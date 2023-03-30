Экс-вратарь «Динамо» Уваров: «Не люблю Москву. Пробки, расстояния тоже влияют. Не мой город, не прижился там»

Александр Уваров рассказал, почему ему не нравится жить в Москве.

«Родина есть родина. Всегда приятно приехать, повстречаться с друзьями. Не заметил, как неделя пролетела. Я люблю свой дом. Люблю возвращаться в Орехово-Зуево. Каждые три-четыре месяца приезжаю. Это моя родина, а не .

В столицу даже не заезжаю. Не люблю Москву. Просто не нравится. Пробки, расстояния тоже влияют. Я никогда не любил Москву, даже когда в «Динамо» играл. Не мой город, не прижился там. Как только выпадал выходной, сразу мчался в Орехово-Зуево», — сказал экс-голкипер сборной СССР и «Динамо», а ныне тренер вратарей «Маккаби» из Тель-Авива.