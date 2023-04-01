«Арсенал» выиграл 7 матчей АПЛ подряд впервые при Артете. Дальше – выезд к «Ливерпулю»

«Арсенал» продлил серию без поражений в игровое время до 9 матчей.

Команда Микеля Артеты разгромила « » (4:1) в 29-м туре АПЛ.

В последний раз «канониры» проигрывали в основное время 15 февраля – «Манчестер Сити» (1:3). С тех пор у них 7 побед и 2 ничьих в матчах чемпионата Англии и (из нее команда вылетела после серии пенальти в матче со «Спортингом»).

В « » победил 7 раз подряд – впервые при Артете. Дальше лондонский клуб встретится с «Ливерпулем» на выезде (9 апреля).