90-й оставь карточки себе! Для строчки в газете делаешь это?»

Вероника Степанова: «У нас свой путь и нечего стыдиться говорить об этом вслух. Две трети планеты на нашей стороне – оставшаяся треть скоро тоже очнется от угара»

Дюков о сборной: «Постараемся чаще играть в России. Матч с Ираком покажет другим, что рисков нет. В стране безопасно»

Валерий Газзаев: «Слуцкий провалился в Европе. Понятно, что никто не пригласит российских тренеров после такого»

Татьяна Навка: «Всемирный спорт и олимпийское движение не пострадают от того, что Украина не будет участвовать в соревнованиях»

Лукашенко о критериях МОК: «Никакой это не спорт – это уже направление войны. Вы знаете, кто это затеял. Они влезли в Сирию, Ливию, Афганистан, Ирак, никто их не отстранил»

Дзюба о дубле: «Надо было привет Нижнему Новгороду передать, чтобы начали разбираться в футболе. Руководство очень много некрасивых вещей сказало»

8 комментариев

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Кеша
Ответ ACC
Про сбитую на пешеходном переходе девочку - жесть! Особенно удручает реакция виновницы ДТП!
Замыленная тема двух месячной давности . Почитайте сколько ДТП происходит в день. Решил плюсиков собрать на ровном месте . Уверен , что семья хоккеиста оказала моральную и материальную помощь ребенку для реабилитации.
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ACC
По Дзюбе лучше не делать поспешных выводов...
Он человек настроения...
Да, сейчас предельно мотивирован, хочет доказать Зениту и туркам, что зря списали его, что он ещё может забивать голы...
Но вот насколько его хватит - вопрос...
Если и в следующем сезоне продолжит забивать - то значит для низкого уровня РПЛ ещё годится...
Вот только для этого уже Локомотив должен будет его замотивировать материально...
А вот тут уже вопрос: нужно ли будет это клубу...
Так что рано петь хвалебные оды...
Цыплят по осени считают...
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Кеша
Дзюба крут! За 4 матча 6 голов . Отличная скорострельность. Подошел для Локо , как масло на хлеб .
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ACC
Ответ Комнатный олень
Дзюба пока хейтерам даёт прикурить. Даже интресно то ли наш чемпионат днище полное по сравнению с турецкой лигой, то ли Дзюба собрался 🤔
Первое
+2
-1
+1
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Sibirachok
Артем Дзюба вписался в "Локомотив", и забивает голы в удовольствие...
+1
-2
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Комнатный олень
Дзюба пока хейтерам даёт прикурить. Даже интресно то ли наш чемпионат днище полное по сравнению с турецкой лигой, то ли Дзюба собрался 🤔
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-2
-2
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Комнатный олень
Какой же Клопп крутой!
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-3
-3
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ACC
Про сбитую на пешеходном переходе девочку - жесть!
Особенно удручает реакция виновницы ДТП!
+4
-1
+3
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