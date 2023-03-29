Эрик тен Хаг: «Фергюсон выиграл АПЛ 13 раз – никто не повторит. Он стал ориентиром для всех. «МЮ» – это Фергюсон»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг охарактеризовал роль Алекса Фергюсона в истории «Манчестер Юнайтед».

«Он оставил наследие. «МЮ» – это Алекс Фергюсон. Он установил высочайшие стандарты, привил ценности и нацеленность на победу.

Он стал ориентиром для всех тренеров в футболе топ-уровня. Как строить команду, как ее тренировать, как ею управлять. Он 13 раз выиграл АПЛ, никто не сможет повторить подобное, настолько это великое достижение.

К тому же он выигрывал и другие кубки, он сделал требл. Никому ни до, ни после него это не удавалось, и это о многом говорит.

Он выиграл много трофеев, да еще и в атакующей манере. Он тонко чувствовал, когда пришла пора перестройки, обновления команды, и делал это на протяжении двух десятилетий», – сказал главный тренер «МЮ».

Фергюсон о включении в Зал славы АПЛ: «Большая честь для меня. Моя работа заключалась в том, чтобы болельщики шли домой счастливыми»

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8 комментариев

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Tsamourlidis_mufc
Ответ Ярик01
Взял 4 из 5 последних титула АПЛ, претендует и в этом году на пятый. Молодой ещё.
С каждым годом в каждом чемпионате футбол Пепа становится менее эффективным, после чего он собирает удочки и идет дальше доминировать до момента, пока ему покупают и пока конкуренты не могут играть с его командами в долгую.
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Ярик01
Ответ Tsamourlidis_mufc
Пеп никогда не выиграет такого количества апл. Сейчас это в принципе невозможно.
Взял 4 из 5 последних титула АПЛ, претендует и в этом году на пятый. Молодой ещё.
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Tsamourlidis_mufc
Ответ Ярик01
Пеп потенциально может, но ему скучно будет
Пеп никогда не выиграет такого количества апл. Сейчас это в принципе невозможно.
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Tsamourlidis_mufc
Ответ Руслан
Надеюсь Тен Хаг будет уже вторым Фергюсоном. Верим
Тен Хаг будет первым тен Хагом. Сэры Мэтт и Алекс станут ориентиром для высших достижений. У нидерландца есть всё, начиная от характера и заканчивая стратегией развития от и до, для успешного управления всей этой махиной. Помню, как дико хотел, чтобы его взяли в клуб ещё месяцев за 6 до назначения. Уже тогда было понятно, что ему нужны время и условия для успеха.
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Ярик01
Пеп потенциально может, но ему скучно будет
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Руслан
Надеюсь Тен Хаг будет уже вторым Фергюсоном. Верим
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maximilian_15
Эрик, не тушуйся и возьми его за ориентир! Начало пока хорошее и обещающее.
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Astan4o
Также как и Криштиану одно из олицетворений и творцов успеха нынешнего Юнайтед Эрик.. прекрасно все это знал Эрик. И так поступить с ним..
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