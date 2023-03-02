Энрике хочет вернуться к работе в ближайшие месяцы. Пока у него нет переговоров ни с кем

Теги Сборная Испании по футболу возможные трансферы Луис Энрике ЧМ-2022 Фабрицио Романо Футбол

Луис Энрике после ухода из сборной Испании хочет вернуться к тренерской работе.

Энрике был уволен из сборной Испании после вылета команды с ЧМ-2022 от Марокко на стадии 1/8 финала.

Журналист Фабрицио Романо в колонке для CaughtOffside сообщил, что Энрике хочет в ближайшие месяцы вернуться к работе, но пока не ведет переговоры ни с кем.

«Луис Энрике – это топ-тренер, поэтому нормально видеть, что его связывают с разными клубами. На данный момент у него нет переговоров ни с одним клубом.

Могу сказать, что Луис Энрике точно хочет как можно скорее вернуться к работе после ЧМ-2022. Он хотел бы вернуться к работе в ближайшие месяцы. Делать паузу он не намерен», – написал Романо.

До сборной Испании Энрике тренировал «Барселону», «Сельту» и «Рому».

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19 комментариев

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гоша малахов
ПСЖ ,почему бы и нет
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Veles3101
Да пусть подождёт чутка. Сейчас Барсу из Кубка выкинут , а там через месяцок Реал уже и на первое место в ЛаЛиге поднимется
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|phantom|
Очень вероятно, что через неделю желание Энрике исполнится и он вернется к работе.
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да здравствует лодка
Ответ Пётр Смирнов
Зидан не брал требл с Реалом:)
Как будто требл это титул)
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vjp6cmm2f9
Ответ А. Мостовой
потому что он никому не нужен. Марокко уже показал его уровень - учитель физры из соседней школы справился бы не хуже
Ну если учитель физры справился бы не хуже, то вы явно намного лучше справитесь, да? Что же мешает это нам показать?) лицензия?)))
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AF007
Ответ Сергей Мишин
Посмотрел бы на него в челси
Он в шип не поедет
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Гамаль Хайдаров
Ответ ConorNite
Переоценен очень, как по мне. Испания при нем переживала регресс
так вся сборная регрессирует, может из Педри и Гави вырастит что то гениальное, но не сейчас, чтоб рвать на ЧМ) состав то у них дохлый
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Кино Музыка
Тренер для Челси и ПСЖ. Умеет работать со звездами. Игру с Месси, Неймаром и Суаресом выстроил в свое время идеально.
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Betting Star
Ну не знаю, как по мне Энрике не стоит в одном ряду с топ-тренерами.
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Екн Лор
Зря Испания уволила Энрике. Лишили ЧМ-26 интриги, кто из аутсайдеров вновь обыграет сборную кaтaлонских вaтокатов
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vjp6cmm2f9
Ответ Сергей Мишин
Посмотрел бы на него в челси
Челси бы играл лучше даже с должуном, чего греха таить)))
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ConorNite
Переоценен очень, как по мне. Испания при нем переживала регресс
+2
-2
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Пётр Смирнов
Шёл бы к Хави в Барсу, глядишь бы вышло что-то отличное:)
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Пётр Смирнов
Ответ AF007
Копия зидана в тренерском плане. Хотя этот ЛЧ вроде взял первее, так что копия скорее алжирец
Зидан не брал требл с Реалом:)
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Сергей Мишин
Посмотрел бы на него в челси
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AF007
Копия зидана в тренерском плане. Хотя этот ЛЧ вроде взял первее, так что копия скорее алжирец
0
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Уся Ваткин
Ответ А. Мостовой
потому что он никому не нужен. Марокко уже показал его уровень - учитель физры из соседней школы справился бы не хуже
в то время как цари футбола прозябают без работы, достойной их величия
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Direct free kick
Барселоне стоит присмотреться
0
-1
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А. Мостовой
потому что он никому не нужен. Марокко уже показал его уровень - учитель физры из соседней школы справился бы не хуже
+3
-6
-3
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