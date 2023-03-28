Анчелотти готов возглавить Бразилию, но не уйдет из «Реала», если его не уволят. В случае победы в ЛЧ контракт могут продлить

Теги Кака Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Роналдо Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Кака и Роналдо пытаются убедить Карло Анчелотти возглавить сборную Бразилии. 

Как сообщает The Athletic, бывшие игроки бразильской национальной команды играют ключевую роль в стремлении сборной пригласить итальянского специалиста. Они ведут переговоры с тренером от имени Бразильской конфедерации футбола (CBF). 

Анчелотти готов возглавить сборную Бразилии, если уйдет из «Реала» по окончании сезона. Его будущее в мадридском клубе остается неопределенным. Тренер хочет остаться в команде, если его не уволят по итогам этого сезона – хотя он и хотел, чтобы клуб подписал больше новичков и продал ненужных игроков. 

Будущее итальянского тренера в «Реале» во многом зависит от результатов команды в Лиге чемпионов. Если «Мадрид» выиграет трофей второй раз подряд, то контракт с Анчелотти, рассчитанный до 2024 года, могут даже продлить. 

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21 комментарий

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uno_107
Ответ Andy93
Ну Ливерпулю накидали за воротник и без фарта. Челси Поттера тоже не то чтобы суперсоперник. По факту фарт нужен только в 1/2
Челси не суперсоперник, но две свои ЛЧ они выиграли, поменяв тренера походу сезона и показывая ужасную игру. Не удивлюсь, если Чукотка и в этом сезоне отскочит.
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Andy93
Ответ Акира_1
Вряд ли у Анчелотти выйдет и в этом сезоне проехать на диком фарте всю ЛЧ. Не может каждый сезон так везти одной команде.
Ну Ливерпулю накидали за воротник и без фарта. Челси Поттера тоже не то чтобы суперсоперник. По факту фарт нужен только в 1/2
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Геннадий Чеботарев
одно не понятно,зачем перец тянет с его увольнением? Чем больше перец тянет с увольнением,тем меньше возможностей взять трофеи. А мечта про лч с такой то игрой становится очень влажной.
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Милан 777
Ничего себе запросы у Переса опять выиграть ЛЧ без усиления состава 🤦‍♂️ ...
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игрочишка всея руси
Если вдруг выиграет лч в этом году то зачем продлевать ,и так контракт до 24.продлить с тренером всегда можно если даже один день остался по контракту.это не игроки .Тем более тренер сам лоялен быть в клубе чем в сборной
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ДЖИН
Уволят неблагодарные деда - в 2014 десяму взяли благодаря Анчи и богажу Моуринью, и левому оффсайду, а потом уволили деда не за что. Сейчас ради лысого физрука снова деда сольют.
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Футбол, хоккей итд
Анчи работает по методичке Аллегри...)
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Акира_1
Вряд ли у Анчелотти выйдет и в этом сезоне проехать на диком фарте всю ЛЧ. Не может каждый сезон так везти одной команде.
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KMR
У Карло только два гештальта не закрыты. Успех со сборной и чемпионство Юве.
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инок
Это будет хорошее достижение для Анчелотти получить место тренера самой титулованной футбольной державы - Бразилии.
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Homelender_666
Ответ Андрей Хенто
Абсолютно тренер не для Мадрида + он всегда требует трансферы. Хотя я думаю Флорентино и сам понимает, что усиление необходимо + будет реконструирован стадион к 15 декабря. И вот тут вопрос, он захочет сделать громкие трансферы в переходный период постройки стадиона ( в это летнее ТО) или захочет уже помпезно совершить большие трансферы уже на новом стадионе летом 2024 года + это его последний год президентства. В общем много но.
Летние трансферы: Фран Гарсия, возвращение из аренды Браима Диаса и перевод Альваро Родригеса в основную команду)
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Азиз Ибодуллаев
Как можно увольнять деда? Футбол показывает хороший, молодых прокачивает, атмосфера топ, очки набирает в нормальном темпе в ЛаЛиге (Барса просто оверперформанс показывает, тут уж извините), напомнию что Анчеллоти брали для ПЛАВНОЙ реформы в составе, а он выиграл ЛЧ + ЛаЛигу, вы чего народ? Где вы найдете такого тренера?
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Shadow1882
Хорошие новости для Шпор
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Уся Ваткин
Продолжим аналогию:
Моуринью готов возглавить сборную Португалии, но не уйдёт из «Ромы», если его не уволят.
Черчесов готов вогзлавить сборную Австрии, но не уйдет из «Ференцвароша», если его не уволят.
Мостовой готов возглавить всё что угодно, но никто не признаёт его тренерский дар.
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Алексей Ненахов
Ответ kaka10
Конте Upd: это был сарказм
Только не Конте , это ужас какой-то, он после себя только скандалы оставляет и рушит атмосферу в команде
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Угараю_с_вас
Ответ kaka10
Конте Upd: это был сарказм
Конте будет просить кучу трансферов, со всеми переругаться и так далее. В Реале его бы не хотелось видеть совсем
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Сикарио
Третья ЛЧ была конечно бы кстати.
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Андрей Хенто
Ответ kaka10
Конте Upd: это был сарказм
Абсолютно тренер не для Мадрида + он всегда требует трансферы. Хотя я думаю Флорентино и сам понимает, что усиление необходимо + будет реконструирован стадион к 15 декабря. И вот тут вопрос, он захочет сделать громкие трансферы в переходный период постройки стадиона ( в это летнее ТО) или захочет уже помпезно совершить большие трансферы уже на новом стадионе летом 2024 года + это его последний год президентства. В общем много но.
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Tun
Все сезоны Анчи в Реале полны слухами об отставке. С другой стороны его не увольняли оттуда только при победе в ЛЧ
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kaka10
Ответ ZA.RMA
Даже не знаю..кто сейчас может заменить Анчелотти с учётом того, что трансферы вряд ли будут крупные?
Конте

Upd: это был сарказм
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ZA.RMA
Даже не знаю..кто сейчас может заменить Анчелотти с учётом того, что трансферы вряд ли будут крупные?
+13
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