Жена Рейнольдса Блейк Лайвли о матче «Рексхэма» в Кубке Англии: «Купила ESPN+, чтобы посмотреть на реакцию мужа. Это того стоило»

Теги Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии чемпионшип Рексхэм Д5 Англия соцсети ахахаха Райан Рейнольдс кино Футбол

Жена Райана Рейнольдса пошутила над мужем во время матча «Рексхэма» в Кубке Англии.

«Сегодня я купила [подписку] ESPN+, просто чтобы наблюдать за переживаниями мужа. Это того стоило», – написала Блейк Лайвли в соцсетях, показав фотографию Рейнольдса на экране телевизора.

«Рексхэм», совладельцем которого является Рейнольдс, выступает в 5-м дивизионе Англии. В 4-м раунде Кубка Англии «Рексхэм» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» (3:3). Команды проведут переигровку.

Фото: instagram.com/blakelively

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6 комментариев

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Okaka
Ответ Alexander Yavriantz
Про Блейк ещё не было статьи с эротическими фото вроде, ведущий блога - за дело!)
в сети есть ее сливы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Абдул Абакаев
такой юмор в семье это здоровые отношения
За такими отношениями приятно наблюдать.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Yavriantz
Про Блейк ещё не было статьи с эротическими фото вроде, ведущий блога - за дело!)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AnMe
Лучшая пара хах
Кто кого перестебет
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Стасян Максимов
Когда не надо писать на плакате: «Покажите меня по телевизору, жена думает, что я у любовницы»🤭
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Абдул Абакаев
такой юмор в семье это здоровые отношения
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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