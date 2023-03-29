Скалони о будущем Месси: «Хочу, чтобы Лео был счастлив и продолжал играть. Не знаю, о чем он думает»

Теги ПСЖ Лионель Месси Лионель Скалони лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу сборная Кюрасао товарищеские матчи (сборные) Футбол

Лионель Скалони хочет, чтобы Лионель Месси продолжал играть за Аргентину.

35-летний форвард «ПСЖ» забил 100-й, 101-й и 102-й голы за сборную Аргентины в товарищеском матче с Кюрасао (7:0).

«Я не могу проникнуть в его мысли. Не знаю, о чем он думает и что собирается делать. Я хочу, чтобы он играл, был на поле, был счастлив. Я бы хотел, чтобы он продолжал играть.

102 гола за сборную? Я надеюсь, что будет больше. Он заслужил признание. Хорошо, что это произошло на аргентинской земле, это тоже имеет особое значение», – сказал главный тренер сборной Аргентины.

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9 комментариев

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Decard Show
Меси хорош когда вся команда играет на него! Например такое случилось в Барселоне, а сейчас продолжается и в Аргентине,особенно в товарищеских матчах! Но к сожалению в Париже он треском проваливается и оказался в тени молодого и дерзкого Мбаппе!
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predMBAPPE
Он счастлив среди своих, Наполеоновцы не свои
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Bazilic
Самое интересное- в 26 году Аргентина будет претендовать на трофей)
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Игорь Климов
Отличный получился сплав в этой сборной Аргентины - молодости и опыта!
+3
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А.Э.РАСИМ
Месси счастлив, Скалони, Месси чемпион мирса благодаря и тебе.
Аргентина давно ждала этой победы.
+8
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Терминатор///Айлбибекович
Надеюсь ,что Лео сыграет на Мундиале 2026
+5
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Remon Tada
Спроси
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Ростов-на-Дону
Пусть играет Лёня до обновлённой макроновской пенсии!
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Пирс Морган
Забавно, что только тот, кто играл с Месси в одной национальной команде, смог наладить игру сборной и выиграть всё
+10
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