Лукашенко о критериях МОК: «Никакой это не спорт – это уже направление войны. Вы знаете, кто это затеял. Они влезли в Сирию, Ливию, Афганистан, Ирак. Никто их не отстранил»

Теги МОК Александр Лукашенко Политика Хоккей

Александр Лукашенко высказался о критериях МОК по допуску белорусов и россиян на турниры.

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Такой спорт нам не нужен. Никакой это уже не спорт. Это направление политики, и даже не политики – это уже направление войны.

Вы знаете, кто это затеял, почему это происходит. Когда они влезли в Сирию, Ливию, когда они вмешались в Афганистан, Ирак разбомбили… Никто же их не отстранил. То есть они сегодня уже управляют всем» – заявил президент Беларуси.

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7 комментариев

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Погладь быка
Ответ Дмитрий Кузнецов
назови год, когда Россия влезла в Афганистан
1979-1989. Целых 10 лет занимались тем, что сейчас в России называют "Свержение легитимного правительства". Безуспешно.
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Антон
Смотрел фрагмент выступления Лукашенко. Что-то вроде петросяновского юмориста, типа Маменко. Сидят какие-то тётки, лет 50 - 60 в зале, этот что-нибудь брякнет, типа остроумное, все тётки такие "УАХАХА, во даёт, вот это свой мужик! Вот это приложил!". Ковёрный.
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Бу!
Молодец батька!
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Дмитрий Кузнецов
Ответ Погладь быка
В Сирию, Афганистан влезала Россия насколько помню. А еще очень и очень давно и до сих пор Россия влезла в Беларусь и третью сотню лет никак не вылезет.
назови год, когда Россия влезла в Афганистан
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Погладь быка
В Сирию, Афганистан влезала Россия насколько помню. А еще очень и очень давно и до сих пор Россия влезла в Беларусь и третью сотню лет никак не вылезет.
+4
-4
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Los Galácticos
Лукашеску этот нарратив не работает, отвечай конкретно за себя.
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Ilya Kurepa
даже комментировать этого ушлепка никто не хочет- это верх презрения !!
+4
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