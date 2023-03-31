Вице-президент «Барсы» о Фати: «Не могу гарантировать, что Ансу останется, но Хави доверяет ему. Я никогда не хотел, чтобы таланты Ла Масии уходили»

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте высказался о будущем в клубе.

«Я не могу гарантировать, что Фати на 100% останется, потому что это зависит не от меня. Но я могу сказать, что доверяет ему.

Я сказал Ансу, что он должен сам решать свое будущее. Я никогда не хотел, чтобы таланты Ла Масии покидали «Барсу», – передает слова Юсте инсайдер .

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