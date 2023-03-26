Дзаньоло о 35 млн евро отступных в «Галатасарае»: «Не могу гарантировать, что останусь в Турции на 5 лет»

Теги Галатасарай высшая лига Турция Николо Дзаньоло Футбол

Николо Дзаньоло высказался о том, что его отступные в «Галатасарае» составляют 35 млн евро.

Хавбек перешел в турецкий клуб из «Ромы» в начале февраля.

«Я не могу гарантировать, что останусь в Турции на 5 лет. В январе у меня были варианты с «Галатасараем» и «Борнмутом».

«Фенербахче» тоже меня хотел, но я дал слово «Галатасараю» – здесь потрясающий стадион», – приводит слова Дзаньоло La Gazzetta dello Sport.

Статистика 23-летнего итальянца – здесь.

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5 комментариев

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Семён Жуйло
Ответ Sevuska
Неужели для итальянца в Италии не нашлось потрясающих стадионов 🧐
Есть и в Италии парочка, но к этим стадионам его не звали.
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Ksandvankneshas
Ответ Tigo_Volchara93
Получил по заслугам Рома в него верила после двух крестов, давала игровое время после неудачных отрезков, а он взял и отказал Бормуту. Как вообще можно отказаться поиграть в АПЛ?! Теперь после турции в лучшем случае вернется в Италию, и не факт что в клуб уровня Ромы
Может чел просто брезгует играть в пердиве(чемпиошипе), куда Борнмут скорее всего отправится. Хотя Шип вряд-ли слабее чемпа Турции.
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Sevuska
Неужели для итальянца в Италии не нашлось потрясающих стадионов 🧐
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Tigo_Volchara93
Получил по заслугам
Рома в него верила после двух крестов, давала игровое время после неудачных отрезков, а он взял и отказал Бормуту. Как вообще можно отказаться поиграть в АПЛ?!
Теперь после турции в лучшем случае вернется в Италию, и не факт что в клуб уровня Ромы
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Blaumerc
так же как и нельзя гарантировать, что после 5-и лет в Галатасарае Дзаньоло вообще нужен будет кому-то
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