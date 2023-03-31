Вице-президент «Барсы» о Фати: «Не могу гарантировать, что Ансу останется, но Хави доверяет ему. Я никогда не хотел, чтобы таланты Ла Масии уходили»
Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте высказался о будущем Ансу Фати в клубе.
«Я не могу гарантировать, что Фати на 100% останется, потому что это зависит не от меня. Но я могу сказать, что Хави доверяет ему.
Я сказал Ансу, что он должен сам решать свое будущее. Я никогда не хотел, чтобы таланты Ла Масии покидали «Барсу», – передает слова Юсте инсайдер Фабрицио Романо.
Отец Фати наехал на «Барсу». Хочет, чтобы сын ушел – потому что не дают играть
За Фати следят «МЮ», «Челси», «Арсенал» и «Ньюкасл» (Diario Sport)
КЛ он выбрал потом , после очередного рецидива , спасибо медицинскому штабу Барсы (пол состава тогда в лазарет ушло)
Его единственный шанс заиграть в Барселоне, если вернётся GOAT
Он балласт!
У него большая личка, а на поле он ноль!