Где смотреть Наполи – Милан, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 2 апреля
В воскресенье, 2 апреля, сыграют Наполи и Милан в 28 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Сан-Паоло».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Наполи – Милан
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
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