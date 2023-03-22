Себальос обсудил с Гави стычку в класико: «Все в порядке, мы партнеры в сборной. Вы же знаете, мы, южане, очень горячие»

помирился с Гави в сборной Испании.

У полузащитника « » и хавбека «Барселоны» в последних матчах между командами произошло несколько стычек. В январе, в матче за Суперкубок Испании, Себальос дернул Гави за волосы, а тот его толкнул. 19 марта, в игре , Гави со спины влетел в корпус Себальоса и сбил его с ног.

– Вы говорили с Гави о его толчке в класико?

– Тренер [ ] знает, что в наших отношениях были взлеты и падения. Он попросил нас поговорить об этом, и мы это сделали.

Нам не посчастливилось встретиться раньше, хотя мы родились в городах, которые находятся всего в 10 км друг от друга. Вы же знаете, какие мы, южане, мы очень горячие.

Все в порядке. Мы все обсудили. Все, что происходит на поле, остается там. Мы должны двигаться в одном направлении. Если не будет хорошей атмосферы, я не буду играть за него, а он не будет играть за меня.

Это нужно оставить в стороне. Теперь мы партнеры, – сказал Себальос.

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