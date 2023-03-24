Чеченец из «Остенде» Мусаев: «Не пью алкоголь, потому что я мусульманин и так воспитан. В Рамадан снова буду соблюдать пост»

Чеченский хавбек « » Энди Мусаев рассказал, что он религиозен.

Мусаев родился в Бельгии в чеченской семье. Его родители переехали из Грозного.

– Родители прививают тебе чеченскую культуру?

– Они воспитывали меня со взглядом на чеченские обычаи.

С детства видел большую разницу между тем, как меня воспитывали и как, например, моих бельгийских друзей. У меня чуть строже все было.

– В чем это проявлялось? Как я понял, ты религиозен.

– Да, я тоже мусульманин. Всегда зачитываю молитву перед матчами. Это мне привили родители.

Сейчас начинается Рамадан – снова буду его соблюдать. Попробую продержаться все 30 дней. Посоветуюсь с врачом команды, что мне можно кушать, что нельзя.

Как в клубе относятся к этому? Нормально. Поддерживают меня. Они понимают, что это мое решение.

– Какое у тебя отношение к алкоголю?

– Не пью его вообще. Потому что я мусульманин и так воспитан. Родители у меня тоже не пьют алкоголь, – сказал Мусаев.

19-летний футболист провел 9 матчей за «Остенде» и получил 2 желтые карточки.