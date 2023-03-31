Вице-президент «Барсы» о Фати: «Не могу гарантировать, что Ансу останется, но Хави доверяет ему. Я никогда не хотел, чтобы таланты Ла Масии уходили»

Теги Барселона Хави Ла Лига Ансу Фати Рафа Юсте Фабрицио Романо Футбол

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте высказался о будущем Ансу Фати в клубе.

«Я не могу гарантировать, что Фати на 100% останется, потому что это зависит не от меня. Но я могу сказать, что Хави доверяет ему.

Я сказал Ансу, что он должен сам решать свое будущее. Я никогда не хотел, чтобы таланты Ла Масии покидали «Барсу», – передает слова Юсте инсайдер Фабрицио Романо.

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14 комментариев

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AlexMa1n888
Ответ Yakub25
В данном случае, лично мое мнение, что Барса не должна за него держаться. Возможно, пусть это будет принципиально. Дело даже не в недавних высказываниях его отца (хотя это было, конечно, слишком), а в том, что когда клуб переживал за него и умолял сделать операцию, Фати (которому отдали 10-ку, ну так, на минуточку) на все это положил и лечился по какой-то там чуть ли не «травяной» методике. И это в сезон, когда ой как он был нужен, а он просто на годик выпал почти. И вот сейчас это все вообще должно быть руководству Барсе индифферентно, пусть лучше думают о Месси
что за бред ? «На годик» он выпадал не из-за того , что выбирал консервативное лечение , а из-за очень компетентных врачей , которые заставляли пацана 4 раза под нож ложиться , и вместо положенных 3 месяцев он пропустил 10.🤦‍♂️.
КЛ он выбрал потом , после очередного рецидива , спасибо медицинскому штабу Барсы (пол состава тогда в лазарет ушло)
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Alexlagodny
А куда денешься? Кормить то их надо, а толку никакого, остаётся хоть как-то продать.
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Azat Tezekbaev
Ответ Goofts
Фати хорошие понимал движение Месси и направление атак от Лео. Его единственный шанс заиграть в Барселоне, если вернётся GOAT
Фати потерял резкость и инстинкт убийцы после травмы. Именно на этих качествах он вывозил до травмы
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Goofts
Ответ Barca
Да сколько можно возиться с этим Фати?! Он балласт! У него большая личка, а на поле он ноль!
Фати хорошие понимал движение Месси и направление атак от Лео.
Его единственный шанс заиграть в Барселоне, если вернётся GOAT
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benjamin92
Ему уходить нужно в другой клуб, где будет играть и будет меньше давления. Так будет лучше и для него самого в плане карьеры, и для клуба. При хорошем раскладе всегда можно вернуться
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Рискну предположить
До травмы он был очень хорош. С Дембеле тоже возились долго, как оказалось не зря.
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дмитрий ненин
Ответ Ruslan3132
а разговоров то было )) Пусть идет в Арсенал )
В сток сити по стопам Кркича
+2
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Ruslan3132
а разговоров то было )) Пусть идет в Арсенал )
+2
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Donald Subanov
Отец Ансу своими заявлениями ухудшил положение своего сына. Уход теперь кажется наиболее вероятным. Особенно на фоне слухов о возвращении Месси и подписаний Обамы/Роке
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ljolik888
С одной стороны хочется верить что Анцу проснётся и вспомнит как надо играть . С другой стороны если продавать то сейчас - пока за него дают хорошие деньги . Что лучше не известно .
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-2
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Yakub25
В данном случае, лично мое мнение, что Барса не должна за него держаться. Возможно, пусть это будет принципиально. Дело даже не в недавних высказываниях его отца (хотя это было, конечно, слишком), а в том, что когда клуб переживал за него и умолял сделать операцию, Фати (которому отдали 10-ку, ну так, на минуточку) на все это положил и лечился по какой-то там чуть ли не «травяной» методике. И это в сезон, когда ой как он был нужен, а он просто на годик выпал почти. И вот сейчас это все вообще должно быть руководству Барсе индифферентно, пусть лучше думают о Месси
+2
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+2
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Barca
Да сколько можно возиться с этим Фати?!
Он балласт!
У него большая личка, а на поле он ноль!
+10
-2
+8
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bostonKG
Сначала подвергли юный организм дикой нагрузке, из-за чего он естественно не выдержал , а теперь Хави ему доверяет , но на поле не выпускает
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-3
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otchim kaloeda
если его батька не закроет свой рот,то может Ансу покинуть Барсу
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