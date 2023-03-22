Себальос обсудил с Гави стычку в класико: «Все в порядке, мы партнеры в сборной. Вы же знаете, мы, южане, очень горячие»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу Дани Себальос Луис де ла Фуэнте Гави Футбол

Дани Себальос помирился с Гави в сборной Испании.

У полузащитника «Реала» и хавбека «Барселоны» в последних матчах между командами произошло несколько стычек. В январе, в матче за Суперкубок Испании, Себальос дернул Гави за волосы, а тот его толкнул. 19 марта, в игре Ла Лиги, Гави со спины влетел в корпус Себальоса и сбил его с ног.

– Вы говорили с Гави о его толчке в класико?

– Тренер [Луис де ла Фуэнте] знает, что в наших отношениях были взлеты и падения. Он попросил нас поговорить об этом, и мы это сделали.

Нам не посчастливилось встретиться раньше, хотя мы родились в городах, которые находятся всего в 10 км друг от друга. Вы же знаете, какие мы, южане, мы очень горячие.

Все в порядке. Мы все обсудили. Все, что происходит на поле, остается там. Мы должны двигаться в одном направлении. Если не будет хорошей атмосферы, я не буду играть за него, а он не будет играть за меня.

Это нужно оставить в стороне. Теперь мы партнеры, – сказал Себальос.

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17 комментариев

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GuruFutbola
Получит еще разок в апреле, куколд
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З А
Ответ SWS
И что тут особенного если ты с юга?
особенного? а я сказал что это что-то особенное?)
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Роман
Ответ белошип
С чего б? Надо будет ещё раз осадит распиаренного гопника)
Как точно ты про Себальоса подметил, 1 игра за основную сборную к 26 — неудивительно, что приходится быть гопником с таким положением
0
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SWS
Ответ З А
сам с Юга, но как я ненавижу когда натворят что-нибудь и наговорят, а потом как оправдание используют такое оправдание))
И что тут особенного если ты с юга?
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alberto-m
Ответ белошип
С чего б? Надо будет ещё раз осадит распиаренного гопника)
Не такой уж Себальос и распиаренный. Гопник, да!!!
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AmanEsen
Куколд
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Yauheni Svartsevich
Ну вот и отлично! Во время матча может быть что угодно, но после надо уметь охлаждать голову - касается обоих игроков. Канарец и Севилец - гааарячие уасся 🤣 Но всё, что было В Вегасе - остаётся в Вегасе (с) Удачи в сборной Испании, амигос!
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salogiannis
Себальос обсудил с Гави стычку в класико: «Все в порядке, мы партнеры в сборной. Вы же знаете, мы, южане, очень горячие. К тому же, недавно выяснилось, что я лучше как футболист»
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Константин Кв
Честно говоря, если бы человек дернул меня за волосы без повода, я бы успокоился только хорошенько въ... подкатив ему по ногам. А толчок так, мелочь.
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BURNA21
да уж, нынешняя сборная испания, это уже не то. а ведь как было прекрасно, когда за неё играли такие футболисты, как Иньеста , Хави и возможно многие со мной не согласятся , но как же в своё время играл Фернандо Торрес, каждый раз когда он получал мяч было такое прекрасное ощущение, что сейчас что-то будет )
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З А
сам с Юга, но как я ненавижу когда натворят что-нибудь и наговорят, а потом как оправдание используют такое оправдание))
+11
-2
+9
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Игорь Климов
Ответ белошип
С чего б? Надо будет ещё раз осадит распиаренного гопника)
Так Себальоса уже осадили.
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белошип
Ответ Игорь Климов
Себальос уже включил заднию)
С чего б? Надо будет ещё раз осадит распиаренного гопника)
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Сурхай Лукманов
Ответ Игорь Новиков
Так поступают взрослые люди. Молодцы.
Возможно это лишь слова , а на деле нет
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Сурхай Лукманов
Ответ Игорь Климов
Себальос уже включил заднию)
А сестра переднию 😂
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Игорь Новиков
Так поступают взрослые люди. Молодцы.
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Игорь Климов
Себальос уже включил заднию)
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