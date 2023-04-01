«Бенфика» продлила Шмидта до 2026 года. Тренер вывел команду в 1/4 финала ЛЧ

Теги высшая лига Португалия Лига чемпионов УЕФА Бенфика Рогер Шмидт Футбол

«Бенфика» объявила о заключении нового соглашения с Рогером Шмидтом.

Контракт с 56-летним немцем продлен до 30 июня 2026 года.

Шмидт возглавил лиссабонский клуб в мае 2022 года, подписав 2-летний контракт.

Он вывел «Бенфику» в 1/4 финала Лиги чемпионов, одержав самые крупные победы в турнире в истории «орлов» – 5:1 с «Брюгге» (дома) и 6:1 с «Маккаби» (в гостях).

После 25 туров лиссабонцы лидируют в таблице чемпионата Португалии, опережая идущий вторым «Порту» на 10 очков.

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1 комментарий

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Мужанов Дмитрий Александрович
А я недавно только думал куда же он перейдёт летом? Видимо никуда(разве что за большую компенсацию)
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