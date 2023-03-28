Дзаньоло о «Роме»: «Говорили, что я звезда, но во мне видели только способ заработать. Я разочарован почти всеми партнерами по команде»

заявил о разочаровании в партнерах по команде в «Роме».

Полузащитник перешел в « » из «Ромы» в начале февраля.

«Я могу часами говорить о нарушенных обещаниях. Говорили, что я звезда, но во мне видели только способ заработать.

Два года мне говорили, что новый контракт готов.

В январе прошлого года я бы подписал договор на чуть большую сумму, чем зарабатывал, потому что в Риме у меня все было хорошо. Я знал, что были проблемы с финансовым фэйр-плей. Но после многочисленных разговоров я устал.

Я был разочарован почти всеми партнерами по команде. Я не называю имен. Но они говорили, что мы как братья, а потом даже не подошли попрощаться», – сказал Дзаньоло в интервью La Gazzetta Dello Sport.