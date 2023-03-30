Хави продлит контракт с «Барсой» – это лишь вопрос времени. Действующее соглашение – до июня 2024-го
Главный тренер «Барселоны» Хави продлит контракт с клубом.
Это лишь вопрос времени, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, «блауграна» уже подготовила предложение для 43-летнего специалиста, но тот пока сосредоточен на выступлении в текущем сезоне и завоевании титула в Ла Лиге.
Действующее соглашение Хави с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2024 года.
Хави возглавляет каталонцев с ноября 2021 года. При нем клуб выиграл в январе 2023-го Суперкубок Испании.
Ну и да ,смешно читать про автобус..Единственный потенциальный автобус был в кубке Испании..В чемпионате в двух кругах Барселона его не ставила.В том же финале Суперкубка - тоже))
Приняли бы решение после выступления в следующем сезоне еврокубков,да и сейчас сезон еще не окончен,на кону ЛЛ и КИ,нужно забирать их!
Фанаты РМ потом не смогут жить без дозы унижения от Барселоны. Перес начнет в Кубке Испании шары нагревать чтобы не встречаться с Барселоной
с таким пафосом пишешь..
дошик с майонезем или без кушаешь?