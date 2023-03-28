Дзаньоло о «Роме»: «Говорили, что я звезда, но во мне видели только способ заработать. Я разочарован почти всеми партнерами по команде»

Теги Рома серия А Италия Галатасарай высшая лига Турция Николо Дзаньоло Футбол

Николо Дзаньоло заявил о разочаровании в партнерах по команде в «Роме».

Полузащитник перешел в «Галатасарай» из «Ромы» в начале февраля.

«Я могу часами говорить о нарушенных обещаниях. Говорили, что я звезда, но во мне видели только способ заработать.

Два года мне говорили, что новый контракт готов. 

В январе прошлого года я бы подписал договор на чуть большую сумму, чем зарабатывал, потому что в Риме у меня все было хорошо. Я знал, что были проблемы с финансовым фэйр-плей. Но после многочисленных разговоров я устал.

Я был разочарован почти всеми партнерами по команде. Я не называю имен. Но они говорили, что мы как братья, а потом даже не подошли попрощаться», – сказал Дзаньоло в интервью La Gazzetta Dello Sport.

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3 комментария

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Toffiti
Ахах, ОН РАЗОЧАРОВАЛСЯ в партнёрах. То есть после того, как Дзаня говорил, что больше не сыграет в этой футболке и больше не хочет тренироваться в этой команде; после того, как кинул их посреди сезона (причём кинул так, что ему не успели купить замену), это он, видите ли, разочаровался в парнях? Это какое должно быть у человека мнение о себе, что он даже не задумался: а почему не один, два, три, четыре, а целая команда перестала общаться?
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Tigo_Volchara93
Ух Николо..
Лучше бы молчал уже, тебе давали шансы после крестов, давали шанс после неудачных отрезков без голов и передач. А ты мало того поливаешь клуб, так еще и партнеров по клубу.
Футбольный Бог все расставит по местам, гол и кубок ЛК будет твоим высшим достижением в футболе.
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aseroma
сколько раз эту новость опубликуют?
Дзаньоло - это пройденный материал. Рома его поддерживала всем, несмотря на его травмы, и продлевала контракт после крестов. Рома верила в него до последнего, пока он не запросил трансфер. Рома не может позволить себе удерживать звёзд, поэтому всегда держит руку на пульсе, если есть достойное предложение по игрокам. Даже если Рома думала его продать эти 2 года, то только потому что верила в его высокий талант, но к сожалению, там не было предложения, потому что никто кроме Ромы/Борнмута/Сарая в него и не верил оказывается. А игроки его не поддержали после продажи, потому что он в самый разгар сезона просит его продать и создаёт лишний шум вокруг команды, у которой итак турбулентный сезон. Спасибо Дзаньоло за Феенорд, Порту, Сассуоло и Милан. Я верил в него все эти годы и видел будущее Ромы. Единственный матч, который я посмотрел Ромы вживую это злополучный матч с Юве, когда он получил первую травму. Даже купил все спортивные газеты наутро на память, где на первых полосах Дзаниоло. Я его наверно не забуду, но скучать тоже не буду.
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