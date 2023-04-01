«Арсенал» выиграл 7 матчей АПЛ подряд впервые при Артете. Дальше – выезд к «Ливерпулю»
«Арсенал» продлил серию без поражений в игровое время до 9 матчей.
Команда Микеля Артеты разгромила «Лидс» (4:1) в 29-м туре АПЛ.
В последний раз «канониры» проигрывали в основное время 15 февраля – «Манчестер Сити» (1:3). С тех пор у них 7 побед и 2 ничьих в матчах чемпионата Англии и Лиги Европы (из нее команда вылетела после серии пенальти в матче со «Спортингом»).
В АПЛ «Арсенал» победил 7 раз подряд – впервые при Артете. Дальше лондонский клуб встретится с «Ливерпулем» на выезде (9 апреля).
Дальше все зависит от характера, не от трансферов, класса, качества, а именно от характера парней.
Каждая игра должна быть как финал.
Арс это голодный тигр, мс это сильный лев.
И не одной победы на Энфилде за последние 8 лет
Он знает, как по весне шатать Энфилд.