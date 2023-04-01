«Авангард» перевел матч с «Ак Барсом» в овертайм за 3 секунды до конца 3-го периода

« » отыгрался в матче с « » за три секунды до конца третьего периода.

Команды проводят первый матч в рамках финала Восточной конференции.

После двух периодов казанский клуб вел в счете 2:0.

Но в третьем отрезке игры «ястребы» получили две возможности на игру в большинстве и реализовали обе попытки – дубль сделал нападающий .

Причем второй гол канадец забил за три секунды до конца третьего периода, переведя матч в овертайм.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» – «Авангард».