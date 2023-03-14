Анзор Кавазашвили: «Если бы не дискриминационная политика ФИФА и УЕФА, мы бы могли отправлять своих игроков в зарубежные клубы. Селихов и Максименко могли бы попробовать себя там»

считает, что голкиперы «Спартака» могли бы играть в иностранной команде.

«Наша вратарская школа «Спартака» была и остается очень хорошей. Если бы не дискриминационная политика и к нашей стране, то мы бы могли отправлять российских футболистов в зарубежные клубы. Но когда-то это кончится – и наши игроки будут появляться в европейских топ-клубах.

Наши спартаковские вратари и Максименко могли бы попробовать себя в зарубежном клубе.

Наша советская вратарская школа была готовым продуктом, голкипер мог играть в команде любого уровня. Но после развала СССР российские вратари стали сдавать свои позиции.

Если нашему вратарю повезет, он придет в зарубежный клуб и не сломается, то после проверки его возможностей он сможет играть на высоком уровне», – сказал бывший голкипер « ».

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