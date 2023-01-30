Жена Рейнольдса Блейк Лайвли о матче «Рексхэма» в Кубке Англии: «Купила ESPN+, чтобы посмотреть на реакцию мужа. Это того стоило»

Жена Райана Рейнольдса пошутила над мужем во время матча « » в Кубке Англии.

«Сегодня я купила [подписку] ESPN+, просто чтобы наблюдать за переживаниями мужа. Это того стоило», – написала Блейк Лайвли в соцсетях, показав фотографию Рейнольдса на экране телевизора.

«Рексхэм», совладельцем которого является Рейнольдс, выступает в 5-м дивизионе Англии. В 4-м раунде Кубка Англии «Рексхэм» сыграл вничью с « » (3:3). Команды проведут переигровку.

Фото: instagram.com/blakelively