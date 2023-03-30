Хави продлит контракт с «Барсой» – это лишь вопрос времени. Действующее соглашение – до июня 2024-го

Главный тренер «Барселоны» продлит контракт с клубом.

Это лишь вопрос времени, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «блауграна» уже подготовила предложение для 43-летнего специалиста, но тот пока сосредоточен на выступлении в текущем сезоне и завоевании титула в .

Действующее соглашение Хави с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Хави возглавляет каталонцев с ноября 2021 года. При нем клуб выиграл в январе 2023-го Суперкубок Испании.