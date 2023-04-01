«Авангард» перевел матч с «Ак Барсом» в овертайм за 3 секунды до конца 3-го периода

Теги Ак Барс Авангард видео КХЛ Кубок Гагарина Корбан Найт Хоккей

«Авангард» отыгрался в матче с «Ак Барсом» за три секунды до конца третьего периода.

Команды проводят первый матч в рамках финала Восточной конференции.

После двух периодов казанский клуб вел в счете 2:0.

Но в третьем отрезке игры «ястребы» получили две возможности на игру в большинстве и реализовали обе попытки – дубль сделал нападающий Корбан Найт.

Причем второй гол канадец забил за три секунды до конца третьего периода, переведя матч в овертайм.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» – «Авангард».

15 комментариев

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Megaros
Ну гол на загляденье вышел
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wolf 100
Ответ chubakka
лол, Хенкель травмирован, а "нулевой" Панюков забил победный, так что обнулился лишь ваш комментарий)
мой коментарий не обнулился,это звено выправило свое удаление,
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Tina
Ответ Rio de Janeiro
Телегин=Дацюк и это не из-за 1 апреля😏
Нееее Дацюк это "волшебник" таких больше не будет
0
-2
-2
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chubakka
Ответ wolf 100
билл в своем амплуа,ставит игроков того же токранова -защитника не оправдавшего надежд ,есть же хенкель,,в звене семенова тот же панюков -нулевой,не может с метра забить,есть глухов на замену,да и радулов играет сам с собой,все звено обнуляет,
лол, Хенкель травмирован, а "нулевой" Панюков забил победный, так что обнулился лишь ваш комментарий)
+2
0
+2
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Большое сердце Неймара
увы, счастье было не долгим. ждём победы в следующей игре
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-1
-1
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Рузаль Зиятдинов
Ответ wolf 100
билл в своем амплуа,ставит игроков того же токранова -защитника не оправдавшего надежд ,есть же хенкель,,в звене семенова тот же панюков -нулевой,не может с метра забить,есть глухов на замену,да и радулов играет сам с собой,все звено обнуляет,
Глухов выбыл до конца сезона.
+1
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Александр Кудрявцев
Тьфу ты емаё епрст Авангард
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-1
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srs
Верните мистера Хартли!
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srs
Ответ wolf 100
билл в своем амплуа,ставит игроков того же токранова -защитника не оправдавшего надежд ,есть же хенкель,,в звене семенова тот же панюков -нулевой,не может с метра забить,есть глухов на замену,да и радулов играет сам с собой,все звено обнуляет,
Как летом и отмечали такие люди как Панюков в ПО тоже нужны. Блестящий игрок ротации
0
0
0
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srs
Ответ wolf 100
билл в своем амплуа,ставит игроков того же токранова -защитника не оправдавшего надежд ,есть же хенкель,,в звене семенова тот же панюков -нулевой,не может с метра забить,есть глухов на замену,да и радулов играет сам с собой,все звено обнуляет,
Евсеев должен перестать хоккей смотреть, он в неё неплохо играет. Петров обязан уйти
+1
-2
-1
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Роман Потапов
9-ки сегодня в огне! 💪
+1
0
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wolf 100
билл в своем амплуа,ставит игроков того же токранова -защитника не оправдавшего надежд ,есть же хенкель,,в звене семенова тот же панюков -нулевой,не может с метра забить,есть глухов на замену,да и радулов играет сам с собой,все звено обнуляет,
+1
-1
0
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Mister Shmidt
3 третьих периода это мощно конечно
0
0
0
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Rio de Janeiro
Телегин=Дацюк и это не из-за 1 апреля😏
+3
-3
0
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Makaveli The-Don-Killuminati
матч пушка 🔥
+13
-1
+12
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