Жена Рейнольдса Блейк Лайвли о матче «Рексхэма» в Кубке Англии: «Купила ESPN+, чтобы посмотреть на реакцию мужа. Это того стоило»
Жена Райана Рейнольдса пошутила над мужем во время матча «Рексхэма» в Кубке Англии.
«Сегодня я купила [подписку] ESPN+, просто чтобы наблюдать за переживаниями мужа. Это того стоило», – написала Блейк Лайвли в соцсетях, показав фотографию Рейнольдса на экране телевизора.
«Рексхэм», совладельцем которого является Рейнольдс, выступает в 5-м дивизионе Англии. В 4-м раунде Кубка Англии «Рексхэм» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» (3:3). Команды проведут переигровку.
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