Мусиала покинет расположение сборной Германии из-за травмы. Он не сыграет с Перу и Бельгией

покинет расположение сборной Германии из-за травмы.

У полузащитника «Баварии» выявлено растяжение мышц задней поверхности бедра левой ноги. Он покинет расположение сборной Германии сегодня и не сыграет против (24 марта) и (28 марта).

«Все мы надеялись, что Джамал сможет сыграть, потому что он обладает уникальными качествами. Вот почему нам всем очень жаль, что его не будет с нами. Желаем ему восстановиться как можно скорее и выйти на поле сразу после паузы на матчи сборных», – сказал главный тренер сборной Германии Ханси Флик.

Мусиала вышел на замену в перерыве вчерашнего матча 25-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Байером» (1:2) и доиграл матч до конца.

В этом сезоне у 20-летнего атакующего полузащитника 15 голов и 11 результативных передач в 35 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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