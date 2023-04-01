Валерий Газзаев: «Слуцкий провалился в Европе. Понятно, что никто не пригласит российских тренеров после такого»

считает, что российских тренеров не зовут в Европу из-за Леонида Слуцкого.

– Почему российских тренеров не зовут в Европу?

– Могу привести пример – в 1993 году я получил приглашение поработать в итальянской Серии А от ФК «Фоджа». Это была лучшая лига Европы.

Президент «Фоджи» прилетал в Москву на переговоры, мы встретились в гостинице «Балчуг». Подписали предварительный контракт. Но с одним условием – к июню я должен уже общаться с командой на итальянском. Это было в марте.

На следующий день стал по четыре часа изучать итальянский язык. После месяца специально поехал в Италию, поселился в гостинице, чтобы побыть в говорящей среде – смотрел ТВ, изучал газеты.

К сожалению, за месяц до моего приезда в клуб у «Фоджи» поменялся собственник. Переход сорвался.

– Обидно.

– К чему я это говорю – обязательно нужно знать языки. Это к нам приезжают иностранные специалисты – и им не нужно учить ничего. А вы попробуйте так в Германию приехать или в другую страну. Там уважают свой чемпионат.

У нас, к сожалению, такого нет. Тренеры приезжают и работают с переводчиком. Считаю, нужно требовать от иностранцев того же, что требуют во всех уважающих свой чемпионат странах мира. Нет вопросов, пусть Абаскаль работает, но чтобы он тоже знал русский. Это первый момент.

– Какой второй?

– Вот работал в Европе какое-то время Слуцкий. Но не дал там результата. Понятно, что после такого никто не будет приглашать российских специалистов.

– Из-за одного примера?

– Конечно. А как португальцы сейчас работают! Уехал один, добился успеха, а теперь сколько их в Европе в разных лигах. Или возьмите сербов.

Если бы Слуцкий успешно отработал, я вас уверяю, на наших тренеров обращали бы больше внимания в Европе. Но, к сожалению, он там провалился – и в Англии, и в Голландии.

А сейчас вообще – изоляция. В будущем, чтобы наших тренеров приглашали, понадобится международный успех – с клубом или сборной. И, конечно же, знание иностранных языков.

– В 1993-м еще не было победы в Кубке УЕФА с ЦСКА. Почему вас позвали в Италию?

– Это был третий год мой тренерской профессиональной работы. Осенью 1992-го мы с «Динамо» участвовали в Кубке УЕФА, играли с «Торино», который был наряду с «Ювентусом» и «Миланом» ведущим клубом итальянского футбола.

Они тогда шли вторыми в Серии А. Мы их обыграли в Италии со счетом 2:1 [и выбили из Кубка УЕФА]. Возможно, это повлияло.

– Вы за три месяца в итоге выучили итальянский?

– Да. Мог общаться, но для дальнейшего прогресса нужна была практика.

Когда узнал о смене собственника, вообще перестал заниматься итальянским. Такой я человек: если есть цель – не вижу преград. А когда цели нет… Хотя это и неправильно, – сказал бывший главный тренер .