Чеченец из «Остенде» Мусаев: «Не пью алкоголь, потому что я мусульманин и так воспитан. В Рамадан снова буду соблюдать пост»
Чеченский хавбек «Остенде» Энди Мусаев рассказал, что он религиозен.
Мусаев родился в Бельгии в чеченской семье. Его родители переехали из Грозного.
– Родители прививают тебе чеченскую культуру?
– Они воспитывали меня со взглядом на чеченские обычаи.
С детства видел большую разницу между тем, как меня воспитывали и как, например, моих бельгийских друзей. У меня чуть строже все было.
– В чем это проявлялось? Как я понял, ты религиозен.
– Да, я тоже мусульманин. Всегда зачитываю молитву перед матчами. Это мне привили родители.
Сейчас начинается Рамадан – снова буду его соблюдать. Попробую продержаться все 30 дней. Посоветуюсь с врачом команды, что мне можно кушать, что нельзя.
Как в клубе относятся к этому? Нормально. Поддерживают меня. Они понимают, что это мое решение.
– Какое у тебя отношение к алкоголю?
– Не пью его вообще. Потому что я мусульманин и так воспитан. Родители у меня тоже не пьют алкоголь, – сказал Мусаев.
19-летний футболист провел 9 матчей за «Остенде» и получил 2 желтые карточки.
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