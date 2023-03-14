Гильермо Абаскаль: «Сложности с полем были на руку «Уралу». Он не проигрывает с 17 сентября и умеет выживать в разных ситуациях»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Антон Зиньковский Матч ТВ Александр Соболев Шамар Николсон Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль отметил стойкость «Урала», сыгравшего со «Спартаком» вничью (1:1).

– Матч был очень сложным. Сложнее, чем матч в чемпионате с «Уралом».

Могло показаться, что мы контролировали игру после первого гола. Но эта команда с 17 сентября не проигрывает в официальных матчах. Они умеют выживать в разных ситуациях – и сегодня это произошло.

Мы не смогли конвертировать свое преимущество. Не ищу оправданий, не хочу, чтобы это звучало как оправдания, но были сложности с полем, оно было на руку сопернику. Ждем весны, чтобы этот компонент улучшался.

– Почему не играл с первых минут Зиньковский?

– Ответ очень простой: он не вышел, потому что это другой матч. В Кубке у нас нет Шамара, нет Соболева. Подачи бы не работали. А при равном счете это было уместно, чтобы было больше подач, – сказал главный тренер «Спартака».

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36 комментариев

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Александр Баранов
Ответ Виталий
Многие поддержат моё мнение , но судят Спартак просто безобразно , масса ошибок , и это повторяется из года в год , вы скажете специально нас заслуживают ? Или это просто некомпетентные судьи , которые не знают правил ? Что это , господа ?
Реализовывать надо свои моменты, научиться точно играть в пас, не ошибаться столько, сколько судья ошибается, забивать мячи в пустые ворота ...
Этого мало, Господин?
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Vera Berg
Одни и те же ошибки тренера в игре команды, которая повела в счете: не умелая оборона счета, катание мяча защитниками, ведущее к обрезу, нет креатива в полузащите, и не умеет ногами играть кипер - трижды привез себе - это не Селихов
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Александр Баранов
Ответ Александр Кузнецов
Как у него хватает выдержки не говорить об арбитрах?!?
А сами, когда научатся мячи забивать и реализовывать голевые моменты??? Что Вы все до судей докопались? На одну ошибку судьи у Спартака должно быть три гола!
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Колбаскер тут
Ответ Александр Кузнецов
Как у него хватает выдержки не говорить об арбитрах?!?
Каждый матч вы ноете. Каждый.
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Колбаскер тут
Ответ Александр Кузнецов
Как у него хватает выдержки не говорить об арбитрах?!?
А что с ними не так? Честное судейство
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Sergeev55
У Абаскаля получилась какая-то негативная похвала соперника!!!
Вроде бы и не апкакал, но и не похвалил...
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Филипп Юзбашев
Ответ TheSportNik
Смешно конечно, но Урал вторым составом чуть не обыграл Спартак и опять Юшину не повезло, мог и Селихову забить в чемпионате и сейчас Максименко, причем мяч летел в ворота, но не залетал, после сейвов голкиперов. Вот слез было бы больше у болельщиков Спартака, должны памятник поставить Юшину, что ничейки скатали с Уралом.
Убогий отскок и бей беги, вот и вся игра урала… есть психология, после первого поражения урал будет ниже середины и не вылезет уже
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Михаил Торотадзе
Ответ Дмитрий Матросов
А кто в курсе, что с Бальде? классный же игрок
там всё просто... Абаскаль себе не враг - если кто-то не выходит, значит не готов
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Дмитрий Матросов
А кто в курсе, что с Бальде?
классный же игрок
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Olegs Petkuns
Ответ Fg Gf
все в равных условиях, какие тут вопросы могут быть, тем более спартаку не привыкать на таком болоте играть, могли бы и перестроить игру
Все в равных, но хорошее поле дало бы больше опций Спартаку, чем огород, это же очевидно.
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k_42
Вся страна смотрит на этот показательный цирк после драки с газовыми шлюпками, и всем пофигу. Ну и что, что очередных несогласных мочат в сортире? "Мы-то согласные - в такой ситуации не окажемся!"
