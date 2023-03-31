Шоу согласовал с «МЮ» новый 4-летний контракт

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Люк Шоу Фабрицио Романо Футбол

Люк Шоу продлит контракт с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста The Daily Telegraph Майка Макгрэта, 27-летний защитник согласовал новый 4-летний контракт с манкунианцами. Текущее соглашение Шоу с «МЮ» действует до июня 2024 года.

Шоу выступает за «Юнайтед» с 2014 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей за клуб во всех турнирах, забил один гол и сделал 6 результативных передач.

Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

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10 комментариев

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Вертуальный
Лучший защитник лиги но иногда ленивый
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QWertY
Шоу нужно дать вице-кэпа на следующий сезон.
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red hikkikomori
Тихо и без лишнего шума продлили одного из самых техничных ЛЗ мира)
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kulik13
Шоу всего 27 лет?!
Охренеть. Такое ощущение, что минимум 32.
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alexbart
Show me the contract of foooour years longly…
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Sevuska
Резвый такой защ - собранный и координированный .
Полная противоположность холодильнику Магвайру 😊
+2
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Амир Ким
Были у него периоды, когда он считался одним из лучших, особенно до Евро 2020. Один из игроков к которому вопросов никаких, играет стабильно и уверенно, не имеет токсичного характера, поэтому нет никаких поводов продавать его) Если бы не тяжелая травма, думаю он мог бы стать лучшим на своей позиции и легендой футбола)
+3
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Крыс Пол
Пухлый уже легенда МЮ. Достойный наследник Эвра
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А.В.Бубнов
Сильнейший левый защитник лиги. Казалось, что после той страшной травмы, Люк будет вечным хрусталем, но он смог восстановиться и теперь ему нет равных в АПЛ
+11
-3
+8
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Макс С
Как с 2014? Что уже 9 лет он в МЮ?
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