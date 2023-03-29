Эрик тен Хаг: «Фергюсон выиграл АПЛ 13 раз – никто не повторит. Он стал ориентиром для всех. «МЮ» – это Фергюсон»

тен Хаг охарактеризовал роль в истории « ».

«Он оставил наследие. «МЮ» – это Алекс Фергюсон. Он установил высочайшие стандарты, привил ценности и нацеленность на победу.

Он стал ориентиром для всех тренеров в футболе топ-уровня. Как строить команду, как ее тренировать, как ею управлять. Он 13 раз выиграл АПЛ, никто не сможет повторить подобное, настолько это великое достижение.

К тому же он выигрывал и другие кубки, он сделал требл. Никому ни до, ни после него это не удавалось, и это о многом говорит.

Он выиграл много трофеев, да еще и в атакующей манере. Он тонко чувствовал, когда пришла пора перестройки, обновления команды, и делал это на протяжении двух десятилетий», – сказал главный тренер «МЮ».

Фергюсон о включении в Зал славы АПЛ: «Большая честь для меня. Моя работа заключалась в том, чтобы болельщики шли домой счастливыми»