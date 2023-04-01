«Бенфика» продлила Шмидта до 2026 года. Тренер вывел команду в 1/4 финала ЛЧ

«Бенфика» объявила о заключении нового соглашения с .

Контракт с 56-летним немцем продлен до 30 июня 2026 года.

Шмидт возглавил лиссабонский клуб в мае 2022 года, подписав 2-летний контракт.

Он вывел «Бенфику» в 1/4 финала чемпионов, одержав самые крупные победы в турнире в истории «орлов» – 5:1 с «Брюгге» (дома) и 6:1 с «Маккаби» (в гостях).

После 25 туров лиссабонцы лидируют в таблице чемпионата Португалии, опережая идущий вторым «Порту» на 10 очков.