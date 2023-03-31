Шоу согласовал с «МЮ» новый 4-летний контракт
Люк Шоу продлит контракт с «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста The Daily Telegraph Майка Макгрэта, 27-летний защитник согласовал новый 4-летний контракт с манкунианцами. Текущее соглашение Шоу с «МЮ» действует до июня 2024 года.
Шоу выступает за «Юнайтед» с 2014 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей за клуб во всех турнирах, забил один гол и сделал 6 результативных передач.
Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
Охренеть. Такое ощущение, что минимум 32.
Полная противоположность холодильнику Магвайру 😊