«Арсенал» выиграл 7 матчей АПЛ подряд впервые при Артете. Дальше – выезд к «Ливерпулю»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Арсенал Лидс Футбол

«Арсенал» продлил серию без поражений в игровое время до 9 матчей.

Команда Микеля Артеты разгромила «Лидс» (4:1) в 29-м туре АПЛ.

В последний раз «канониры» проигрывали в основное время 15 февраля – «Манчестер Сити» (1:3). С тех пор у них 7 побед и 2 ничьих в матчах чемпионата Англии и Лиги Европы (из нее команда вылетела после серии пенальти в матче со «Спортингом»).

В АПЛ «Арсенал» победил 7 раз подряд – впервые при Артете. Дальше лондонский клуб встретится с «Ливерпулем» на выезде (9 апреля).

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kustarnik555@gmail.com
Ответ ecopromo
10 туров осталось, 5 очков, очная встреча. МС прут как танк. Пока не верю что выдержат. Жаль потеряли очки с эвертоном и брентфордом
8 очков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shokhagunner
29 туров не позволяет арсенал обогнать себя, осталось 9 матчей. 9 гребанных матчей.
Дальше все зависит от характера, не от трансферов, класса, качества, а именно от характера парней.
Каждая игра должна быть как финал.
Арс это голодный тигр, мс это сильный лев.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Азимов
Ответ Isa Babaev
Арсенал никогда не будет доминировать на Энфилде И не одной победы на Энфилде за последние 8 лет
Любая серия когда-то заканчивается. Сейчас очень удачный момент, но я не верю в победу, хоть и надеюсь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Niko [Ars]
Ответ Isa Babaev
Арсенал никогда не будет доминировать на Энфилде И не одной победы на Энфилде за последние 8 лет
Арсенал выигрывал чемпионство на Энфилде, так что не надо)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
redsplean
Ответ redsplean
Четвертыми
После сезона 15/16 Арсенал ни разу не был вторым
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v.belorussky
Наш Ливерпуль такому арсеналу сейчас совсем не соперник, увы. Если продырявят меньше, чем три раза - это уже будет праздник.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isa Babaev
Ответ ALMANAC
Нужно доминировать в Ливерпуле. Конспект сегодня показали
Арсенал никогда не будет доминировать на Энфилде
И не одной победы на Энфилде за последние 8 лет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ML26
Ответ ДедаДома.нет
Будите )
Опять ты тут? Обиделся, что твоя команда даже 0.3 по хG не набрала на Эмирейтс?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isa Babaev
Проиграют Ливерпуль, Клопп как обычно накажет их
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Патракеев
Писал тут в начале серии должно быть 7 побед подряд, Артета задоминировал. Про апрель говорить ничего не хочу, календарь овертяжелый, но верим в команду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДедаДома.нет
Ответ Franc.uz
Я как фанат Арсенала с многолетним стажем мечтаю о чемпионстве много лет! Прошу не будьте вторыми в этот раз!
Будите )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Andrey
Юргену надо переходить в топ клуб Реал например. а то без трансферов тяжело оставаться в топ 4. Челси за зиму потратил больше чем Ливерпуль за 2 года 😂😂 Сити вообще в космосе по трансферам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BobbySe7en
Ответ kustarnik555@gmail.com
Трой Дини сегодня написал что у ЭТОГО Арсенала яйца есть
В последний раз когда Дини усомнился в их наличии, ему их напихали за обе щеки
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gonzoo
Бедный Ливер в этом сезоне. Но похоже пора Клоппу в новый поход.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pan_admiral
Ливерпуль они легко обыграют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALMANAC
Ответ Артур Азимов
Но доминировать нужно на Энфилде, а с этим у Арсенала проблемы - "All or nothing" это показал наглядно
Не угадал Амазон с сезоном, который надо было снимать
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Азимов
Ответ ALMANAC
Нужно доминировать в Ливерпуле. Конспект сегодня показали
Но доминировать нужно на Энфилде, а с этим у Арсенала проблемы - "All or nothing" это показал наглядно
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
r9naldo1
Ща, подождите, это они еще с серьезными соперниками не играли ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ecopromo
10 туров осталось, 5 очков, очная встреча. МС прут как танк. Пока не верю что выдержат. Жаль потеряли очки с эвертоном и брентфордом
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
закрыт по беспределу
Надо звать Аршавина.
Он знает, как по весне шатать Энфилд.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kustarnik555@gmail.com
Ответ BobbySe7en
Коленки трясутся, конечно, надеюсь у парней яички побольше моих
Трой Дини сегодня написал что у ЭТОГО Арсенала яйца есть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALMANAC
Нужно доминировать в Ливерпуле. Конспект сегодня показали
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магомед Алиев
Ответ redsplean
Четвертыми
Комментарий скрыт
0
-9
-9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
redsplean
Ответ Franc.uz
Я как фанат Арсенала с многолетним стажем мечтаю о чемпионстве много лет! Прошу не будьте вторыми в этот раз!
Четвертыми
+4
-10
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BobbySe7en
Коленки трясутся, конечно, надеюсь у парней яички побольше моих
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий