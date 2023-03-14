Гильермо Абаскаль: «Сложности с полем были на руку «Уралу». Он не проигрывает с 17 сентября и умеет выживать в разных ситуациях»

отметил стойкость « », сыгравшего со « » вничью (1:1).

– Матч был очень сложным. Сложнее, чем матч в чемпионате с «Уралом».

Могло показаться, что мы контролировали игру после первого гола. Но эта команда с 17 сентября не проигрывает в официальных матчах. Они умеют выживать в разных ситуациях – и сегодня это произошло.

Мы не смогли конвертировать свое преимущество. Не ищу оправданий, не хочу, чтобы это звучало как оправдания, но были сложности с полем, оно было на руку сопернику. Ждем весны, чтобы этот компонент улучшался.

– Почему не играл с первых минут ?

– Ответ очень простой: он не вышел, потому что это другой матч. В Кубке у нас нет Шамара, нет . Подачи бы не работали. А при равном счете это было уместно, чтобы было больше подач, – сказал главный тренер «Спартака».

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