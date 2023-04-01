Валерий Газзаев: «Слуцкий провалился в Европе. Понятно, что никто не пригласит российских тренеров после такого»

Теги ЦСКА Валерий Газзаев Леонид Слуцкий высшая лига Нидерланды Витесс премьер-лига Россия серия А Италия Халл чемпионшип Фоджа Матч ТВ Футбол

Валерий Газзаев считает, что российских тренеров не зовут в Европу из-за Леонида Слуцкого.

– Почему российских тренеров не зовут в Европу?

– Могу привести пример – в 1993 году я получил приглашение поработать в итальянской Серии А от ФК «Фоджа». Это была лучшая лига Европы.

Президент «Фоджи» прилетал в Москву на переговоры, мы встретились в гостинице «Балчуг». Подписали предварительный контракт. Но с одним условием – к июню я должен уже общаться с командой на итальянском. Это было в марте.

На следующий день стал по четыре часа изучать итальянский язык. После месяца специально поехал в Италию, поселился в гостинице, чтобы побыть в говорящей среде – смотрел ТВ, изучал газеты.

К сожалению, за месяц до моего приезда в клуб у «Фоджи» поменялся собственник. Переход сорвался.

– Обидно.

– К чему я это говорю – обязательно нужно знать языки. Это к нам приезжают иностранные специалисты – и им не нужно учить ничего. А вы попробуйте так в Германию приехать или в другую страну. Там уважают свой чемпионат.

У нас, к сожалению, такого нет. Тренеры приезжают и работают с переводчиком. Считаю, нужно требовать от иностранцев того же, что требуют во всех уважающих свой чемпионат странах мира. Нет вопросов, пусть Абаскаль работает, но чтобы он тоже знал русский. Это первый момент.

– Какой второй?

– Вот работал в Европе какое-то время Слуцкий. Но не дал там результата. Понятно, что после такого никто не будет приглашать российских специалистов.

– Из-за одного примера?

– Конечно. А как португальцы сейчас работают! Уехал один, добился успеха, а теперь сколько их в Европе в разных лигах. Или возьмите сербов.

Если бы Слуцкий успешно отработал, я вас уверяю, на наших тренеров обращали бы больше внимания в Европе. Но, к сожалению, он там провалился – и в Англии, и в Голландии.

А сейчас вообще – изоляция. В будущем, чтобы наших тренеров приглашали, понадобится международный успех – с клубом или сборной. И, конечно же, знание иностранных языков.

– В 1993-м еще не было победы в Кубке УЕФА с ЦСКА. Почему вас позвали в Италию?

– Это был третий год мой тренерской профессиональной работы. Осенью 1992-го мы с «Динамо» участвовали в Кубке УЕФА, играли с «Торино», который был наряду с «Ювентусом» и «Миланом» ведущим клубом итальянского футбола.

Они тогда шли вторыми в Серии А. Мы их обыграли в Италии со счетом 2:1 [и выбили из Кубка УЕФА]. Возможно, это повлияло.

– Вы за три месяца в итоге выучили итальянский?

– Да. Мог общаться, но для дальнейшего прогресса нужна была практика.

Когда узнал о смене собственника, вообще перестал заниматься итальянским. Такой я человек: если есть цель – не вижу преград. А когда цели нет… Хотя это и неправильно, – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

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67 комментариев

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Александр Трифон0в
Получается что и всем российским футболистам дорога закрыта, ведь Дзюба в Турции не заиграл
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Сергей Орлов
Просто напомню, что в правовом государстве этот персонаж с большой долей вероятности оказался бы в тюрьме из-за своей деятельности в Алании.
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_FoX-
Ответ Михаил Хромаков
не закрепился же. А зачем снова звать Слуцкого из России, когда такой же результат покажет любой местный тренер?
Твои слова на мой взгляд не противоречат сказаному в коменте - по сути да, тот Слуцкий это средний европейский тренер. Ну так такие тренеры по своим лигам в основном и работают. Провалился это если бы он был ниже среднего по больнице.
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взгляд со стороны
Какую дичь он несёт!!!
Все граждане стран Европы говорят на нескольких языках и поэтому проблемы с коммуникацией минимальны, несмотря на то, что команды состоят из представителей различных стран. Уровень образованности и потребности в этом у них гораздо выше, чем у нас в стране. Если в школах уроки ин.яза будут продолжать заменять уроками физры, то ситуация не изменится...если будем ограждать от всего мира- ситуация только ухудшимся.... Просто нужны реформы везде.
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ak80
Слуцкий особый случай. Во-первых, он был назначен по протекции Абрамовича . Во-вторых, на момент приглашения был тренером третьесортной по европейским меркам команды (ЦСКА), которая играла в четвертьфинале ЛЧ. То есть это была репутация + протекция.

