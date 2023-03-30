Экс-вратарь «Динамо» Уваров: «Не люблю Москву. Пробки, расстояния тоже влияют. Не мой город, не прижился там»
Александр Уваров рассказал, почему ему не нравится жить в Москве.
«Родина есть родина. Всегда приятно приехать, повстречаться с друзьями. Не заметил, как неделя пролетела. Я люблю свой дом. Люблю возвращаться в Орехово-Зуево. Каждые три-четыре месяца приезжаю. Это моя родина, а не Москва.
В столицу даже не заезжаю. Не люблю Москву. Просто не нравится. Пробки, расстояния тоже влияют. Я никогда не любил Москву, даже когда в «Динамо» играл. Не мой город, не прижился там. Как только выпадал выходной, сразу мчался в Орехово-Зуево», — сказал экс-голкипер сборной СССР и «Динамо», а ныне тренер вратарей «Маккаби» из Тель-Авива.
И мы не любим их.
Все ездят на метро,
Ну, а мы не из таких.
Мы берем мотор,
Хотя в кармане голяк,,
И мы киряем свой портвейн,
Мы пьем чужой коньяк.
Я не люблю Таганку,
Ненавижу Арбат.
Еще по одной — и пора назад.
Да и решил дочитать новость, оказалось, что он из Орехово-Зуево. Скоро Москва поглотит и О-З))
Или чукча не читатель? Чукча только писатель.
Прочитать пробовали для начала?