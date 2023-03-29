Скалони о будущем Месси: «Хочу, чтобы Лео был счастлив и продолжал играть. Не знаю, о чем он думает»
Лионель Скалони хочет, чтобы Лионель Месси продолжал играть за Аргентину.
35-летний форвард «ПСЖ» забил 100-й, 101-й и 102-й голы за сборную Аргентины в товарищеском матче с Кюрасао (7:0).
«Я не могу проникнуть в его мысли. Не знаю, о чем он думает и что собирается делать. Я хочу, чтобы он играл, был на поле, был счастлив. Я бы хотел, чтобы он продолжал играть.
102 гола за сборную? Я надеюсь, что будет больше. Он заслужил признание. Хорошо, что это произошло на аргентинской земле, это тоже имеет особое значение», – сказал главный тренер сборной Аргентины.
Аргентина давно ждала этой победы.