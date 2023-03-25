«Милан» может продать Ориги за 15 млн евро. Форвард бесплатно перешел из «Ливерпуля» в 2022-м

Теги Милан серия А Италия возможные трансферы Дивок Ориги Футбол

Дивок Ориги может покинуть «Милан» спустя год после заключения контракта.

Как сообщает Calciomercato, в клубе ожидали гораздо большего от нападающего, выступавшего за «Ливерпуль».

«Россонери» пока не склонны считать, что совершили ошибку, бесплатно подписав бельгийца прошлым летом, но могут рассмотреть вариант с его продажей, если получат предложение в районе 15 млн евро.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел 19 матчей в Серии А и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Лукаку, де Кетеларе, Погба, Паредес, Белотти и Ориги – в списке провальных трансферов Серии А по версии La Gazzetta dello Sport

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7 комментариев

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Дмитрий Агалаков
Ориги хотя никогда и не был голеадором, но шанс, что вдруг получится по-новому раскрыться в Серии А, был. К тому же, учитывая, что Дивок приходил свободным агентом и есть возможность заработать на его продаже, то Милан ничего не потерял, подписав его.
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bogdan21101987@icloud.com
Кто его купит за 15 ? Китайцы давно никого не покупали , только на если арабам продать
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Ответ Rina Rian
изи будет продать за 30-40, нужно пройти в финал лч, чтобы ориги забивал и желательно выиграть и всё, делов то)верим
такая корова нужна самому
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MinkoffS
В АПЛ в Тоттенхэм вместо Кейна.
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Rina Rian
изи будет продать за 30-40, нужно пройти в финал лч, чтобы ориги забивал и желательно выиграть и всё, делов то)верим
+1
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Игорь Новиков
Если бесплатно уйдёт - уже успех. А если за деньги - чудо.
+5
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Milanfan1899
Может и за 50 продать, а может и за 5 не продать)
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