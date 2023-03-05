У Месси 1000 очков на клубном уровне. Лео забил 701 гол и сделал 299 ассистов за 841 матч

Форвард « » совершил 1000-е результативное действие на клубном уровне.

35-летний аргентинец открыл счет в матче с « » (3:2, второй тайм) на 12-й минуте матча 26-го тура чемпионата Франции.

В течение карьеры нападающий провел 841 матч в составе «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен». Он забил 701 гол и отдал 299 голевых передач.

Подробно со статистикой выступлений Месси можно ознакомиться здесь.

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