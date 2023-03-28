Депай получил травму в матче с Гибралтаром. Форвард попросил замену из-за дискомфорта

Теги сборная Нидерландов по футболу Атлетико Ла Лига травмы квалификация Евро-2024 Мемфис Депай сборная Гибралтара по футболу Футбол

Мемфис Депай получил повреждение в матче против Гибралтара.

В матче квалификации Евро-2024 сборная Нидерландов одержала победу со счетом 3:0. Мемфис Депай отметился забитым голом на 23-й минуте и был заменен во втором тайме.

Как сообщает As, нападающий «Атлетико» и сборной Нидерландов попросил замену из-за мышечного дискомфорта. На скамейке запасных Депай держался за заднюю поверхность бедра. В «Атлетико» надеются, что Депай сможет принять участие в матче с «Бетисом» в воскресенье, 2 апреля.

3 комментария

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red hikkikomori
Жирный он конечно жесть, отсюда и травмы. Непонятно нафига он Симеоне понадобился вообще
+1
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+1
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Budabuda
классический депай
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dr. cage
Лигенда Барси
#риспеки
0
-3
-3
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