Фердинанд о Шоу: «Казалось, он боится Сака, избегает единоборств с ним, позволяя проникать в штрафную. Первый раз вижу Люка таким»
Рио Фердинанд считает, что Люк Шоу действовал в матче с «Арсеналом» слишком осторожно.
«Мне показалось, что Люк Шоу испугался Сака, которого я назвал бы лучшим молодым игроком года. Это первый раз, когда я вижу Шоу таким – он словно думал: «У этого парня есть мой номер».
Большую часть времени он давал ему слишком много пространства, позволял ему убегать и проникать в штрафную, прежде чем вступать с ним в борьбу, потому что он не хотел, чтобы его обогнали.
Он думал, что если бы попытался вступить в единоборство, его бы просто обвели вокруг пальца. Но Шоу до этого момента играл великолепно», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте FIVE.
В матче 21-го тура АПЛ «МЮ» уступил «Арсеналу» со счетом 2:3. «Канониры» по-прежнему лидируют в турнирной таблице, набрав 50 очков.
А Сака оч крут! Приятно удивляет своим топовым уровнем в последние год-полтора
Шоу понял что без контакта будет тяжело, с другой стороны он не хотел подвести команду оставив играть в 10м
Эрик не решился на построение с Маласией на фланге.
Может и зря.