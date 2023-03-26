Манчини о замечании Балотелли про итальянских форвардов: «Я слишком сильно его люблю. Надеюсь, он действительно будет в хорошей форме»
Роберто Манчини ответил Марио Балотелли по поводу итальянских форвардов.
Главный тренер сборной Италии ранее посетовал на отсутствие вариантов в атаке. 32-летний форвард швейцарского «Сьона» написал в инстаграме: «В Италии есть нападающие, и они в хорошей форме».
– Ответите Балотелли?
– Я рад, что в Италии есть форварды, как он говорит. Не знаю, что он имел в виду, может, это он о себе?
Я слишком сильно его люблю, давайте надеяться, что он действительно будет в хорошей форме, – сказал Манчини.
Балотелли не играл за сборную с сентября 2018 года.
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