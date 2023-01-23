Фердинанд о Шоу: «Казалось, он боится Сака, избегает единоборств с ним, позволяя проникать в штрафную. Первый раз вижу Люка таким»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд премьер-лига Англия Арсенал Люк Шоу Букайо Сака Футбол

Рио Фердинанд считает, что Люк Шоу действовал в матче с «Арсеналом» слишком осторожно.

«Мне показалось, что Люк Шоу испугался Сака, которого я назвал бы лучшим молодым игроком года. Это первый раз, когда я вижу Шоу таким – он словно думал: «У этого парня есть мой номер».

Большую часть времени он давал ему слишком много пространства, позволял ему убегать и проникать в штрафную, прежде чем вступать с ним в борьбу, потому что он не хотел, чтобы его обогнали.

Он думал, что если бы попытался вступить в единоборство, его бы просто обвели вокруг пальца. Но Шоу до этого момента играл великолепно», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте FIVE.

В матче 21-го тура АПЛ «МЮ» уступил «Арсеналу» со счетом 2:3. «Канониры» по-прежнему лидируют в турнирной таблице, набрав 50 очков.

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13 комментариев

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Олег Ринкевич
Может канониры купили шоу?
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dimamak10
Когда дали желтую Артете, я думал она Шоу и он боится сфолить на Саке
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Schiaff1no
Так весь МЮ в штрафную вжимался, странно на одном Шоу концентрироваться, которому просто не повезло играть на фланге лучшего игрока Арсенала
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jem777
А Сака один в один не сдержать одному защитнику и Шоу это понял сразу. Потому и не выбрасывался в единоборства, потому что Сака тогда мог легко его пройти. Обычно против него играют по двое или даже трое. И обычно даже это не помогает сдержать его. Он очень резкий и быстрый, с очень непредсказуемой траекторией движения. В общем защитникам против него очень трудно.
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King_X
Странно говорить, что впервые видит Шоу таким, когда в памяти есть прошлый сезон Люка, где он был наверно вторым после холодильника по неуклюжести, косякам(и участию в видео-мемах/нарезках)

А Сака оч крут! Приятно удивляет своим топовым уровнем в последние год-полтора
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фан лузеров
Хотел бы увидеть Сака в Ман Сити
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-6
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iJoy
Кажется Шоу не хотел снести его и натворить дел в штрафной – это довольно логично в таком матче: играть аккуратно у своих ворот.
+3
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Shokhagunner
Просто Сака бешенный.
Шоу понял что без контакта будет тяжело, с другой стороны он не хотел подвести команду оставив играть в 10м
+14
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Dm Kznts
Может ему сака бабла накинул? 🤔
Эрик не решился на построение с Маласией на фланге.
Может и зря.
+1
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Paul18Scholes
Ответ MU RD2
Ну Сака реально классный игрок. А еще пашет на поле. Хоть и фанат дьяволов, но игра Букайо не может не привлекать...
Полностью согласен. Тоже болельщик дьяволов. Сака очень крутой! Но как вчера играл Зинченко и Одегаард(Эдегор), просто браво!
+6
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Ян Константинопольский
сказал как отец
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QWertY
Больше всего его боялся Эриксен, который дал Букайо без сопротивления расстрелять Давида.
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MU RD2
Ну Сака реально классный игрок. А еще пашет на поле. Хоть и фанат дьяволов, но игра Букайо не может не привлекать...
+31
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