Лукашенко о критериях МОК: «Никакой это не спорт – это уже направление войны. Вы знаете, кто это затеял. Они влезли в Сирию, Ливию, Афганистан, Ирак. Никто их не отстранил»

Александр Лукашенко высказался о критериях МОК по допуску белорусов и россиян на турниры.

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Такой спорт нам не нужен. Никакой это уже не спорт. Это направление политики, и даже не политики – это уже направление войны.

Вы знаете, кто это затеял, почему это происходит. Когда они влезли в Сирию, Ливию, когда они вмешались в Афганистан, Ирак разбомбили… Никто же их не отстранил. То есть они сегодня уже управляют всем» – заявил президент Беларуси.