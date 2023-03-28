Анчелотти готов возглавить Бразилию, но не уйдет из «Реала», если его не уволят. В случае победы в ЛЧ контракт могут продлить
Кака и Роналдо пытаются убедить Карло Анчелотти возглавить сборную Бразилии.
Как сообщает The Athletic, бывшие игроки бразильской национальной команды играют ключевую роль в стремлении сборной пригласить итальянского специалиста. Они ведут переговоры с тренером от имени Бразильской конфедерации футбола (CBF).
Анчелотти готов возглавить сборную Бразилии, если уйдет из «Реала» по окончании сезона. Его будущее в мадридском клубе остается неопределенным. Тренер хочет остаться в команде, если его не уволят по итогам этого сезона – хотя он и хотел, чтобы клуб подписал больше новичков и продал ненужных игроков.
Будущее итальянского тренера в «Реале» во многом зависит от результатов команды в Лиге чемпионов. Если «Мадрид» выиграет трофей второй раз подряд, то контракт с Анчелотти, рассчитанный до 2024 года, могут даже продлить.
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Upd: это был сарказм