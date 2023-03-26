Манчини о замечании Балотелли про итальянских форвардов: «Я слишком сильно его люблю. Надеюсь, он действительно будет в хорошей форме»

Теги Роберто Манчини сборная Италии по футболу серия А Италия Сьон высшая лига Швейцария Марио Балотелли Футбол

Роберто Манчини ответил Марио Балотелли по поводу итальянских форвардов.

Главный тренер сборной Италии ранее посетовал на отсутствие вариантов в атаке. 32-летний форвард швейцарского «Сьона» написал в инстаграме: «В Италии есть нападающие, и они в хорошей форме».

– Ответите Балотелли?

– Я рад, что в Италии есть форварды, как он говорит. Не знаю, что он имел в виду, может, это он о себе?

Я слишком сильно его люблю, давайте надеяться, что он действительно будет в хорошей форме, – сказал Манчини.

Балотелли не играл за сборную с сентября 2018 года.

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3 комментария

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rigobersong
Ответ NIRVANA
Помнишь как Коутиньо, игрок Барселоны, сделал счет 8:2 играя за Баварию в аренде?)
Причем тут Коутиньо?:) Сфокусируйся, новость о Балотелли и Манчини:)) Я помню как Коутиньо продырявил Де Хеа:))
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NIRVANA
Ответ rigobersong
Помню как это парочка красноносого вперед ногами 1-6 выносила:)) У глоров маню до сих пор горит:))
Помнишь как Коутиньо, игрок Барселоны, сделал счет 8:2 играя за Баварию в аренде?)
+1
-2
-1
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rigobersong
Помню как это парочка красноносого вперед ногами 1-6 выносила:)) У глоров маню до сих пор горит:))
0
-5
-5
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