Депай получил травму в матче с Гибралтаром. Форвард попросил замену из-за дискомфорта

получил повреждение в матче против Гибралтара.

В матче квалификации Евро-2024 сборная Нидерландов одержала победу со счетом 3:0. Мемфис Депай отметился забитым голом на 23-й минуте и был заменен во втором тайме.

Как сообщает As, нападающий «Атлетико» и сборной Нидерландов попросил замену из-за мышечного дискомфорта. На скамейке запасных Депай держался за заднюю поверхность бедра. В « » надеются, что Депай сможет принять участие в матче с «Бетисом» в воскресенье, 2 апреля.