Экс-вратарь «Динамо» Уваров: «Не люблю Москву. Пробки, расстояния тоже влияют. Не мой город, не прижился там»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Уваров Чемпионат.com Футбол

Александр Уваров рассказал, почему ему не нравится жить в Москве.

«Родина есть родина. Всегда приятно приехать, повстречаться с друзьями. Не заметил, как неделя пролетела. Я люблю свой дом. Люблю возвращаться в Орехово-Зуево. Каждые три-четыре месяца приезжаю. Это моя родина, а не Москва.

В столицу даже не заезжаю. Не люблю Москву. Просто не нравится. Пробки, расстояния тоже влияют. Я никогда не любил Москву, даже когда в «Динамо» играл. Не мой город, не прижился там. Как только выпадал выходной, сразу мчался в Орехово-Зуево», — сказал экс-голкипер сборной СССР и «Динамо», а ныне тренер вратарей «Маккаби» из Тель-Авива.

16 комментариев

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Сибирский литовец
Ответ Михаил1970
Здесь нас никто не любит, И мы не любим их. Все ездят на метро, Ну, а мы не из таких. Мы берем мотор, Хотя в кармане голяк,, И мы киряем свой портвейн, Мы пьем чужой коньяк. Я не люблю Таганку, Ненавижу Арбат. Еще по одной — и пора назад.
Ленинградская песня
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Pb-SE
Москву никто не любит, но многие рвутся туда.
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Михаил1970
Здесь нас никто не любит,
И мы не любим их.
Все ездят на метро,
Ну, а мы не из таких.
Мы берем мотор,
Хотя в кармане голяк,,
И мы киряем свой портвейн,
Мы пьем чужой коньяк.
Я не люблю Таганку,
Ненавижу Арбат.
Еще по одной — и пора назад.
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Куй Бышевец
Аналогично
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Evgen51Sever
Каждому свое. Я вот в Москве чувствую себя, "как рыба в воде".

Да и решил дочитать новость, оказалось, что он из Орехово-Зуево. Скоро Москва поглотит и О-З))
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ARAMIS777
Ответ Amalfitano
Да известный факт. Но только не для редактора и школоты. Вон, школота из текста плняла, что он живёт в Орехово-Зуево.
Ну,не все из поколения ЕГЭ могут понять то,что написано в тексте. :)
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Amalfitano
Ответ Михаил1970
Уваров с 1991 живет в Израиле. Сначала по контракту футбольным вратарем, а по завершении игровой карьеры тренирует.
Да я в курсе.
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Михаил1970
Ответ Amalfitano
А откуда он приезжает? Составителям новости быдо сложно указать это?
Уваров с 1991 живет в Израиле. Сначала по контракту футбольным вратарем, а по завершении игровой карьеры тренирует.
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Amalfitano
Ответ ARAMIS777
Я так полагаю,что он в Израиле живёт.
Да известный факт. Но только не для редактора и школоты. Вон, школота из текста плняла, что он живёт в Орехово-Зуево.
+3
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Amalfitano
Ответ RW7
Написано же, Орехово-Зуево. Прочитать пробовали для начала?
А ВОЗВРАЩАЕТСЯ он из Израиля. Он там живёт уже больше 30 лет.
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ARAMIS777
Ответ Amalfitano
А откуда он приезжает? Составителям новости быдо сложно указать это?
Я так полагаю,что он в Израиле живёт.
+1
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Александра Александрова
Москва это злая сила , человеку хорошо жить на природе , тогда и болеет меньше и все остальное !
+4
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Amalfitano
Ответ RW7
Написано же, Орехово-Зуево. Прочитать пробовали для начала?
Он любит ВОЗВРАЩАТЬСЯ в Орехово-Зуево.
Или чукча не читатель? Чукча только писатель.
+6
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RW7
Ответ Amalfitano
А откуда он приезжает? Составителям новости быдо сложно указать это?
Написано же, Орехово-Зуево.
Прочитать пробовали для начала?
+6
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Eric_Cartman
Ответ Amalfitano
А откуда он приезжает? Составителям новости быдо сложно указать это?
Составитель новости тогда ещё не родился. Как и редактор новости..
+1
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Amalfitano
А откуда он приезжает? Составителям новости быдо сложно указать это?
+1
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