Ренар о словах Роналду про женщин: «В Саудовской Аравии идут перемены, прогресс заметен. Религиозная полиция уже не действует в открытую, как в Иране»

Теги Криштиану Роналду женский футбол Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эрве Ренар Политика девушки и спорт Футбол

Эрве Ренар высказался по поводу комментариев форварда Криштиану Роналду насчет женщин.

– В ходе презентации Роналду дважды упомянул, что у «Аль-Насра» есть женская команда, о чем мало кто знает. Он говорил об изменении менталитета, о новом поколении. Кажется ли вам, что власти действительно хотят изменить менталитет?

– Я приехал сюда не месяц назад, а в августе 2019 года. Я наблюдал за развитием ситуации. Во многих вещах прогресс заметен. Все началось в 2017 году в гораздо больших масштабах. Вам следует знать, что до 2017 года в стране существовала религиозная полиция. Она и сегодня есть, но уже не действует в открытую, так, как это происходит в Иране, как мне говорили.

В этой стране происходят огромные перемены. Жителям предстоит их принять, но культурная трансформация пройдет быстро, поскольку 70% населения составляют молодые люди. Но время потребуется в любом случае, все будет происходить постепенно.

Возможно, спорт будет той самой движущей силой, – отметил главный тренер сборной Саудовской Аравии.

8 комментариев

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Dexter Dallas
не действуют в открытую. а т.е. выслеживают и похищают ночью?
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окечуква
Если прогресс заключается в миллиарде бестолковых повесточек, которые спускают сверху всякие фонды соросов и ротшильдов, то я бы не желал такого прогресса саудитам.
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Висита Эльмурзаев
Ответ Колыван
Права на уровне табуретки всё ещё на месте, Ренар
скоро мобилизация, ты уже готовишься?
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Семён Жуйло
Стесняюсь спросить, это и есть тот самый прогресс?
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VictorVallecano
Действует исподтишка?
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rigobersong
Даже если в Спортинг не звали, мог бы в Насьонале поиграть за символические деньги, порадовать людей и красиво закончить карьеру, но увы деньги для роналду не пахнут:))
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rigobersong
Кринж за деньги скажет, все что угодно:))
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Колыван
Права на уровне табуретки всё ещё на месте, Ренар
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