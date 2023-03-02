Энрике хочет вернуться к работе в ближайшие месяцы. Пока у него нет переговоров ни с кем

Луис Энрике после ухода из сборной Испании хочет вернуться к тренерской работе.

Энрике был уволен из сборной Испании после вылета команды с от Марокко на стадии 1/8 финала.

Журналист Фабрицио Романо в колонке для CaughtOffside сообщил, что Энрике хочет в ближайшие месяцы вернуться к работе, но пока не ведет переговоры ни с кем.

«Луис Энрике – это топ-тренер, поэтому нормально видеть, что его связывают с разными клубами. На данный момент у него нет переговоров ни с одним клубом.

Могу сказать, что Луис Энрике точно хочет как можно скорее вернуться к работе после ЧМ-2022. Он хотел бы вернуться к работе в ближайшие месяцы. Делать паузу он не намерен», – написал Романо.

До сборной Испании Энрике тренировал «Барселону», «Сельту» и «Рому».

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