Манчини о замечании Балотелли про итальянских форвардов: «Я слишком сильно его люблю. Надеюсь, он действительно будет в хорошей форме»

ответил по поводу итальянских форвардов.

Главный тренер сборной Италии ранее посетовал на отсутствие вариантов в атаке. 32-летний форвард швейцарского « » написал в инстаграме: «В Италии есть нападающие, и они в хорошей форме».

– Ответите Балотелли?

– Я рад, что в Италии есть форварды, как он говорит. Не знаю, что он имел в виду, может, это он о себе?

Я слишком сильно его люблю, давайте надеяться, что он действительно будет в хорошей форме, – сказал Манчини.

Балотелли не играл за сборную с сентября 2018 года.