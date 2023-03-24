Чеченец из «Остенде» Мусаев: «Не пью алкоголь, потому что я мусульманин и так воспитан. В Рамадан снова буду соблюдать пост»

Теги высшая лига Бельгия Остенде Матч ТВ алкоголь и спорт религия Энди Мусаев Футбол

Чеченский хавбек «Остенде» Энди Мусаев рассказал, что он религиозен.

Мусаев родился в Бельгии в чеченской семье. Его родители переехали из Грозного.

– Родители прививают тебе чеченскую культуру?

– Они воспитывали меня со взглядом на чеченские обычаи.

С детства видел большую разницу между тем, как меня воспитывали и как, например, моих бельгийских друзей. У меня чуть строже все было.

– В чем это проявлялось? Как я понял, ты религиозен.

– Да, я тоже мусульманин. Всегда зачитываю молитву перед матчами. Это мне привили родители.

Сейчас начинается Рамадан – снова буду его соблюдать. Попробую продержаться все 30 дней. Посоветуюсь с врачом команды, что мне можно кушать, что нельзя.

Как в клубе относятся к этому? Нормально. Поддерживают меня. Они понимают, что это мое решение.

– Какое у тебя отношение к алкоголю?

– Не пью его вообще. Потому что я мусульманин и так воспитан. Родители у меня тоже не пьют алкоголь, – сказал Мусаев.

19-летний футболист провел 9 матчей за «Остенде» и получил 2 желтые карточки.

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11 комментариев

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Ответ kk7t89ymwh
Просто так написали его зовут 1анди ) просто на русском это написать не возможно так как нету такой буквы 😂
А как читается?
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Inside 88 LW
Что с Энди?)
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мс-мешок
Я себе ни в чем не отказываю. Моё право
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Буссуфа не заметил различий при переезде из Бельгии в Анжи(а вторым вариантом был Терек), Рамадан соблюдал, но говорил, что легко его переносит, и там, и тут(и в Голландии) окружали в основном мусульмане с детства
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ЛеваяНогаХалка
Ответ igls54
«Не пью алкоголь вообще, только насвай пожевываю»
Ну зачем на ровном месте гадости писать
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counsel
Ответ Антон Фалафель
"Чеченский хавбек" Энди🤣🤣🤣
Это похоже на чеченское имя
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kk7t89ymwh
Ответ Антон Фалафель
"Чеченский хавбек" Энди🤣🤣🤣
Просто так написали его зовут 1анди ) просто на русском это написать не возможно так как нету такой буквы 😂
+2
-1
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igls54
«Не пью алкоголь вообще, только насвай пожевываю»
+2
-4
-2
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Антон Фалафель
"Чеченский хавбек" Энди🤣🤣🤣
+4
-1
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Ростов-на-Дону
Молодец! Всем бы мусульманам брать пример с Мусаева!
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Сади Самедов
После интервью люди узнали, что есть такой футболист как Энди Мусаев
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