«Авангард» перевел матч с «Ак Барсом» в овертайм за 3 секунды до конца 3-го периода
«Авангард» отыгрался в матче с «Ак Барсом» за три секунды до конца третьего периода.
Команды проводят первый матч в рамках финала Восточной конференции.
После двух периодов казанский клуб вел в счете 2:0.
Но в третьем отрезке игры «ястребы» получили две возможности на игру в большинстве и реализовали обе попытки – дубль сделал нападающий Корбан Найт.
Причем второй гол канадец забил за три секунды до конца третьего периода, переведя матч в овертайм.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» – «Авангард».
15 комментариев