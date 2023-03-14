Гильермо Абаскаль: «Сложности с полем были на руку «Уралу». Он не проигрывает с 17 сентября и умеет выживать в разных ситуациях»
Гильермо Абаскаль отметил стойкость «Урала», сыгравшего со «Спартаком» вничью (1:1).
– Матч был очень сложным. Сложнее, чем матч в чемпионате с «Уралом».
Могло показаться, что мы контролировали игру после первого гола. Но эта команда с 17 сентября не проигрывает в официальных матчах. Они умеют выживать в разных ситуациях – и сегодня это произошло.
Мы не смогли конвертировать свое преимущество. Не ищу оправданий, не хочу, чтобы это звучало как оправдания, но были сложности с полем, оно было на руку сопернику. Ждем весны, чтобы этот компонент улучшался.
– Почему не играл с первых минут Зиньковский?
– Ответ очень простой: он не вышел, потому что это другой матч. В Кубке у нас нет Шамара, нет Соболева. Подачи бы не работали. А при равном счете это было уместно, чтобы было больше подач, – сказал главный тренер «Спартака».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Этого мало, Господин?
Вроде бы и не апкакал, но и не похвалил...
классный же игрок
И так во всём.
Вот слез было бы больше у болельщиков Спартака, должны памятник поставить Юшину, что ничейки скатали с Уралом.
как ещё абаскаль на Судец не жалуется, уже какой раз ошибаются