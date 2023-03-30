Амрабат интересен «Атлетико», «ПСЖ» делал запрос, но хавбек хочет в «Барселону» (Footmercato)
Софьян Амрабат по-прежнему интересен европейским топ-клубам.
Возможность приобретения хавбека «Фиорентины» рассматривает «Атлетико», при этом сам 26-летний игрок сборной Марокко не прочь перебраться в Ла Лигу, но мечтает о «Барселоне», сообщает Footmercato.
По данным источника, в январе каталонцы хотели арендовать Амрабата с опцией выкупа, но «фиалки» ответили отказом.
Также несколько недель назад запрос по полузащитнику делал «ПСЖ», но Амрабат не заинтересован в продолжении карьеры в Лиге 1.
Кроме того, зимой футболистом интересовались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
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