Думаю, что российский тренер до назначения в главные, должен пройти все ступени, от видеоассистента до помощника, прежде чем кто-то всерьез воспринял бы его как специалиста.
В этом смысле Слуцкий никому никакую дорогу не перекрыл, так как дорога в европейские тренеры должна быть именно такой, и пока такую дорогу никто не начинал.
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Сим Сим
Газзаев скоро Терюшкова по болтологии обгонит.
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beregost
Ответ Мансур Абдрахимов
Как там дела с объединенным чемпионатом Россиия-Украина по футболу на которые Вы бабло выбили у государства???
Теперь может выбивать деньги на объединённый чемп РФ и Белоруссии
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Crenk
Ответ Геннадий Тёкин
Сам то Валерий Георгич сделал бы Фоджу чемпионом...
Но нашим увы всегда что то мешает
Какие то обстоЯтельства возникают на пути
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Graziano
Какой маразм! Каждого тренера будут оценивать по его личным качествам и провал Слуцкого это его личный провал, он и в РПЛ/ФНЛ провалился везде где можно. В России нет сильных тренеров - это факт.
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Мистер Блин
противная собака достала уже
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Ruscello
Ответ Shuller18
Хорошая кстати идея была, если всю политоту отбросить. Что РПЛ, что УПЛ в те годы были на подъеме.
"Если бы Слуцкий успешно отработал, я вас уверяю, на наших тренеров обращали бы больше внимания в Европе. Но, к сожалению, он там провалился – и в Англии, и в Голландии" - давай Шуллер, не отвлекайся от главного .)
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Minerva
Не мог не пнуть Слуцкого.
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MoRo
больше не пригласят не из-за этого...
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mozg79
Слуцкий БЫЛ в Европе, а пёс - только на псарне
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PilOt
Пёс
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Wasilij Petrow
Провалился Слуцкий, поэтому не будут приглашать Газзаева.
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tam005
ну вон черчесов - чемпион и что? слуцкий то пичëм тут? может проблема в другом?
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Чумасик
Ответ Совесть Черданцева
В Виттессе он вывел на топ-уровень не кого-нибудь, а Эдегора. Того самого, который Арсенал к чемпионству в АПЛ тащит. А чем этот Собакевич говорит вообще?
Он говорит о том, что местные болельщики массово стали сдавать абонементы в знак протеста против позорного убогого футбола, который ставил Слуцкий. Голландская пресса писала, что такого в Голландии не было никогда.
Так что, ахинею про своего Эдегора задвигай кому-нибудь другому.
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Ильяс Ф.
Газаев прав Слуцкий без Гинера полный ноль везде с треском провалился
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RSI
Ответ Grishgeorgov
Ну конечно во всем виноват Слуцкий. Кстати, раз Газзаев так ловко находит виноватых, как там Алания поживает после триумфального президенства Валерия Георгиевича? Кто виноват в том, что великий клуб был развален? Пусть и здесь укажет кого винить.
Газзаев к старости стал просто омерзителен.
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RSI
Ответ E1viN
Кто собаку потерял? Заберите, третий день гадит на сайте
🤣🤣🤣🤣
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Богдан Трач
Ответ Совесть Черданцева
В Виттессе он вывел на топ-уровень не кого-нибудь, а Эдегора. Того самого, который Арсенал к чемпионству в АПЛ тащит. А чем этот Собакевич говорит вообще?
может ему тогда стоит молодёжные команды тренировать:?
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Чумасик
Ответ Balt
Где он провалился? Халл разобранный остался на плаву в Чемпионшипе, Витесс был в 4-ке в котором в Эдегора поверил и давал ему время игровое за что ему лидер Арсенала сейчас и благодарен.
Достаточно почитать, что писала английская пресса про работу Слуцкого, чтобы понять, что он не просто провалился, а по-настоящему опозорился. "Дилетант, не имеющий никакого отношения к тренерской профессии" - это было самое мягкое про этого Слуцкого.

В Витессе была вообще жесть: местные болельщики массово стали сдавать абонементы в знак протеста против позорного убогого футбола, который ставил Слуцкий. Голландская пресса писала, что такого в Голландии не было никогда.

Но ты конечно продолжай думать, что Слуцкий не провалился.
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RSI
Брешет, как Троцкий.
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Yurij Zhemchuzhnikov
Эх , не скоро понадобится знание иностранных языков тренерам . Да , и , не только тренерам .
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