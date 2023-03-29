В контракте Дзаньоло прописаны бонусы на 15 млн евро – за выступления в еврокубках, турниры сборных и «Золотой мяч». Вероятность их получения – 10%

Глава «Галатасарая» раскрыл подробности сделки по .

Полузащитник перешел в турецкий клуб из «Ромы» этой зимой. Контракт Дзаньоло рассчитан на 5 лет.

По словам Эрдена Тимура, зарплата Дзаньоло составит 3 млн евро в год. Еще 15 миллионов евро предусмотрено в качестве бонусов.

«Мы будем платить по 3 миллиона в год в течение 5 лет. Бонусы – 1 миллион евро, если « » дважды выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, еще 1 миллион евро за выход в четвертьфинал, миллион евро за полуфинал и так далее. 526 тысяч евро, если он будет играть за сборную и выйдет в полуфинал [международного турнира], 1 миллион евро, если он сыграет в финале, и 1 миллион евро, если он получит «Золотой мяч». Вероятность получения бонусов составляет около 10 процентов, в сумме они составят 15 млн евро», – сказал Тимур в эфире TV100.

По информации CNN Turk, за выход «Галатасарая» в плей-офф Лиги чемпионов при условии, что Дзаньоло сыграет как минимум в половине матчей турнира, предусмотрено 526 тысяч евро. В случае, если это произойдет дважды, бонус увеличится до 1 млн евро. За выход в 1/4 финала предусмотрен бонус в размере 1 млн евро, за полуфинал – 1,6 млн евро (3 млн, если это произойдет дважды). За победу в Лиге чемпионов Дзаньоло дополнительно получит 1,5 млн евро. По итогам выступления в Лиге Европы бонусы предусмотрены только за выход в полуфинал (1 млн евро) и победу в турнире (1,5 млн евро).

За победу в Кубке Турции предусмотрен бонус в размере 789 тысяч евро. Также в контракте прописаны бонусы за выступление в составе сборной Италии (526 тыс. евро за выход в полуфинал крупного турнира и 1 млн евро – за выход в финал). В случае, если Дзаньоло получит «Золотой мяч», также предусмотрена бонусная выплата.