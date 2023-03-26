Дзаньоло о 35 млн евро отступных в «Галатасарае»: «Не могу гарантировать, что останусь в Турции на 5 лет»
Николо Дзаньоло высказался о том, что его отступные в «Галатасарае» составляют 35 млн евро.
Хавбек перешел в турецкий клуб из «Ромы» в начале февраля.
«Я не могу гарантировать, что останусь в Турции на 5 лет. В январе у меня были варианты с «Галатасараем» и «Борнмутом».
«Фенербахче» тоже меня хотел, но я дал слово «Галатасараю» – здесь потрясающий стадион», – приводит слова Дзаньоло La Gazzetta dello Sport.
Статистика 23-летнего итальянца – здесь.
Рома в него верила после двух крестов, давала игровое время после неудачных отрезков, а он взял и отказал Бормуту. Как вообще можно отказаться поиграть в АПЛ?!
Теперь после турции в лучшем случае вернется в Италию, и не факт что в клуб уровня Ромы