Ренар о словах Роналду про женщин: «В Саудовской Аравии идут перемены, прогресс заметен. Религиозная полиция уже не действует в открытую, как в Иране»

высказался по поводу комментариев форварда насчет женщин.

– В ходе презентации Роналду дважды упомянул, что у « » есть женская команда, о чем мало кто знает. Он говорил об изменении менталитета, о новом поколении. Кажется ли вам, что власти действительно хотят изменить менталитет?

– Я приехал сюда не месяц назад, а в августе 2019 года. Я наблюдал за развитием ситуации. Во многих вещах прогресс заметен. Все началось в 2017 году в гораздо больших масштабах. Вам следует знать, что до 2017 года в стране существовала религиозная полиция. Она и сегодня есть, но уже не действует в открытую, так, как это происходит в Иране, как мне говорили.

В этой стране происходят огромные перемены. Жителям предстоит их принять, но культурная трансформация пройдет быстро, поскольку 70% населения составляют молодые люди. Но время потребуется в любом случае, все будет происходить постепенно.

Возможно, спорт будет той самой движущей силой, – отметил главный тренер сборной Саудовской Аравии.