Фердинанд о Шоу: «Казалось, он боится Сака, избегает единоборств с ним, позволяя проникать в штрафную. Первый раз вижу Люка таким»

считает, что Люк Шоу действовал в матче с « » слишком осторожно.

«Мне показалось, что Люк Шоу испугался , которого я назвал бы лучшим молодым игроком года. Это первый раз, когда я вижу Шоу таким – он словно думал: «У этого парня есть мой номер».

Большую часть времени он давал ему слишком много пространства, позволял ему убегать и проникать в штрафную, прежде чем вступать с ним в борьбу, потому что он не хотел, чтобы его обогнали.

Он думал, что если бы попытался вступить в единоборство, его бы просто обвели вокруг пальца. Но Шоу до этого момента играл великолепно», – сказал бывший защитник « » в подкасте FIVE.

В матче 21-го тура «МЮ» уступил «Арсеналу» со счетом 2:3. «Канониры» по-прежнему лидируют в турнирной таблице, набрав 50 очков.