Хави продлит контракт с «Барсой» – это лишь вопрос времени. Действующее соглашение – до июня 2024-го

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави продлит контракт с клубом.

Это лишь вопрос времени, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «блауграна» уже подготовила предложение для 43-летнего специалиста, но тот пока сосредоточен на выступлении в текущем сезоне и завоевании титула в Ла Лиге.

Действующее соглашение Хави с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Хави возглавляет каталонцев с ноября 2021 года. При нем клуб выиграл в январе 2023-го Суперкубок Испании.

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29 комментариев

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gPk
Ответ Moscwow
Сделать из Барсы автобус. Вот это унижение
Забавно как главный автобус прошлого сезона говорит об этом.В прошлом сезоне когда Реальку абсолютно все клубы в ЛЧ возили ты про автобус говорил что-то?)))Или может быть когда в финале ЛЧ Ливерпуль 23 раза по воротам пробил(9 раз в створ) ,а Реал позорных 3 раза за матч с 1 ударом в створ ты после этого матча так же кричал про автобус?)

Ну и да ,смешно читать про автобус..Единственный потенциальный автобус был в кубке Испании..В чемпионате в двух кругах Барселона его не ставила.В том же финале Суперкубка - тоже))
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Barca
Ответ Четыреноль
На три вещи можно посмотреть вечно, как сердце бьётся за блауграны, как сливки текут, и как барса уни жает Ре алку
И как gloriki реала ноют)
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Четыреноль
На три вещи можно посмотреть вечно, как сердце бьётся за блауграны, как сливки текут, и как барса уни жает Ре алку
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Barca
Владелец Реала остаётся)
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Barca
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Физручелло, который 4 раза вылетел из еврокубков за 2 года достоин нового контракта!
Кто тогда анчелотька?)
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Syndycate
Как же похорошела Барса в ЛЧ при Хави, ждем продления
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ otchim kaloeda
физручелло! с таким пафосом пишешь.. дошик с майонезем или без кушаешь?
воу-воу, нищеброды в чате))
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ kaka10
зато он Реал обыграл это тебе не какой-то ЛЧ
Я понимаю, что смысл жизни барсучья это разок обыграть Реал, но за это трофеи не дают)))
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as009595@icloud.com
Короче до 25 года фаны барсы не увидят команду в плей Офф лч
+4
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afr.ff
Хави верни нам прежнего Фати
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DolJun
должен продлять еще минимум на пять лет) все равно желающих тренировать блауграновый судейский проект не видно)
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Moscwow
Ответ gPk
Обыграл?Ты видимо в каком-то ином мирке живешь.Он только в этом сезоне уже 3 раза Реал унизил))
Сделать из Барсы автобус. Вот это унижение
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Экселлент
Я уважаю Хави,но для чего так торопится?
Приняли бы решение после выступления в следующем сезоне еврокубков,да и сейчас сезон еще не окончен,на кону ЛЛ и КИ,нужно забирать их!
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Jaxongir Shodiev
Работа проделана коллосальная. Надеюсь, летом удастся усилиться еще, чтобы уже нацелиться на еврокубки
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Ansu Fati
Ответ gPk
Обыграл?Ты видимо в каком-то ином мирке живешь.Он только в этом сезоне уже 3 раза Реал унизил))
В этом сезоне? В каждом из месяцев январе феврале и марте текущего года, скоро будет и в апреле))
Фанаты РМ потом не смогут жить без дозы унижения от Барселоны. Перес начнет в Кубке Испании шары нагревать чтобы не встречаться с Барселоной
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Александра Александрова
Реал продлил контракт с кашшаи и с вар , похоже пожизненно !
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Ansu Fati
В день продления контракта у фанатов РМ будет траур))
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Homelender_666
Ответ Andria Managadze
заслужил Хави хорошую команду собрал теперь ещё в еврокубках хорошо сыграть
Согласен. За подобный комментарий меня заминусовали, так что будь готов.
+3
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vova123456
Ответ kaka10
Барселона не продлит контракт с ЛЧ
и это говорит болельщик клуба которого Барса возила как хотела в ЛЧ) и выбила, несколько раз даже, если я все точно помню.
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gPk
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Физручелло, который 4 раза вылетел из еврокубков за 2 года достоин нового контракта!
Ну а что поделать.Ну ты радоваться должен этому как фанат Реала)))Какой-то физрук 3 раза твой любимый клуб унизил за сезон и всего на 12 очков опережает твой клуб.Был бы какой нибудь гениальный тренер ,то Барселона уже бы чемпионат выиграла и 5 раз обыграла бы Реал))
+3
-6
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otchim kaloeda
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Физручелло, который 4 раза вылетел из еврокубков за 2 года достоин нового контракта!
физручелло!
с таким пафосом пишешь..
дошик с майонезем или без кушаешь?
+2
-6
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gPk
Ответ kaka10
зато он Реал обыграл это тебе не какой-то ЛЧ
Обыграл?Ты видимо в каком-то ином мирке живешь.Он только в этом сезоне уже 3 раза Реал унизил))
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-8
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2vdhrvmmzf
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Физручелло, который 4 раза вылетел из еврокубков за 2 года достоин нового контракта!
Я как болельщик барсы вообще не против если при этом все внутренние трофеи будут выигрываться, к чему и идёт этот сезон
+8
-7
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Andria Managadze
заслужил Хави хорошую команду собрал теперь ещё в еврокубках хорошо сыграть
+17
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dr. cage
Хави продлит контракт с Барсой - это лишь вопрос времени, финансовой возможности клуба, и если сам клуб к 2024-му не расформируют за бесчисленные нарушения и коррупцию.
+3
-9
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