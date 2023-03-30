Роман Павлюченко: «Говорили, что Ари – получеловек. Как негодяй себя вел на поле. Один из самых грязных игроков»

Теги Спартак Локомотив Роман Павлюченко премьер-лига Россия Ари Краснодар Футбол

Роман Павлюченко назвал Ари грязным футболистом.

«Наверное, Ари – один из самых грязных футболистов в моей карьере. Я его как человека не знаю, сужу по поступкам на поле – поэтому, наверное, он один из них.

Многие ребята, которые тренировались с ним в одной команде, говорили, что он такой – получеловек. Он себя как негодяй вел на поле, конечно. Он хочет стать депутатом в России? Я туда не лезу, его личное мнение», – заявил бывший игрок сборной России.

Напомним, в 2017 году во время финала Кубка России в матче «Локомотив» – «Урал» произошла драка футболистов. Павлюченко играл за уральскую команду, а Ари – за «Локо». 

В России Ари выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».

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7 комментариев

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svft
о, гигант проснулся!
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Ильдар Фарукшин
Ну тогда точно Ари в депутаты 😊. По всем параметрам подходит
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Дядя ТУРА
Ответ OldRedWhite
В аптеке такие продаются , как Ари …
это на полке с глушаковым?
+1
-1
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OldRedWhite
Ответ Пако
Прав Павлюченко
В аптеке такие продаются , как Ари …
+1
-1
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igls54
Оно и неудивительно. Судя по высказываниям - в депутаты метит
+3
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Пако
Прав Павлюченко
+6
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+6
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Romeo Yankovich
да и время показало, что человек не ахти: выслуживается знатно на своей колокольне
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