И так во всём.
+3
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chieftain_beast
Ответ WelcomeBackPURE
Так если не виновен, то отпустят ! В чем проблема ?
Кто хочет терять ключевого игрока на долгий срок? Темболее в заключительный отрезок сезона
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Fg Gf
Ответ Olegs Petkuns
Он же и говорит, что проблема с качеством газона на руку Уралу, потому что нивелирует преимущество в технике,что тут непонятного.
все в равных условиях, какие тут вопросы могут быть, тем более спартаку не привыкать на таком болоте играть, могли бы и перестроить игру
0
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TheSportNik
Смешно конечно, но Урал вторым составом чуть не обыграл Спартак и опять Юшину не повезло, мог и Селихову забить в чемпионате и сейчас Максименко, причем мяч летел в ворота, но не залетал, после сейвов голкиперов.
Вот слез было бы больше у болельщиков Спартака, должны памятник поставить Юшину, что ничейки скатали с Уралом.
+1
-7
-6
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El False
Ответ Антон Буянкин
че не понятного? на говнополе Уралу легче, потому что команда играет больше от обороны и за счёт физики. Спартаку сложнее, потому что они больше держат мяч внизу, а на таком поле сложно играть низом. поле Спартака, и что? трава от этого зимой лучше расти должна?!
Звучит как оправдания для бедных
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pazo
Ответ Виталий
Многие поддержат моё мнение , но судят Спартак просто безобразно , масса ошибок , и это повторяется из года в год , вы скажете специально нас заслуживают ? Или это просто некомпетентные судьи , которые не знают правил ? Что это , господа ?
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+4
-13
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Roman Tiraspol
Ответ WelcomeBackPURE
Так если не виновен, то отпустят ! В чем проблема ?
да кто сейчас верит в независимое расследование? нагнут так, как захотят. И ничего никто сделать на сможет. Лучше не рисковать, всё правильно.
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Updated
Жаль конечно, что не выиграли, но есть ещё шанс всё исправить.Ну и свистуны уже задолбали косячить в пользу соперников Спартака.
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Valentin Kompaneytsev
Выход один, надо настраиваться на 5 апреля.
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Olegs Petkuns
Ответ Fg Gf
на руку Уралу, серьезно?)) это ваша домашняя арена, вы на ней больше всех играете, что ты несешь вообще?))
Он же и говорит, что проблема с качеством газона на руку Уралу, потому что нивелирует преимущество в технике,что тут непонятного.
+2
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Arti22
Я В ШОКЕ ОТ ЖУРНАЛЮГ, САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ГДЕ БАЛЬДЕ, ОНИ БЛИН ПРО ЗИНЬКОВСКОГО СПРАШИВАЮТ
+11
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Григорий Пискарёв
Ответ Fg Gf
на руку Уралу, серьезно?)) это ваша домашняя арена, вы на ней больше всех играете, что ты несешь вообще?))
поле в плохом состоянии , 3 игры за десять дней , он правильно сказал, неважно кто на нем играет, а на руку, потому что Спартак играет более высоким темпом, а на таком поле не разгонится, яркий пример , когда мяч скакал перед Мартинсом , он не смог толком пробить
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Антон Буянкин
Ответ Fg Gf
на руку Уралу, серьезно?)) это ваша домашняя арена, вы на ней больше всех играете, что ты несешь вообще?))
че не понятного? на говнополе Уралу легче, потому что команда играет больше от обороны и за счёт физики. Спартаку сложнее, потому что они больше держат мяч внизу, а на таком поле сложно играть низом. поле Спартака, и что? трава от этого зимой лучше расти должна?!
+8
-3
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stirliz
Приятно что даже на таких полях Спартак уже месяц играет в пас низом и показывает интересный футбол. Скорее бы трава подросла...
+8
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Егор Дружинин
а бальде не громила ли, навесы бы наверно не работали, мог бы вместе их выпустить и перевернулась игра может.
как ещё абаскаль на Судец не жалуется, уже какой раз ошибаются
+1
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