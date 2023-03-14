Анзор Кавазашвили: «Если бы не дискриминационная политика ФИФА и УЕФА, мы бы могли отправлять своих игроков в зарубежные клубы. Селихов и Максименко могли бы попробовать себя там»

Теги Спартак премьер-лига Россия УЕФА ФИФА Анзор Кавазашвили Александр Селихов Александр Максименко Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что голкиперы «Спартака» могли бы играть в иностранной команде.

«Наша вратарская школа «Спартака» была и остается очень хорошей. Если бы не дискриминационная политика ФИФА и УЕФА к нашей стране, то мы бы могли отправлять российских футболистов в зарубежные клубы. Но когда-то это кончится – и наши игроки будут появляться в европейских топ-клубах.

Наши спартаковские вратари Селихов и Максименко могли бы попробовать себя в зарубежном клубе.

Наша советская вратарская школа была готовым продуктом, голкипер мог играть в команде любого уровня. Но после развала СССР российские вратари стали сдавать свои позиции.

Если нашему вратарю повезет, он придет в зарубежный клуб и не сломается, то после проверки его возможностей он сможет играть на высоком уровне», – сказал бывший голкипер «Спартака».

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16 комментариев

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Sinister Kid
Ничего, вот АФК будут квоты выделять для российских футболистов.
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
ага... То то же до дискриминационной политики каждое трансферное окно прям пачками отправляли десант штурмовать топ-5. вечно у них все другие виноваты .
Просто эта политика началась сразу после 90-х, когда пришел Путин и начал Россию с колен, вот и Запад стал вставлять палки в колеса
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Bakhytzhan Babashev
Безотносительно к клубной принадлежности, тот же Акинфеев типа мог зажечь в Реале, в своё время. Слышали, да да. Не захотел наверное менять зону комфорта. Тот же Дасаев ничего не показал в Севилье когда-то. Кроме Харина в Челси никого и не вспомнить.
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Злобный Конь
Максименко и Селихов начали играть в "Спартаке" с февраля 2022 года?
Ну,я не знаю тогда другой причины почему их не заметили европейские клубы....
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Jeksan
Ответ Wayne Gretzky 99
Деду за 80. Плюс мячиком по голове били. Чего вы от него хотите?
Действительно, таких только жалеть приходиться
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lovec23
Интересно в Европе не нужны эксперты и горе комментаторы . Генич, журавель , губерниев , Черданцев , Анзор , Мостовой , смородская , Зарема и ..... Всех в Европу , пусть наслаждаются
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Pertinax Gandi
Ну да. В клубах Македонии или Мальты.
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avcgloronalduMU
ха-ха-ха смешно, те кто недавно уехал, там ничего не показали
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Лев Эллис
руководство по лозунгам для партийныйх чинуш и прочих маразматиков: "Если бы не.... *выбери из списка врагов*, то мы бы... *выбери, что мы бы сделали великого и хорошего из списка*.
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ТрактоПоктер
Максименко на ворота в Наполи
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GerbertS
Ответ Wayne Gretzky 99
Деду за 80. Плюс мячиком по голове били. Чего вы от него хотите?
у нас половине страны мячиком по голове били, некоторым - баскетбольным.
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Кан и Баллак сидят в баре
Кавазашвили: "Елси б не этот негодяй Пике, я бы сам спал с Шакирой!!!"
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Wayne Gretzky 99
Деду за 80. Плюс мячиком по голове били. Чего вы от него хотите?
+8
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Кан и Баллак сидят в баре
ага... То то же до дискриминационной политики каждое трансферное окно прям пачками отправляли десант штурмовать топ-5. вечно у них все другие виноваты .
+14
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Vasiliy S
Ответ Алексей Митин
А что случилось?
Рашизм
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Алексей Митин
А что случилось?
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