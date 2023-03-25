«Милан» может продать Ориги за 15 млн евро. Форвард бесплатно перешел из «Ливерпуля» в 2022-м
Дивок Ориги может покинуть «Милан» спустя год после заключения контракта.
Как сообщает Calciomercato, в клубе ожидали гораздо большего от нападающего, выступавшего за «Ливерпуль».
«Россонери» пока не склонны считать, что совершили ошибку, бесплатно подписав бельгийца прошлым летом, но могут рассмотреть вариант с его продажей, если получат предложение в районе 15 млн евро.
В текущем сезоне 27-летний футболист провел 19 матчей в Серии А и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Лукаку, де Кетеларе, Погба, Паредес, Белотти и Ориги – в списке провальных трансферов Серии А по версии La Gazzetta dello Sport
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