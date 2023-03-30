Амрабат интересен «Атлетико», «ПСЖ» делал запрос, но хавбек хочет в «Барселону» (Footmercato)

по-прежнему интересен европейским топ-клубам.

Возможность приобретения хавбека «Фиорентины» рассматривает « », при этом сам 26-летний игрок сборной Марокко не прочь перебраться в , но мечтает о «Барселоне», сообщает Footmercato.

По данным источника, в январе каталонцы хотели арендовать Амрабата с опцией выкупа, но «фиалки» ответили отказом.

Также несколько недель назад запрос по полузащитнику делал « », но Амрабат не заинтересован в продолжении карьеры в Лиге 1.

Кроме того, зимой футболистом интересовались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».