Скалони о будущем Месси: «Хочу, чтобы Лео был счастлив и продолжал играть. Не знаю, о чем он думает»

хочет, чтобы продолжал играть за .

35-летний форвард « » забил 100-й, 101-й и 102-й голы за сборную Аргентины в товарищеском матче с (7:0).

«Я не могу проникнуть в его мысли. Не знаю, о чем он думает и что собирается делать. Я хочу, чтобы он играл, был на поле, был счастлив. Я бы хотел, чтобы он продолжал играть.

102 гола за сборную? Я надеюсь, что будет больше. Он заслужил признание. Хорошо, что это произошло на аргентинской земле, это тоже имеет особое значение», – сказал главный тренер сборной Аргентины.