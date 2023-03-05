У Месси 1000 очков на клубном уровне. Лео забил 701 гол и сделал 299 ассистов за 841 матч

Теги ПСЖ Нант Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига рекорды Футбол

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси совершил 1000-е результативное действие на клубном уровне.

35-летний аргентинец открыл счет в матче с «Нантом» (3:2, второй тайм) на 12-й минуте матча 26-го тура чемпионата Франции.

В течение карьеры нападающий провел 841 матч в составе «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен». Он забил 701 гол и отдал 299 голевых передач.

Подробно со статистикой выступлений Месси можно ознакомиться здесь.

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27 комментариев

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Арсений Жиленко
Ответ Jurgen Klinsmann
то есть вингер по-твоему не нападающий?
форвард и вингер - разные позиции, знаток
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Men77
ВСЁ КУПЛЕНО! ШЕЙХИ С ДЕТСТВА ЕМУ ВСЁ ПОКУПАЛИ!!!
Siii
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rigobersong
Ответ Jurgen Klinsmann
то есть вингер по-твоему не нападающий?
Ты написал форвард. Форвард это форвард. Суарес форвард, Вегорст форвард. Месси вингер, игрок атаки:)) Хотя и 9ку он играл часто, тут вопросов нет, и на месте 9ки забил больше голов, чем сыграл матчей, но все же большую часть карьеры, он играл именно правого Вингера, ты же Роббена не называешь форвардом:)
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Антон Фалафель
Но он не разрывает лигу верблюдов💪💪💪🌚
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Jurgen Klinsmann
Ответ rigobersong
Если бы глазами, то знал, что большую часть карьеры он правого вингера играл:)
то есть вингер по-твоему не нападающий?
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Universal1000
Нда уж.)

Какие еще там палеолитных дворовых времен Пеле и тем более бестрофейники с ущербной статой вроде Марадоны.)
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rigobersong
Ответ Jurgen Klinsmann
ну явно не тем чем ты, то бишь глазами.
Если бы глазами, то знал, что большую часть карьеры он правого вингера играл:)
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zzzeeerrrooo
Стата как у великих хоккеистов 😱
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Sarkis
Боюсь представить цифры, если бы он играл форварда
+1
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Nogoi89
Неплохо)))
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Jurgen Klinsmann
Ответ rigobersong
Ты футбол чем все годы смотрел?:)🤣🤣🤣
ну явно не тем чем ты, то бишь глазами.
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SPB Patriot
Вот кто лучший!!! Фантастический результат!!!
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Dark.Babysitter
ну ок...
Я уже, честно говоря, устал восхищаться этому человеку)
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rigobersong
Ответ Jurgen Klinsmann
бóльшую часть карьеры он был форвардом.
Ты футбол чем все годы смотрел?:)🤣🤣🤣
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Гегенпрессинг Рангника
Сколько голов в Саудовской Аравии? Это главный показатель в футболе
+2
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Фанат Лионеля Месси
Инопланетная цифра
+2
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Jurgen Klinsmann
Ответ Кирилл
Просто легендарный и феноменальный игрок ! И это при том, что не является номинальным форвардом.
бóльшую часть карьеры он был форвардом.
+4
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Arrahmano Matcyev
Ответ rigobersong
даже роналду:))🤣🤣🤣 Кто это?:)
Он про настоящего РоналдО*
+3
-1
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rigobersong
Ответ Black Phoenix
Лучший по ассистам в топ-5 лиг, и лучший по голам там же - эпохальное достижение. Даже Роналду при своих голеадорских навыках не дотянулся. А уж выбить тысячу результативных действий - вообще космос.
даже роналду:))🤣🤣🤣 Кто это?:)
+4
-3
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fbd
Хоккейная статистика какая-то. Сколько там до рекорда Гретцки осталось?
+3
0
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TushcanRash
Даже интересно сколько там Саши Мостового
+1
0
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Black Phoenix
Лучший по ассистам в топ-5 лиг, и лучший по голам там же - эпохальное достижение. Даже Роналду при своих голеадорских навыках не дотянулся.

А уж выбить тысячу результативных действий - вообще космос.
+14
-1
+13
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Евгений Головин
Не хочется чтобы такой игрок завершал карьеру
+1
0
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rigobersong
Осталось стать самым титулованным игроком в истории!:))
+7
-2
+5
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Дмитрий Снегирёв
А прикольная стратегия, выкладывать новость про гол Месси с разных ракурсов с периодичностью в 10 минут
0
-3
-3
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