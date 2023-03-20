Мусиала покинет расположение сборной Германии из-за травмы. Он не сыграет с Перу и Бельгией

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сборная Бельгии по футболу травмы Сборная Перу по футболу товарищеские матчи (сборные) Джамал Мусиала Футбол

Джамал Мусиала покинет расположение сборной Германии из-за травмы.

У полузащитника «Баварии» выявлено растяжение мышц задней поверхности бедра левой ноги. Он покинет расположение сборной Германии сегодня и не сыграет против Перу (24 марта) и Бельгии (28 марта).

«Все мы надеялись, что Джамал сможет сыграть, потому что он обладает уникальными качествами. Вот почему нам всем очень жаль, что его не будет с нами. Желаем ему восстановиться как можно скорее и выйти на поле сразу после паузы на матчи сборных», – сказал главный тренер сборной Германии Ханси Флик.

Мусиала вышел на замену в перерыве вчерашнего матча 25-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Байером» (1:2) и доиграл матч до конца.

В этом сезоне у 20-летнего атакующего полузащитника 15 голов и 11 результативных передач в 35 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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4 комментария

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RR88
Просто Ханси решил его поберечь перед матчем с Дортмундом...Щас ещё Киммих с Горецкой заноют
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k_42
Миранчук, Головин, Мусиала... А нет ли тут случайного совпадения?..
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Дани Арапов
Главное с Перу
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Sportfootball
Скорейшего выздоровления!
+2
0
+2
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